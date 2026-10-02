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'జ్ఞానేశ్ కుమార్ వెళ్లిపోతారు- ఆయనను తెచ్చిన వ్యవస్థ కూడా పోతుంది'- ఎక్స్‌లో రాహుల్ పోస్ట్

కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ ఘాటు వ్యాఖ్యలు- సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ వెళ్లిపోతారు, ఆయనను తెచ్చిన వ్యవస్థ కూడా వెళ్తుందని ఎక్స్‌లో పోస్ట్- లాఠీ సమూహాన్ని ఆపుతుంది కానీ ప్రశ్నించడాన్ని ఆపలేదని స్పష్టం!

rahul
రాహుల్ గాంధీ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 2, 2026 at 10:48 PM IST

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Rahul Gandhi on Gyanesh Kumar : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR), ఓటు చోరీ ఆరోపణలపై దేశవ్యాప్తంగా కొద్ది రోజులుగా రాజకీయ వేడి కొనసాగుతోంది. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలనేదే ప్రతిపక్ష పార్టీలు, ఇతర వర్గాల ప్రధాన డిమాండ్‌గా ఉంది. సర్ ప్రక్రియలో అక్రమాలు, అవకతవకలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపిస్తూ ఇండియా కూటమి నేతలు నిరసనలకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా కాంగ్రెస్ నాయకుడు, లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ మరోసారి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం, కేంద్ర ప్రభుత్వం, సీఈసీ లక్ష్యంగా విమర్శలు చేశారు. ఒకవైపు జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ నిరసనలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆయన త్వరగానే వెళ్లిపోతారని, ఆయనను ఆ పదవిలో కూర్చోబెట్టిన వ్యవస్థ కూడా వెళ్లిపోతుందని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు.

అక్టోబర్ 2న గాంధీ జయంతి సందర్భంగా శుక్రవారం రోజు ఎక్స్ వేదికగా హిందీలో చేసిన పోస్టులో రాహుల్ గాంధీ పలు అంశాలపై స్పందించారు. వేలాది మంది యువత ఓట్ చోరీకి వ్యతిరేకంగా శాంతియుతంగా నిరసన వ్యక్తం చేసేందుకే రోడ్లపైకి వచ్చారని పేర్కొన్నారు. వారు తమ రాజ్యాంగ హక్కులను వినియోగించుకుంటున్నారని అన్నారు. 'ఇవాళ గాంధీ జయంతి. ఇదే రోజు వేలాది మంది యువకులు ఎలాంటి హింసకు తావులేకుండా, శాంతియుతంగా ఓట్ల దొంగతనానికి వ్యతిరేకంగా రోడ్లపైకి వీధుల్లోకి వచ్చారు. అది వారికి రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కు. జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలి- ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలనే వారి డిమాండ్ చాలా స్పష్టంగా ఉంది. కానీ మోదీ- షా ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది? అబ్బాయిలు, అమ్మాయిల్ని వీధుల నుంచి ఈడ్చుకెళ్తున్నారు. వందలాది మందిని నిర్బంధించారు. ఓట్ చోరీపై ప్రశ్నించడమే వారు చేసిన నేరమా? సత్యం మాట్లాడండి, శాంతియుతంగా పోరాడండి అని బాపూ మనకు నేర్పించారు. కానీ అదే ఈ ప్రభుత్వానికి భయాన్ని కలిగిస్తోంది. ఎందుకంటే లాఠీ సమూహాన్ని ఆపగలదు కానీ ప్రశ్నించడాన్ని కాదు. జ్ఞానేశ్ కుమార్ వెళ్లిపోతారు. ఆయనను ఆ పదవిలో కూర్చోబెట్టిన వ్యవస్థ కూడా వెళ్లిపోతుంది' అంటూ రాసుకొచ్చారు.

దిల్లీలో 700 మందికిపైగా నిర్బంధం
జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామాను డిమాండ్ చేస్తూ దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ ప్రాంతంలో పలు విద్యార్థి సంఘాలు, ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులు, పౌర సమాజ కార్యకర్తలు నిరసన చేపట్టారు. ఇక్కడ దాదాపు 700 మందికిపైగా నిరసనకారులను దిల్లీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం. నిరసనలకు జంతర్ మంతర్ దగ్గర అనుమతి లేదని చెప్పిన పోలీసులు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆంక్షలు విధించారు. ఇదే సమయంలో ముంబయి దాదర్ ప్రాంతంలోని శివాజీ పార్క్‌లో కూడా సీఈసీ రాజీనామా చేయాలని నిరసన జరిగింది. ఇక్కడ అభిజీత్ దీప్కే నేతృత్వంలో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నిరసనలు నిర్వహించింది. ఇక్కడ కూడా పోలీసుల అనుమతి తీసుకోలేదని తెలిసింది. అయినా సీజేపీ పిలుపు మేరకు పెద్ద సంఖ్యలో జనం అక్కడికి చేరుకోగా పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. దిల్లీ, ముంబయితో పాటు అహ్మదాబాద్, లఖ్‌నవూ, పట్నా తదితర ప్రాంతాల్లో కూడా సీఈసీకి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు జరిగాయి.

ఈ రాజకీయ వివాదానికి సర్ పేరుతో చేపడుతున్న ఓటర్ జాబితా సవరణ ప్రక్రియే ప్రధాన కారణంగా ఉంది. ఇక్కడ ఓటర్ల పేర్ల తొలగింపు, కొత్త ఓటర్ల నమోదు, ఇతర సాఫ్ట్‌వేర్‌లు ఉపయోగించడం వంటి అంశాలపై ప్రతిపక్షాలు ఆరోపణలు చేస్తున్నాయి. ఎన్నికల సంఘంలోని సభ్యుల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయని, సీఈసీ నిర్ణయాలపై సభ్యులు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారని ఇటీవల ఇండియన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ కథనం వెలువరించగా, ప్రతిపక్షాలు తమ డిమాండ్లకు మరింత పదును పెంచాయి. అయితే ఎన్నికల సంఘం తీసుకునే నిర్ణయాలన్నీ సభ్యుల ఏకాభిప్రాయంతోనే జరిగాయని, దీనిని విభేదాలుగా చూడొద్దని ఈసీ క్లారిటీ ఇచ్చింది. అయినప్పటికీ- జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా, సర్ ప్రక్రియపై పారదర్శకత, ఓటర్ జాబితాలో మార్పులపై ప్రతిపక్షాల ఆందోళనలు కూడా కొనసాగుతున్నాయి. ఇండియా కూటమి అక్టోబర్ 2 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా నిరసన కార్యక్రమాలకు పిలుపునిచ్చింది. ఇందులో భాగంగా అక్టోబర్ 6న ప్రతిపక్ష ఎంపీలంతా ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయానికి ప్రొటెస్ట్ మార్చ్ నిర్వహించనున్నారు.

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