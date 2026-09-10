'విద్యార్థులూ మీ సమస్యలు చెప్పండి'- సెప్టెంబర్ 19న రాహుల్ 'ఛాత్రోం కీ గూంజ్' క్యాంపెయిన్
కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత రాహుల్ గాంధీ కీలక ప్రకటన- సెప్టెంబర్ 19న మధ్యప్రదేశ్ ఇందౌర్లో 'ఛాత్రోం కీ గూంజ్' ప్రచారం- విద్యార్థుల సమస్యలు, అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవడమే ప్రచారం లక్ష్యమని ట్వీట్
Published : September 10, 2026 at 7:01 PM IST
Rahul Gandhi Student Campaign : దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థులు, యువత, ముఖ్యంగా జెన్ జీ ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ తన తదుపరి పోరాటానికి సమరశంఖం పూరించారు. ఛాత్రోం కీ గూంజ్ (విద్యార్థుల గొంతుక) పేరుతో కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వహిస్తున్న ప్రత్యేక ప్రచార కార్యక్రమాన్ని సెప్టెంబర్ 19న మధ్యప్రదేశ్ ఇందౌర్లో నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు గురువారం రోజు రాహుల్ గాంధీ సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్లో ఒక పోస్ట్ చేశారు. ఇందౌర్లో విద్యార్థులతో సమావేశం కానున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.
దేశంలోని విద్యార్థులు, యువత, జెన్ జీని (Gen Z) ఉద్దేశించి రాహుల్ మాట్లాడుతున్న వీడియోను ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం దేశం మొత్తం వీరి పరిస్థితిని గమనిస్తోందని రాహుల్ అన్నారు. ఎన్నో లోపాలతో ఉన్న భారతదేశ విద్యావ్యవస్థ విద్యార్థుల ఆశల్ని ఆర్పివేసి, వారి భవిష్యత్తును చీకటిలోకి నెట్టిందని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. నిర్వీర్యమైన విద్యా వ్యవస్థలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురావాలంటే ప్రతి విద్యార్థి ఆవేదన, అభిప్రాయాలను ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకోవడం ఎంతో అవసరం అని పేర్కొన్నారు.
मेरे प्यारे छात्रों, युवाओं और भारत के Gen Z,— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 10, 2026
आपके साथ सारा देश देख रहा है कि आज एक टूटी हुई शिक्षा व्यवस्था ने आपकी उम्मीदों की लौ को बुझा कर आपके भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया है।
‘छात्रों की गूंज’ के माध्यम से मैं अलग-अलग शहरों में आपसे मिलकर आपकी चुनौतियां समझ रहा हूं। इसी… pic.twitter.com/WMrQEqmEZR