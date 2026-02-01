'దేశ సంక్షోభంపై మోదీ సర్కార్ గుడ్డిగా వ్యవహరిస్తోంది'- కేంద్ర బడ్జెట్పై రాహుల్ గాంధీ విమర్శలు
కేంద్ర బడ్జెట్-2026పై కాంగ్రెస్ అగ్రనేతల విమర్శలు- వాస్తవ సంక్షోభాలను విస్మరించారని రాహుల్ మండిపాటు- యువతకు ఉద్యోగాలు లేవు, పొదుపు ఆవిరైపోతోంది- అసమానతలు బ్రిటిష్ కాలం నాటికంటే దారుణం
Rahul & Kharge Slam Budget : కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆదివారం పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టిన 2026-27 వార్షిక బడ్జెట్పై ప్రధాన ప్రతిపక్షం కాంగ్రెస్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడింది. "ఇదొక గుడ్డి బడ్జెట్. దేశం ఎదుర్కొంటున్న వాస్తవ సంక్షోభాలు దీనికి కనిపించడం లేదు" అంటూ లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ మండిపడ్డారు. మోదీ ప్రభుత్వానికి ఆలోచనలు అడుగంటాయని, దేశం ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక, సామాజిక సవాళ్లకు ఇందులో ఒక్కటంటే ఒక్క పరిష్కారం కూడా లేదని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ధ్వజమెత్తారు.
రాహుల్ గాంధీ 'ఎక్స్' వేదికగా బడ్జెట్పై స్పందించారు. దేశంలోని దయనీయ పరిస్థితులను వివరిస్తూ ఆరు కీలక అంశాలను ప్రస్తావించారు. "దేశంలోని యువతకు ఉద్యోగాలు లేవు, తయారీ రంగం కుప్పకూలుతోంది. పెట్టుబడిదారులు భయపడి తమ నిధులను వెనక్కి తీసుకుంటున్నారు. సామాన్యుడి ఇంట్లో పొదుపు ఆవిరైపోతోంది. దేశానికి అన్నం పెట్టే రైతన్న తీవ్ర ఆవేదనలో ఉన్నాడు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రాబోయే ఆర్థిక ముప్పులను ఈ బడ్జెట్ పూర్తిగా విస్మరించింది. దేశం తప్పుడు మార్గంలో వెళ్తున్నప్పుడు, బడ్జెట్ ద్వారా దాన్ని సరిదిద్దాలి. కానీ ఈ ప్రభుత్వం మొండిగా వ్యవహరిస్తోంది. వాస్తవాలను చూడటానికి ఇష్టపడటం లేదు. సంక్షోభంలో ఉన్న ప్రజలను ఆదుకునే చర్యలు ఇందులో శూన్యం" అని రాహుల్ విమర్శించారు.
Youth without jobs.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 1, 2026
Falling manufacturing.
Investors pulling out capital.
Household savings plummeting.
Farmers in distress.
Looming global shocks - all ignored.
A Budget that refuses course correction, blind to India’s real crises.
ఐడియాలు అయిపోయాయి: ఖర్గే
కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఖర్గే కూడా మోదీ ప్రభుత్వంపై సెటైర్లు వేస్తూనే, లోతైన విశ్లేషణ చేశారు. "మోదీ ప్రభుత్వానికి కొత్త ఆలోచనలు రావడం లేదు. 'మిషన్ మోడ్' అని గొప్పలు చెప్పుకునే వారు ఇప్పుడు 'ఛాలెంజ్ రూట్' లోకి వెళ్లిపోయారు. సంస్కరణల ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కడా ఆగడం లేదు. రాజకీయ చిత్తశుద్ధి లేదు. కనీసం విధానపరమైన లోపాలను దాచుకోవడానికి కొత్త స్లోగన్లు కూడా ఈ బడ్జెట్లో లేకపోవడం విడ్డూరం" అని అన్నారు.
దేశంలో పెరిగిపోతున్న అసమానతలపై ఖర్గే ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. "దేశంలో అసమానతలు బ్రిటిష్ పరిపాలన కాలం నాటి కంటే దారుణంగా పెరిగిపోయాయి. అయినా సరే ఈ బడ్జెట్లో ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, మైనారిటీ వర్గాలకు, పేదలకు ఎలాంటి భరోసా ఇవ్వలేదు. వారి గురించి కనీసం ప్రస్తావన కూడా లేదు" అని అన్నారు.
Modi Govt has run out of ideas. #Budget2026 does not provide a single solution to India’s many economic, social, and political challenges.
“Mission Mode” is now “Challenge Route.”
“Reform Express” rarely stops at any " reform" junction.
net result: no policy vision, no…<="" p>— mallikarjun kharge (@kharge) February 1, 2026
తయారీ రంగం డీలా, మేక్ ఇన్ ఇండియా ఏది?
ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇంజిన్గా భావించే తయారీ రంగంపై ఖర్గే ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు. "తయారీ రంగం పునరుద్ధరణకు ఎలాంటి వ్యూహం లేదు. అది ఇంకా 13 శాతానికే పరిమితమైపోయింది. అసలు మీ 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' ఏమైంది? ఎక్కడ దాక్కుంది?" అని నిలదీశారు. "యువతకు ఉపాధి కల్పించేందుకు సీరియస్ ప్లాన్ లేదు. మహిళల భాగస్వామ్యం పెంచే చర్యలు లేవు. పాత స్కిల్ డెవలప్మెంట్ పథకాల ఫలితాలేంటో చెప్పలేదు. ఎగుమతులు మందగించాయి. వాణిజ్య లోటు పెరిగింది. రూపాయి విలువ పతనమవుతోంది. వీటిని అడ్డుకోవడానికి మీ దగ్గర ప్లాన్ ఉందా?" అని ప్రశ్నించారు.
సామాన్యుడికి చుక్కలు
"ద్రవ్యోల్బణం నుంచి పేదలకు, మధ్యతరగతికి ఎలాంటి ఊరట లేదు. అప్పులు పెరుగుతున్నాయి, జీతాలు పెరగడం లేదు. వినియోగదారుల డిమాండ్ పెంచేందుకు ప్రభుత్వం దగ్గర ఆలోచనే లేదు" అని అన్నారు. సామాజిక భద్రత విషయంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని ఖర్గే ఆరోపించారు. "ఉపాధి హామీ పథకం స్థానంలో వచ్చిన కొత్త చట్టానికి నిధుల కేటాయింపు గురించి బడ్జెట్లో ఒక్క మాట కూడా లేదు. ఎందుకు?" అని ప్రశ్నించారు. "స్మార్ట్ సిటీల ఊసే లేదు. కనీసం నివసించడానికి పనికొచ్చే నగరాలైనా ఎప్పుడు చూస్తాం?" అని ఎద్దేవా చేశారు. సమాఖ్య స్ఫూర్తి దెబ్బతింటోందని ఖర్గే విమర్శించారు. ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సులను పక్కనపెట్టి, ఆర్థిక కష్టాల్లో ఉన్న రాష్ట్రాలకు మొండిచేయి చూపారని మండిపడ్డారు.