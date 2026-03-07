ప్రధాని మోదీ దేశానికి ద్రోహం చేశారు- ఆ డీల్తో రైతులకు తీవ్రనష్టం: రాహుల్ గాంధీ
వాణిజ్య ఒప్పందంతో రైతులు, చిన్న వ్యాపారులు నష్టపోతారని వ్యాఖ్యానించిన రాహుల్- గతంలో ఏ ప్రధాని కూడా దేశ వ్యవసాయ రంగం ద్వారాలు అమెరికాకు తెరవలేదని వ్యాఖ్య
Published : March 7, 2026 at 7:48 PM IST
Rahul Gandhi alleges PM Modi : అమెరికాతో మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందంపై సంతకం చేయటం ద్వారా ప్రధాని మోదీ దేశానికి ద్రోహం చేశారని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ ఆరోపించారు. ఆ ఒప్పందం వల్ల రైతులు, చిన్న వ్యాపారులు నష్టపోతారని తెలిపారు. కేరళ కాంగ్రెస్ చేపట్టిన పుతుయుగ యాత్రను ప్రారంభించిన అనంతరం రాహుల్ మాట్లాడారు. గతంలో ఏ ప్రధాని కూడా దేశ వ్యవసాయ రంగం ద్వారాలు అమెరికాకు తెరవలేదని రాహుల్ వ్యాఖ్యానించారు. పెద్ద, యాంత్రీకరణ కలిగిన అమెరికా వ్యవసాయ సంస్థలతో మన రైతులు పోటీ పడాల్సి ఉంటుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఫలితంగా మన వ్యవసాయ రంగం దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందన్నారు. ఇంధన రంగం విషయంలో కూడా ప్రభుత్వం రాజీపడిందని ఆరోపించారు. ప్రధాని మోదీని ట్రంప్ నియంత్రిస్తున్నారని రాహుల్ ఆరోపించారు.
"3.5మిలియన్ల ఎప్స్టీన్ ఫైళ్లను అమెరికా ఇంకా విడుదల చేయలేదు. వాటిని విడుదల చేస్తుందేమో అని ప్రధాని మోదీ భయపడ్డారు. ప్రధానికి నమ్మకస్తుడైన అనిల్ అంబానీ పేరు ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్లో ఉంది. కేంద్రమంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పురి పేరు కూడా ఆ ఫైల్స్లో ఉంది. ఇంకా చాలామంది పేర్లు ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్లో ఉన్నాయని మేం నమ్ముతున్నాం. అదానీపై అమెరికాలో క్రిమినల్ కేసు నమోదైంది. బీజేపీ ఆర్థిక లావాదేవీలు, తన ఆర్థిక వ్యవహారాలు ప్రజలకు తెలుస్తాయని ప్రధాని మోదీ భయపడుతున్నారు. అందుకే భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై ప్రధాని సంతకం చేశారు."
- రాహుల్గాంధీ, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత