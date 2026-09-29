EVMలు, ఓటర్ల జాబితాలో 'మ్యాచ్ఫిక్సింగ్'- ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడేందుకు పోరాటం: రాహుల్ గాంధీ
ఈవీఎంలు, ఓటర్ల జాబితాల్లో అవకతవకలు జరుగుతున్నాయని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపణ- వీధుల నుంచి పార్లమెంట్ వరకు పోరాటం కొనసాగించాలని సీడబ్ల్యూసీ సమావేశంలో కాంగ్రెస్ నిర్ణయం
Published : September 29, 2026 at 7:31 PM IST
Rahul Gandhi on EVMs : దేశంలో ఈవీఎంలు, ఓటర్ల జాబితాల్లో మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ జరుగుతోందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. ఆ విషయంలో పార్టీ వెనక్కి తగ్గబోదని స్పష్టం చేశారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడేందుకు వీధుల నుంచి పార్లమెంట్ వరకు పోరాటం కొనసాగించాలని పార్టీ నేతలకు పిలుపునిచ్చారు. దిల్లీలోని ఇందిరా భవన్లో కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ (CWC) సమావేశం మంగళవారం నాడు జరగ్గా, ఆ సందర్భంగా రాహుల్ గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
రెండు రకాల 'మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్'
ఎన్నికల్లో రెండు రకాల 'మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్' జరుగుతోందని రాహుల్ ఆరోపించారు. ఒకటి ఈవీఎంలకు సంబంధించినదైతే, రెండోది ఓటర్ల జాబితాల్లో ఉద్దేశపూర్వకంగా మార్పులు చేయడమని ఆయన పేర్కొన్నారు. 2024 ఎన్నికలు పూర్తిగా ఫిక్స్, రిగ్డ్ అయ్యాయని కూడా ఆయన ఆరోపణలు చేశారు. గత కొంతకాలంగా కాంగ్రెస్ ఓట్ చోరీ అంశాన్ని పదేపదే ప్రస్తావిస్తోంది. హరియాణా, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర ఎన్నికల్లో అవకతవకలు జరిగాయని పార్టీ ఆరోపిస్తూ వస్తోంది. మొదట్లో ఆ అంశాలపై చాలామంది అనుమానాలు వ్యక్తం చేసినా, ఇప్పుడు మీడియా, సంపాదకీయాల్లో కూడా ఎన్నికల ప్రక్రియపై చర్చ జరుగుతోందని రాహుల్ చెప్పారు.
ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ప్రజల గొంతును పట్టించుకోవడం లేదని కాంగ్రెస్ భావిస్తోందని రాహుల్ గాంధీ సమావేశంలో చెప్పారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజాస్వామ్యాన్ని నమ్మే పార్టీలు ప్రతిఘటన మార్గంలో ముందుకు సాగాల్సిందేనని ఆయన అన్నారు. 1930లో లాహోర్లో జరిగిన కాంగ్రెస్ సమావేశాన్ని కూడా రాహుల్ గుర్తుచేశారు. అప్పట్లో పూర్ణ స్వరాజ్యం కోసం కాంగ్రెస్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ప్రస్తుతం కూడా ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసం పోరాటం కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉందని పార్టీ నేతలకు వివరించారు.