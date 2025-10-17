'దళితుడి కుటుంబాన్ని నేరస్థుల్లా చూస్తున్నారు- న్యాయం చేయాల్సిందే'- రాహుల్ గాంధీ డిమాండ్
మూక దాడిలో హత్యకు గురైన దళిత వ్యక్తి కుటుంబాన్ని కలిసిన రాహుల్
Published : October 17, 2025 at 2:15 PM IST
Hari Om Valmiki Case : ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని రాయ్బరేలీలో మూక దాడిలో హత్యకు గురైన దళిత వ్యక్తి హరి ఓం వాల్మీకి కుటుంబాన్ని లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ కలిశారు. బాధితుడి కుటుంబాన్ని నేరస్థుల్లా చూస్తున్నారని రాహుల్ ఆరోపించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారిని ఇంట్లోనే బంధించిందంటూ వ్యాఖ్యానించారు. బాధితుడి కుటుంబసభ్యులను గౌరవించాలని కోరారు.
హరి ఓం వాల్మీకి కుటుంబసభ్యుల్లోకి ఒకరికి వైద్య చికిత్స అవసరం ఉన్నా, అధికారుల చర్యల కారణంగా దానిని పొందలేకపోతున్నారని పేర్కొన్నారు. "ఆ కుటుంబం నేరం చేయలేదు. వారిపై నేరం జరిగింది. కానీ వారిని నేరస్థులుగా చూస్తున్నారు. వారిని ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లనివ్వడం లేదు. వారిని బెదిరిస్తున్నారు. వారు అడుగుతున్నదల్లా న్యాయం మాత్రమే. ఆ ఇంట్లో ఓ అమ్మాయికి ఆపరేషన్ చేయవలసి ఉంది, కానీ ప్రభుత్వం వారిని నిర్బంధించడం వల్ల అది జరగలేదు" అని రాహుల్ గాంధీ తెలిపారు.
बीते दिनों हरियाणा में एक दलित अधिकारी ने आत्महत्या कर ली थी। मैं वहां गया था और आज मैं यहां हरिओम जी के परिवार से मिलने आया हूं।— Congress (@INCIndia) October 17, 2025
हरिओम वाल्मीकि जी के परिवार ने अपराध नहीं किया। बल्कि इस परिवार के खिलाफ अन्याय हुआ है, लेकिन ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये अपराधी हैं।
इस परिवार को… pic.twitter.com/ygpFspM62d
LoP Shri @RahulGandhi met the family of the late Shri Hariom Valmiki in Fatehpur and offered his heartfelt condolences.— Congress (@INCIndia) October 17, 2025
Hariom ji, a Dalit man, was brutally beaten to death — a horrific crime against humanity and our Constitution.
We stand with his family and will continue to… pic.twitter.com/9llKuuulQJ
నేరస్థులపై చర్యలు తీసుకోవాలి!
ఆ తర్వాత న్యాయం పాటించాలని, కానీ కుటుంబాన్ని గౌరవించాలని ఉత్తర్ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ను రాహుల్ గాంధీ కోరారు."దేశం లో దళితులపై దారుణాలు, హత్యలు, అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి గారిని న్యాయం చేయాలని నేను కోరుతున్నాను. వారిని (కుటుంబాన్ని) గౌరవించాలి. నేరస్థులపై చర్యలు తీసుకోవాలి. వారిని రక్షించకూడదు" అని ఆయన అన్నారు. ఆ కుటుంబానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ నిరంతర మద్దతును అందించి, సాధ్యమైనంత సహాయం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
న్యాయం కోసం పోరాడుతాం: రాహుల్ గాంధీ
"నేను మృతుడి కుటుంబాన్ని కలుసుకుని వారి మాట విన్నాను. కాంగ్రెస్ పార్టీ, నేను ఆ కుటుంబానికి సాధ్యమైనంత సహాయం అందించడానికి మా వంతు ప్రయత్నం చేస్తాం. దేశంలో దళితులపై ఎక్కడ దారుణాలు జరిగినా, కాంగ్రెస్ అక్కడ ఉంటుంది. మేం సాధ్యమైనంత సహాయం అందిస్తాం. న్యాయం కోసం పోరాడుతాం" అని రాహుల్ గాంధీ తెలిపారు.
ఏం జరిగిందంటే?
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, దొంగగా అనుమానిస్తూ హరి ఓం వాల్మీకిపై ఇటీవల గ్రామస్థులు దాడికి పాల్పడ్డారు. ఆ ఘటనలో దళిత వ్యక్తి అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. జిల్లాలోని ఉంచహర్ అనే నగర పంచాయితీలో ఈ నెల 1 రాత్రి జరిగిన దాడికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్గా మారింది. దళిత వ్యక్తిని గ్రామస్థులు తీవ్రంగా కొడుతున్న దృశ్యాలు స్పష్టంగా కనిపించాయి.
ఘటన గురించి జిల్లా ఏఎస్పీ సంజీవ్ కుమార్ సిన్హా మీడియాతో మాట్లాడారు. అక్టోబర్ 2వ తేదీన ఉదయం ఉంచహర్లోని రైల్వే ట్రాక్కు సమీపంలో ముందుగా వ్యక్తి మృతదేహాన్ని గుర్తించినట్లు చెప్పారు. తదుపరి విచారణలో ఇదే ప్రాంతంలో దొంగగా అనుమానించి కొంతమంది కొట్టిచంపినట్లు వెల్లడైందని చెప్పారు. ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశామని, ఇప్పటి వరకు ఐదుగురు నిందితుల్ని అరెస్టు చేశామని తెలిపారు. మిగిలిన నిందితులను పట్టుకోవడానికి తనిఖీలు కొనసాగిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
ఘటనలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారనే కారణంతో ఒక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్తో సహా ముగ్గురు పోలీసులను రాష్ట్ర డీజీపీ సస్పెండ్ చేశారు. ఇప్పటికే మూక హత్యను రాహుల్గాంధీ తీవ్రంగా ఖండించారు. మూకదాడిని దేశ రాజ్యాంగం, దళితులపై జరిగిన నేరంగా విమర్శించారు. దేశం, సమాజంపై ఒక మచ్చగా పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం దేశంలో దళితులు, గిరిజనులు, ముస్లింలు, బీసీలు, పేదలు లక్ష్యంగా మారారని, విద్వేషం, హింస, మూకదాడులు అధికారాన్ని అనుభవిస్తున్నాయని విమర్శించారు. ఇప్పుడు వెళ్లి హరి ఓం వాల్మీకి కుటుంబాన్ని కలిశారు.
