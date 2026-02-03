లోక్సభలో గందరగోళం- రాహుల్ Vs ఎన్డీఏ- ఆర్మీ మాజీ చీఫ్ పుస్తకంపై వివాదం
ఆర్మీ మాజీ చీఫ్ పుస్తకంపై లోక్సభలో మళ్లీ ప్రస్తావించిన రాహుల్ గాంధీ- అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిన ఎన్డీఏ సభ్యులు
Published : February 3, 2026 at 2:36 PM IST
Loksabha Rahul Gandhi Vs NDA : భారత్- చైనా మధ్య 2020లో జరిగిన ఘర్షణ అంశం లోకసభలో మరోసారి గందరగోళం సృష్టించింది. చైనా దురాక్రమణపై ఆర్మీ మాజీ చీఫ్ నరవణె రాసిన ఆత్మకథలోని అంశాలను విపక్షనేత రాహుల్ గాంధీ మరోసారి ప్రస్తావించారు. దీంతో రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యలపై ఎన్డీఏ ఎంపీలు, కేంద్ర మంత్రులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
బడ్జెట్ సమావేశాల్లో భాగంగా లోక్సభలో మంగళవారం రాహుల్ గాంధీ, ఆర్మీ మాజీ చీఫ్ పుస్తక ప్రస్తావనను మళ్లీ తీసుకొచ్చారు. తాను మాట్లాడేది దేశ భద్రతపైనే తప్ప మరొకటి కాదని తెలిపారు. ఆర్మీ మాజీ చీఫ్ పుస్తకంపై సోమవారం చేసిన వ్యాఖ్యలకు కట్టుబడి ఉన్నానని అన్నారు. ఆ పుస్తకం పబ్లిష్ కాకుండా ఎవరు ఆపుతున్నారని ప్రశ్నించారు. లద్దాఖ్లో మన సైనికులు ఎంతోమంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని, ఆ విషయంపై చర్చించేందుకు ప్రభుత్వం ఎందుకు వెనకాడుతోందని అడిగారు. అయితే పబ్లిష్ కాని పుస్తకంలోని అంశాలు తీసుకొచ్చి మాట్లాడటం సరికాదని కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు అభిప్రాయపడ్డారు.