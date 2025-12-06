రాజ్యాంగం ప్రమాదంలో ఉంది- రక్షించే బాధ్యతను అంతా తీసుకోవాలి: రాహుల్ గాంధీ
పార్లమెంట్ ప్రాంగణంలో బీఆర్ అంబేడ్కర్కు నివాళులు అర్పించిన రాహుల్
Published : December 6, 2025 at 11:27 AM IST
Rahul Gandhi On Mahaparinirvan Diwas : భారత రాజ్యాంగ శిల్పి డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ 70వ మహాపరినిర్వాణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ పార్లమెంట్ ప్రాంగణంలో నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన, అంబేడ్కర్ ఆలోచనలు, సిద్ధాంతాలు దేశానికి ఇప్పటికీ మార్గదర్శకాలుగా నిలుస్తున్నాయని తెలిపారు.
ప్రతి పౌరుడి బాధ్యత!
"అంబేడ్కర్ జీ ఒక మహానుభావుడు. ఆయన చూపించిన మార్గమే ఈ దేశాన్ని ముందుకు నడిపిస్తోంది. మనకు రాజ్యాంగం ఇచ్చిన గొప్ప నేత. అందుకే ఆయనను స్మరించుకోవడం మాత్రమే కాదు. ఆయన సిద్ధాంతాలు, రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవడం ప్రతి పౌరుడి బాధ్యత" అని రాహుల్ గాంధీ తెలిపారు. దేశంలో రాజ్యాంగం నిరంతరం ప్రమాదంలోనే ఉంటుందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
Humble tributes to Babasaheb Ambedkar on his Mahaparinirvan Diwas.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 6, 2025
His timeless legacy of equality, justice and human dignity strengthens my resolve to defend the Constitution and inspires our collective struggle for a more inclusive, compassionate India. pic.twitter.com/TlDNqHDIBT
"రాజ్యాంగం ప్రమాదంలో ఉంది. దాన్ని మనమందరం కాపాడాలి. పౌరులు కూడా తమ హక్కులను రక్షించే బాధ్యత తీసుకోవాలి" అని స్పష్టం చేశారు. ఆ తర్వాత ఎక్స్లో కూడా అదే సందేశాన్ని పునరుద్ఘాటించారు. "బాబాసాహెబ్ అంబేడ్కర్కు వినమ్ర నివాళులు. సమానత్వం, న్యాయం, మానవ గౌరవం అనే ఆయన శాశ్వత విలువలు. రాజ్యాంగ రక్షణలో నా సంకల్పాన్ని మరింత బలపరుస్తున్నాయి. మరింత సమానమైన, కరుణతో కూడిన భారతదేశం కోసం ఆయనే ప్రేరణ" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
పార్లమెంట్ ప్రాంగణంలో!
ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే, ఈసారి కూడా సోషల్ జస్టిస్ & ఎంపవర్మెంట్ మంత్రిత్వ శాఖ తరఫున డాక్టర్ అంబేడ్కర్ ఫౌండేషన్ (DAF) డిసెంబర్ 6న పార్లమెంట్ హౌస్ క్యాంపస్లోని ప్రేరణ స్థలంలో మహాపరినిర్వాణ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించింది. ప్రారంభంలో పరిమితులకు లోబడి జరిగే ఆ కార్యక్రమాన్ని, కాలక్రమేణా ప్రజలకు కూడా తెరవటం ద్వారా బాబాసాహెబ్ విగ్రహం వద్దకు వచ్చి పౌరులు స్వేచ్ఛగా నివాళులు అర్పిస్తున్నారు.
మొత్తం కార్యక్రమం జరుగుతున్నంతసేపు శాంతియుత, ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని నెలకొల్పేందుకు 25 మంది బౌద్ధ భిక్షువుల బౌద్ధ గీతాలాపన విశేష ఆకర్షణగా నిలిచింది. కార్యక్రమం విజయమంతవ్వడం కోసం డాక్టర్ అంబేడ్కర్ ఫౌండేషన్ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. ప్రజలు తెచ్చుకున్న వస్తువులను భద్రపరిచేందుకు ప్రత్యేక స్టాల్ను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా, కార్యక్రమానికి వచ్చే వారికి ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చూసుకుంటుంది.
అంబేడ్కర్ సిద్ధాంతాల ప్రచారానికి కేంద్రం
1992 మార్చి 24న స్థాపించిన డాక్టర్ అంబేడ్కర్ ఫౌండేషన్ (DAF), దేశవ్యాప్తంగా అంబేడ్కర్ ఆలోచనలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు పని చేసే స్వతంత్ర సంస్థ. ఇది సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తూ, అంబేడ్కర్ చెప్పిన సమానత్వం, సామాజిక న్యాయం, విద్య, హక్కుల రక్షణ వంటి భావాలను ప్రోత్సహించేందుకు వివిధ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తోంది. అంబేడ్కర్ జీవితానికి, సేవలకు సంబంధించిన పరిశోధనలను ప్రోత్సహించడం, ఆయన రచనలు దేశంలోని వివిధ భాషల్లోకి అనువదించి ప్రచారం చేయడం లాంటివి కూడా ఆ సంస్థ చేసే ముఖ్య పనుల్లో ఒకటి.
దేశవ్యాప్తంగా నివాళుల వెల్లువ
బాబాసాహెబ్ మహాపరినిర్వాణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని దేశవ్యాప్తంగా రాజకీయ పార్టీలు, సామాజిక సంస్థలు, సాధారణ పౌరులు నివాళులు అర్పించారు. ప్రత్యేకంగా మహారాష్ట్రలోని దాదర్ చైత్యభూమిలో లక్షలాది ప్రజలు తరలివచ్చి నివాళులు అర్పించడంతో ఆ ప్రాంతంలో ప్రతి ఏడాదిలాగే రద్దీ కనిపించింది.
