'RSS పురుషులకే పరిమితమైన సంస్థ- మహిళల్ని తమ ఆస్తిగా చూస్తుంది'- రాహుల్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్పై (RSS) కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఆ సంస్థ మహిళలను పురుషుల ఆస్తిగా మాత్రమే చూస్తోందని ఆరోపించారు.
Published : October 20, 2026 at 7:03 PM IST
Rahul Gandhi RSS Remarks : రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ (RSS) లక్ష్యంగా లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత, కాంగ్రెస్ అగ్ర నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ మరోసారి తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఆర్ఎస్ఎస్ అనేది కేవలం పురుషులకే పరిమితమైన సంస్థ అని, మహిళలను కేవలం పురుషుల ఆస్తిగానే చూసే భావజాలాన్ని కలిగి ఉందని ఆరోపించారు. తాను మాత్రం శివశక్తిని విశ్వసిస్తానని పేర్కొన్నారు. ఆర్ఎస్ఎస్తో రాజకీయ పోరాటం కొనసాగించడం సంతోషంగా ఉందని, ఆ సంస్థకు చెందిన పలువురు మహిళలు కూడా తన రాజకీయ పోరాటానికి మద్దతు ఇస్తున్నారని వ్యాఖ్యానించారు రాహుల్. ఆర్ఎస్ఎస్ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం సందర్బంగా మంగళవారం రోజు రాహుల్ గాంధీ ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. భారతదేశ రాజ్యాంగాన్ని, మహిళా హక్కుల్ని రక్షించడానికి ఆర్ఎస్ఎస్తో పోరాడటమే తన లక్ష్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. గత కొంత కాలంగా రాహుల్ గాంధీ- ఆర్ఎస్ఎస్ లక్ష్యంగా విమర్శలు చేస్తున్న క్రమంలోనే తాజా వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.
'ఆర్ఎస్ఎస్ అనేది కేవలం మగవారితో కూడిన, రాజ్యాంగ వ్యతిరేక కల్ట్. మహిళల్ని పురుషుల ఆస్తిగా భావించే ఈ భావజాలాన్ని నేను వ్యతిరేకిస్తున్నాను. నేను శివ-శక్తిని నమ్ముతాను. అందుకే ఆర్ఎస్ఎస్తో పోరాడటం నాకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. మరో విశేషం ఏంటంటే, ఆర్ఎస్ఎస్ సొంత మహిళల్లో చాలా మంది ఇప్పుడు నావైపు ఉన్నారు.'
- రాహుల్ గాంధీ, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత
మహిళలు, యువతపై దాడులంటూ గతంలో ఆరోపణలు
అక్టోబర్ 10న కూడా రాహుల్ గాంధీ ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణపై (SIR) కొనసాగుతున్న రాజకీయ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో, ఆర్ఎస్ఎస్కు చెందిన వ్యక్తులు మహిళా నిరసనకారులు, యువతపై హింసకు పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు. దిల్లీ పోలీస్ వ్యవస్థను కూడా లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా నియంత్రణలోని దిల్లీ పోలీసులు దౌర్జన్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని, ఆర్ఎస్ఎస్- బీజేపీకి చెందిన వ్యక్తులు మహిళలు, యువతపై హింసకు పాల్పడేందుకు ప్రోత్సాహం ఇస్తున్నారని సోషల్ మీడియాలో ఆరోపించారు.