'SIR ప్రక్రియతో ప్రజాస్వామ్యం ధ్వంసం- CEC రాజీనామా చేసి అప్రూవర్గా మారాలి'- మోదీ, షా పై విచారణకు రాహుల్ డిమాండ్
మరోసారి సర్ ప్రక్రియపై కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ ధ్వజం- పీఎం మోదీ, అమిత్ షా, జ్ఞానేశ్ కుమార్ కలిసి ప్రజాస్వామ్యాన్ని ధ్వంసం చేస్తున్నారని ఆరోపణలు- సీఈసీ రాజీనామా చేసి అప్రూవర్గా మారాలని డిమాండ్
Published : October 1, 2026 at 8:54 PM IST
Rahul Gandhi on SIR : దేశవ్యాప్తంగా ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) అంశం ప్రస్తుతం రాజకీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. కొద్ది రోజులుగా కాంగ్రెస్ సహా ఇండియా కూటమి పార్టీలు, ఇతర ప్రాంతీయ పార్టీలు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం లక్ష్యంగా విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాయి. తాజాగా కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ మరోసారి ఈ సర్ ప్రక్రియను ప్రస్తావిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడ్డారు. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్పై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఈ ముగ్గురూ కలిసి సర్ ప్రక్రియ ద్వారా ప్రజాస్వామ్యాన్ని ధ్వంసం చేస్తున్నారని, ఇది దేశద్రోహం కిందికే వస్తుందని ఆరోపించారు. ఇదే సమయంలో సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేసి అప్రూవర్గా మారాలని, మోదీ- షా ద్వయంపై దర్యాప్తు జరగాలని కూడా ఈ సందర్భంగా రాహుల్ గాంధీ డిమాండ్ చేశారు. కర్ణాటక బెళగావిలో ఓటర్ల పేర్ల తొలగింపు కుట్రకు సంబంధించి ఆరోపణలు వచ్చిన నేపథ్యంలో రాహుల్ గాంధీ ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
బెళగావిలో 15 వేల ఓటర్ల పేర్ల తొలగింపు ఆరోపణ
సెప్టెంబర్ 22, 23, 24 తేదీల్లో కేవలం 3 రోజుల్లోనే బెళగావిలో సుమారు 15 వేల మంది ఓటర్ల పేర్లను తొలగించడానికి ప్రయత్నం జరిగిందని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. దీనికి సంబంధించి వేలాది ఫారం- 7 దరఖాస్తులు వెల్లువెత్తాయని, ఎక్కువగా బీజేపీని వ్యతిరేకించే ముస్లింలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ వర్గాలకు చెందిన ఓటర్లను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. సర్ ప్రక్రియలో ప్రత్యేక సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఓటర్ల పేర్లను తొలగిస్తున్నారని గతంలో చేసిన ఆరోపణల్ని రాహుల్ మరోసారి ప్రస్తావించారు. కర్ణాటక కాంగ్రెస్ నేతలు ఈ అంశంపై రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి కార్యాలయానికి వెళ్లి ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని కోరుతున్నారని, అయినా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవడం లేదని రాహుల్ పేర్కొన్నారు.
'ఓట్ చోరీపై దేశం తీవ్ర ఆగ్రహంతో రగిలిపోతోంది. అయినా బీజేపీ- ఈసీ బహిరంగంగానే ఏం చేస్తుందో చూడండి. కర్ణాటకలోని బెళగావిలో దాదాపుగా 15 వేల మంది ఓటర్ల పేర్లను ఒక్క దెబ్బతోనే తుడిచిపెట్టే కుట్ర ప్రయత్నం జరిగింది. 3 రోజుల్లోనే ఓటర్ల జాబితా నుంచి ఎన్నో పేర్లను తొలగించడానికి ఫారం- 7 దరఖాస్తులు వెల్లువెత్తాయి. ఆటోమేటెడ్ వ్యవస్థల ద్వారా ఫిల్ చేసి బీజేపీని ఎక్కువగా వ్యతిరేకించే ముస్లింలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ ఓటర్ల పేర్లను తొలగించే కుట్ర జరిగింది. ఇలా రెప్పపాటులో లక్షలాది మంది పేర్లు ఓటర్ల జాబితా నుంచి మాయమవుతాయి. మోదీ, షా, జ్ఞానేశ్ కుమార్ ముగ్గురూ కలిసి ప్రజాస్వామ్యాన్ని నాశనం చేస్తున్నారు. ఇది ముమ్మాటికీ దేశద్రోహమే. సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేసి అప్రూవర్గా మారాలి. మోదీ- షా పై విచారణ జరగాలి.'
- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ నేత
సర్పై ఇండియా కూటమి ఆందోళనలు
ఇదిలా ఉండగా సర్ ప్రక్రియపై బుధవారం రోజు ప్రతిపక్ష ఇండియా కూటమికి చెందిన 19 రాజకీయ పార్టీల నేతలు సుదీర్ఘంగా సమావేశమై పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. అక్టోబర్ 2-8 మధ్య జిల్లాల స్థాయిలో సేవ్ డెమోక్రసీ మార్చ్లు నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. అక్టోబర్ 6న ప్రతిపక్ష ఎంపీలంతా కలిసి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయానికి నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించనున్నారు. ఓటర్ల జాబితా సవరణపై రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్మును కలిసి తమ అభ్యంతరాలను తెలియజేయాలని కూటమి నిర్ణయించింది. రాబోయే ఎన్నికలన్నింటినీ ఈవీఎంలకు బదులుగా బ్యాలెట్ పేపర్ ద్వారానే నిర్వహించాలనే డిమాండ్ను మరోసారి తెరపైకి తీసుకొచ్చింది. సర్ ప్రక్రియకు సంబంధించి సుప్రీం కోర్టులో ఉన్న కేసుల్ని వేగవంతం చేయాలని కూడా ఈ సందర్భంగా కోరుతోంది.
ఎన్నికల సంఘంలో వివాదం- ఈసీ క్లారిటీ
ఎన్నికల కమిషనర్లు సుఖ్బీర్ సింగ్ సంధు, వివేక్ జోషి గత 10 నెలల్లో SIR కు సంబంధించిన నిర్ణయాలు, ఉత్తర్వులపై కనీసం 14 సార్లు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసినట్లు ఇటీవల ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఒక నివేదికలో పేర్కొంది. దీనిని ఆధారంగా చేసుకొని ప్రతిపక్షాలు విమర్శలు చేయగా ఎన్నికల సంఘం ఈ ఆరోపణలపై స్పందించింది. రాజ్యాంగ సంస్థలో అధికారుల మధ్య విభిన్న అభిప్రాయాలు, సూచనలు ఉండటం సర్వసాధారణమేనని, సర్ ప్రక్రియ సహా ఎన్నికల సంఘం తీసుకున్న అన్ని నిర్ణయాలు అందరు సభ్యుల ఆమోదంతోనే తీసుకున్నట్లు ఈసీ స్పష్టం చేసింది.