EC ఇప్పుడు ప్రజాస్వామ్య రక్షకుడు కాదు- 'ఓటు చోరీ'లో పార్ట్నర్: రాహుల్ గాంధీ
ఎస్ఐఆర్ అంటే ఓట్ల ఏరివేతే- బీజేపీ ఓడిపోయే చోట ఓటర్లు మాయం- ఒకే వ్యక్తి పేరుతో వేల అభ్యంతరాలు- లక్షల ఫామ్-7 దరఖాస్తులతో రిగ్గింగ్ ప్లాన్- లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత ఆగ్రహం
Published : January 24, 2026 at 8:33 PM IST
Rahul Gandhi Slams EC : భారత ఎన్నికల సంఘం ఇకపై ప్రజాస్వామ్యానికి రక్షకుడు కాదని, అది 'ఓటు చోరీ' కుట్రలో కీలక భాగస్వామిగా మారిపోయిందని లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. గుజరాత్లో జరుగుతున్న 'స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్'(ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియ పూర్తిగా ఒక పథకం ప్రకారం జరుగుతున్న ఓట్ల చోరీ అని ఆయన మండిపడ్డారు. శనివారం ఆయన 'ఎక్స్' వేదికగా ఈసీ తీరును ఎండగట్టారు. రాజ్యాంగం కల్పించిన 'ఒక వ్యక్తి - ఒక ఓటు' అనే హక్కును నాశనం చేయడానికి ఈసీని ఒక ఆయుధంగా వాడుకుంటున్నారని, ప్రజలు కాకుండా బీజేపీనే ఎవరు అధికారంలో ఉండాలో నిర్ణయించేలా వ్యవస్థను తయారు చేస్తున్నారని రాహుల్ ధ్వజమెత్తారు.
जहाँ-जहाँ SIR, वहाँ-वहाँ वोट चोरी।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 24, 2026
गुजरात में SIR के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है, वह किसी भी तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है - यह सुनियोजित, संगठित और रणनीतिक वोट चोरी है।
सबसे चौंकाने वाली और ख़तरनाक बात यह है कि एक ही नाम से हज़ारों-हज़ार आपत्तियाँ दर्ज की गईं।
चुन-चुनकर… https://t.co/LC9i5DP44y
అసలేంటీ ఈ 'ఎస్ఐఆర్' గొడవ?
రాహుల్ గాంధీ ఆరోపణల ప్రకారం, "గుజరాత్లో ఎన్నికల సంఘం ఓటర్ల జాబితా సవరణ కోసం 'స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్' చేపట్టింది. కానీ ఇది ఒక సాధారణ పరిపాలనా ప్రక్రియ కాదు" అని రాహుల్ అంటున్నారు. "ఇదొక వ్యూహాత్మకమైన, వ్యవస్థీకృతమైన నేరం. ఎక్కడైతే ఎస్ఐఆర్ జరుగుతుందో, అక్కడల్లా ఓట్ల చోరీ జరుగుతోంది. బీజేపీకి ఓటమి భయం ఉన్న ప్రతిచోటా, అక్కడి ఓటర్లను వ్యవస్థ నుంచే మాయం చేస్తున్నారు. గుజరాత్, రాజస్థాన్ సహా ఎస్ఐఆర్ అమలవుతున్న ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ ఇదే బ్లూప్రింట్ అమలు చేస్తున్నారు" అని అన్నారు.
ఒకే పేరుతో వేల అభ్యంతరాలు
గుజరాత్ కాంగ్రెస్ బయటపెట్టిన విషయాలను రాహుల్ ప్రస్తావించారు. "ఓటర్ల జాబితాలో పేర్లను తొలగించడానికి ఒకే వ్యక్తి పేరుతో వేల సంఖ్యలో అభ్యంతరాలు దాఖలయ్యాయి. ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైన విషయం. కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతుగా నిలిచే కులాలు, వర్గాలు, ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. వారి పేర్లను ఎంపిక చేసి మరీ జాబితా నుంచి తొలగిస్తున్నారు. గతంలో అలంద్, రాజురాలలో ఇలాగే జరిగింది. ఇప్పుడు గుజరాత్లో జరుగుతోంది" అని చెప్పారు. అలాగే రాహుల్ గాంధీ తన ట్వీట్లో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "ఇది కేవలం ఓట్ల తొలగింపు మాత్రమే కాదు. రాజ్యాంగ హక్కులను హరించడం. మనం ఓటు వేసి నాయకుడిని ఎన్నుకునే అధికారాన్ని లాక్కుంటున్నారు. ఈసీ ఇకపై ప్రజాస్వామ్య రక్షకుడు కాదు, ఓట్ల దొంగ" అని ఆయన తేల్చిచెప్పారు.
12 లక్షల అభ్యంతరాలు, అసలు గేమ్ ఇదీ
గుజరాత్ కాంగ్రెస్ దీనిపై లోతైన విశ్లేషణ చేసింది. "ఈసీ నిబంధనల ప్రకారం జనవరి 18 వరకు అభ్యంతరాలు స్వీకరించాలి. జనవరి 15 వరకు కేవలం కొన్ని అభ్యంతరాలు మాత్రమే వచ్చాయి. కానీ ఆ తర్వాతే అసలు గేమ్ మొదలైంది. ఒక్కసారిగా లక్షల సంఖ్యలో అభ్యంతరాలు వచ్చిపడ్డాయి. ఏకంగా 12 లక్షల అభ్యంతరాలను ఈసీ విడుదల చేసింది. వీటిని పరిశీలిస్తే, ఒకే వ్యక్తి పేరుతో డజన్ల కొద్దీ ఫిర్యాదులు ఉన్నాయి. కానీ సంతకాలు మాత్రం వేర్వేరుగా ఉన్నాయి. దీన్ని బట్టి ఇది పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం జరుగుతున్న రిగ్గింగ్ అని అర్థమవుతోంది" అని కాంగ్రెస్ పేర్కొంది.
ఈసీ మౌన ప్రేక్షకుడు
ఎన్నికల సంఘం తీరుపై రాహుల్, కాంగ్రెస్ నేతలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. "నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్నా ఎన్నికల సంఘం మౌన ప్రేక్షుకుడిలా చూస్తోంది. ప్రధాన ప్రతిపక్షం లేఖ రాసి సమాచారం అడిగితే కనీసం స్పందించడం లేదు. అంటే ఈసీ తన జవాబుదారీతనాన్ని, బాధ్యతను అధికార పార్టీకి తాకట్టు పెట్టింది. ఈసీ కూడా ఈ కుట్రలో భాగస్వామిగా మారింది" అని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది.