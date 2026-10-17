'గొంతు నొక్కేందుకు కుట్ర'- దిల్లీ పోలీసుల ప్రవర్తనపై రాహుల్ ధ్వజం
విద్యార్థులు, మహిళా నిరసనకారులపై దిల్లీ పోలీసులు అమానుషంగా వ్యవహరించారని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. ప్రశ్నించే గొంతుల్ని అణచివేయాలనే కుట్ర చేస్తున్నట్లు ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు.
Published : October 17, 2026 at 8:15 PM IST
Rahul Gandhi on Delhi Police : దిల్లీ పోలీసుల తీరుపై లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత, కాంగ్రెస్ అగ్ర నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ప్రజాస్వామ్యం కోసం గళం విప్పుతున్న విద్యార్థులపై అలాగే మహిళా నిరసనకారులపై పోలీసులు దాడులు చేయడం, లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడటం- ప్రజల గొంతుల్ని అణచి వేయడానికి జరుగుతున్న కుట్రలో భాగమని ఆయన విమర్శించారు. ప్రశ్నలు అడిగేందుకు ఎవరూ ధైర్యం చేయకుండా భయపెట్టడమే ఈ చర్యల వెనుక ఉద్దేశమని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
"విద్యార్థులు, మహిళలపై పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరు అన్ని హద్దులు దాటింది. లైంగిక వేధింపులు, దుస్తులు లాగడం, శరీరంలోని సున్నిత భాగాలపై దాడులు చేయడం వంటి ఘటనలకు పోలీసులు పాల్పడ్డారు. ప్రజాస్వామ్యం కోసం ప్రశ్నిస్తున్న వారిని తీవ్రంగా భయపెట్టి, అవమానించి, భవిష్యత్తులో తమకు వ్యతిరేకంగా మళ్లీ గొంతు విప్పకుండా చేయాలనే ప్రయత్నం జరుగుతోంది. ప్రజాస్వామ్యం కోసం గొంతు విప్పుతున్న మహిళలు, విద్యార్థినులపై దిల్లీ పోలీసుల వైఖరి సిగ్గుచేటు. ప్రజల్ని తీవ్రంగా భయపెట్టి, అవమానించి ఇక మీదట ఎవరూ ప్రశ్నలు అడగకుండా చేయాలనే కుట్రలో భాగమే ఇది"
-- రాహుల్ గాంధీ, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత
यौन उत्पीड़न, कपड़े खींचना और निजी अंगों पर हमला - लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाने वाली छात्राओं और महिलाओं के साथ दिल्ली पुलिस की बर्बरता शर्मनाक हदें पार कर रही है। यह सब आवाज़ों को दबाने की उस साजिश का हिस्सा है, जिसमें इतना डरा दो, इतना अपमानित करो कि कोई दोबारा सवाल उठाने की हिम्मत ही न करे। मोदी-शाह जानते हैं कि जिस दिन सत्ता हाथ से गई, उस दिन उनकी मनमानी की कहानी खत्म। उनका यही डर पुलिस तक पहुँचता है और हिंसा बनकर देश के युवाओं और महिलाओं पर टूट रहा है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 17, 2026
మోదీ, అమిత్ షా పై విమర్శలు
ఈ క్రమంలోనే ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్ షా ను లక్ష్యంగా చేసుకొని కూడా రాహుల్ గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అధికారం తమ చేతుల్లో నుంచి చేజారిపోయే రోజు వస్తే, తమ ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరించే అవకాశం ఇక ఉండదని, ఆ రోజు ముగుస్తుందని వారికి తెలుసని అన్నారు. ఆ భయమే పోలీసుల ద్వారా దేశంలోని యువత, మహిళలపై హింస రూపంలో బయటపడుతోందని ఆరోపించారు.
బాధిత మహిళలతో మాట్లాడిన రాహుల్ గాంధీ
తన పోస్టుతో పాటు రాహుల్ గాంధీ సుమారు 10 నిమిషాల వీడియోను కూడా ఎక్స్లో పంచుకున్నారు. ఇటీవల జరిగిన నిరసనల్లో పోలీసులు తమపై అమానుషంగా వ్యవహరించారని ఆరోపించిన కొందరు మహిళలతో ఆయన మాట్లాడిన దృశ్యాలు సదరు వీడియోలో ఉన్నాయి. యువతులు తమకు ఎదురైన చేదు అనుభవాలను వివరించారు. పోలీసులు తమ శరీరంలోని సున్నిత భాగాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని, పై అధికారులు కింది స్థాయి సిబ్బందిని లైంగికంగా వేధించేలా ప్రోత్సహించారని కూడా మహిళలు వీడియోలో వివరించారు. తమపై వేధింపులకు పాల్పడిన పోలీసు సిబ్బందిపై చర్యలు తీసుకోవాలని మహిళలు రాహుల్ గాంధీని కోరారు. దీనిపై స్పందించిన ఆయన, సంబంధిత పోలీసులపై కేసులు నమోదు చేయడానికి వీలుగా మరిన్ని ఆధారాలు అందించాలని సూచించారు. ఫొటోలు, వీడియోలు వంటి ఆధారాలను సేకరించి ఇవ్వాలని కోరినట్లు సమాచారం. ఈ ఆధారాలను బట్టి కేసులు నమోదు చేసే ప్రక్రియలో ముందుకు వెళ్లొచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు.
భారత ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన సర్ ప్రక్రియను (ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ) నిరసిస్తూ దీనికి వ్యతిరేకంగా కొద్ది రోజులుగా దిల్లీ సహా పలు ప్రాంతాల్లో నిరసనలు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే విద్యార్థులు ఇటీవల నిరసనలు చేపట్టిన సమయంలో దిల్లీ పోలీసులు అమానుషంగా ప్రవర్తించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీనిపై రాహుల్ గాంధీ శుక్రవారం కూడా స్పందించారు. బాధిత విద్యార్థులపై జరిగిన దాడులపై కేసు నమోదు చేసేందుకు దిల్లీ పోలీసులు నిరాకరిస్తున్నారని వ్యాఖ్యానించిన ఆయన, బాధ్యులైన అధికారులపై చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. దిల్లీ పోలీసు దాడుల్లో గాయపడ్డ కేరళ, రాజస్థాన్కు చెందిన పలువురు NSUI సభ్యులు, విద్యార్థి సంఘాల నేతలతో రాహుల్ సమావేశం అయ్యారు. విద్యార్థులు వారికి ఎదురైన అనుభవాల్ని రాహుల్కు వివరించారు. ఫిర్యాదుల్ని స్వీకరించడానికి దిల్లీ పోలీసులు తిరస్కరించడంతో రాహుల్ మరో ప్రత్యామ్నాయం ఎంచుకున్నారు. కేరళ, రాజస్థాన్లో దిల్లీ పోలీసులపై జీరో ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేయించారు. దిల్లీ పోలీసుల దౌర్జన్యాన్ని ఊరికే వదిలేయబోమని, ప్రధాని నుంచి కానిస్టేబుల్ వరకు ఎవరైనా చట్టపరంగా చర్యలు ఎదుర్కోక తప్పదని స్పష్టం చేశారు.
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