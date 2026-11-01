'దుకాణాలు మూసేసి వ్యాపారులకు నష్టం కలిగించిన బీజేపీ'- కేంద్రంపై రాహుల్ ఫైర్
Rahul Gandhi BJP : దిల్లీలోని కనాట్ ప్లేస్లో దుకాణాలను బీజేపీ బలవంతంగా మూసివేయించిందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ ఆరోపించారు. తమ ర్యాలీకి వచ్చే వారు స్థానిక దుకాణాల్లో వస్తువులు కొనాలని పిలుపునిచ్చామని అన్నారు.
Published : November 1, 2026 at 2:15 PM IST
దిల్లీలో ఇండీ కూటమి మెగా ర్యాలీకి ముందు అధికార బీజేపీపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. కనాట్ ప్లేస్లో దుకాణాలను బలవంతంగా మూసివేయించారని ఆరోపించారు. దీనివల్ల స్థానిక వ్యాపారులు నష్టపోతున్నారని మండిపడ్డారు. ర్యాలీకి వచ్చే ప్రజలు దిల్లీలోని స్థానిక మార్కెట్లలో వస్తువులు కొనుగోలు చేయాలని తాము ముందుగానే చెప్పామని తెలిపారు.
అలా చేయడం ద్వారా చిన్న వ్యాపారులకు మద్దతు లభిస్తుందని భావించామని రాహుల్ గాంధీ చెప్పారు. అయితే కనాట్ ప్లేస్కు చేరుకున్న తర్వాత అక్కడ దుకాణాలన్నీ మూసి ఉండటాన్ని తాము గమనించామని చెప్పారు. బీజేపీనే అన్ని షాపులను బలవంతంగా మూసివేయించిందని ఆరోపించారు. వ్యాపారులకు ఎవరు నష్టం కలిగిస్తున్నారో ప్రజలు గమనించాలని ఆయన ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు.
हमने सब लोगों से कहा कि जब आप मार्च और महारैली के लिए यहां आएंगे, चीजें खरीदें, खरीदारी करें। मगर, यहां Connaught Place में आते हुए हमें पता लगा कि BJP ने सारी की सारी दुकानें जबरदस्ती बंद करवा दी। तो traders का नुकसान कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, यह आप जान लीजिए! https://t.co/zeB9kT05xO— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 1, 2026
అయితే ప్రతిపక్షాల ర్యాలీ కారణంగా దిల్లీలోని పలు ప్రాంతాల్లో భద్రతను పెంచారు. ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. కనాట్ ప్లేస్ నుంచి రాంలీలా మైదానం వరకు భారీ సంఖ్యలో పోలీసులను మోహరించారు. ఆ నిరసనలో పాల్గొనేందుకు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు, కార్యకర్తలు దిల్లీకి చేరుకున్నారు. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ, కేసీ వేణుగోపాల్, సమాజ్వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేశ్ యాదవ్, బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నేత అభిషేక్ బెనర్జీ, ఝార్ఖండ్ ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ సోరెన్ తదితరులు పాల్గొనున్నారు.