ETV Bharat / bharat

రాష్ట్రపతి ఇచ్చిన కండువాను రాహుల్​ ధరించకపోవడం అగౌరపరచడమే: అమిత్​ షా

అసోం రాష్ట్ర సంస్కతి సంప్రదాయాలను కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ పట్టించుకోవడంలేదు- రాష్ట్రపతి బహుకరించిన కండువాను ధరించడానికి నిరాకరించారు- అమిత్​ షా

Amit Shah Comments On Rahul Gandhi
Amit Shah Comments On Rahul Gandhi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 30, 2026 at 2:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Amit Shah On Rahul Gandhi : అసోం రాష్ట్ర సంస్కతి సంప్రదాయాలను కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ పట్టించుకోలేదని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​ షా ఆరోపించారు. గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము నిర్వహించిన 'ఎట్ హోమ్' కార్యక్రమంలో ఆమె బహూకరించిన 'గమోసా' (కండువా)ను ధరించడానికి ఆయన నిరాకరించారని పేర్కొన్నారు. అది ఈశాన్య ప్రాంతాన్ని అగౌరవపరచడమేనని ఆయన అన్నారు. ఈ సందర్భంగా దిబ్రూఘర్​లోని ఖనికర్ పరేడ్ గ్రౌండ్‌లో జరిగిన బహిరంగ సభలో అమిత్​ షా మాట్లాడారు.

విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారితో సహా ప్రముఖులందరూ గౌరవ సూచకంగా ఆ కండువాను ధరించారని, కానీ రాహుల్​ గాంధీ మాత్రమే అలా చేయడానికి నిరాకరించిన ఏకైక వ్యక్తి అని షా పేర్కొన్నారు. రాహుల్ గాంధీ తనకు నచ్చినట్లు ఉండవచ్చు కానీ, బీజేపీ అధికారంలో ఉన్నంత కాలం, ఈశాన్య ప్రాంత సంస్కృతిని ఏమాత్రం అగౌరవపరచడాన్ని సహించదని షా పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

AMIT SHAH VS RAHUL GANDHI
RAHUL GANDHI GAMOSA WEAR
AMIT SHAH COMMENTS ON RAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.