రాష్ట్రపతి ఇచ్చిన కండువాను రాహుల్ ధరించకపోవడం అగౌరపరచడమే: అమిత్ షా
అసోం రాష్ట్ర సంస్కతి సంప్రదాయాలను కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ పట్టించుకోవడంలేదు- రాష్ట్రపతి బహుకరించిన కండువాను ధరించడానికి నిరాకరించారు- అమిత్ షా
Published : January 30, 2026 at 2:30 PM IST
Amit Shah On Rahul Gandhi : అసోం రాష్ట్ర సంస్కతి సంప్రదాయాలను కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ పట్టించుకోలేదని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఆరోపించారు. గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము నిర్వహించిన 'ఎట్ హోమ్' కార్యక్రమంలో ఆమె బహూకరించిన 'గమోసా' (కండువా)ను ధరించడానికి ఆయన నిరాకరించారని పేర్కొన్నారు. అది ఈశాన్య ప్రాంతాన్ని అగౌరవపరచడమేనని ఆయన అన్నారు. ఈ సందర్భంగా దిబ్రూఘర్లోని ఖనికర్ పరేడ్ గ్రౌండ్లో జరిగిన బహిరంగ సభలో అమిత్ షా మాట్లాడారు.
విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారితో సహా ప్రముఖులందరూ గౌరవ సూచకంగా ఆ కండువాను ధరించారని, కానీ రాహుల్ గాంధీ మాత్రమే అలా చేయడానికి నిరాకరించిన ఏకైక వ్యక్తి అని షా పేర్కొన్నారు. రాహుల్ గాంధీ తనకు నచ్చినట్లు ఉండవచ్చు కానీ, బీజేపీ అధికారంలో ఉన్నంత కాలం, ఈశాన్య ప్రాంత సంస్కృతిని ఏమాత్రం అగౌరవపరచడాన్ని సహించదని షా పేర్కొన్నారు.