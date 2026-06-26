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'దేశ ప్రజల కోసం పోరాటం కొనసాగిస్తా'- ప్రతిపక్ష నేతగా రాహుల్​కు రెండేళ్లు పూర్తి

NEET సహా రాజ్యాంగ పరిరక్షణ వంటి కీలక అంశాలపై తన పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తానని ప్రతిజ్ఞ

Rahul Gandhi Performance as LOP
Rahul Gandhi Performance as LOP (@Rahul Gandhi)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 26, 2026 at 7:15 PM IST

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Rahul Gandhi Performance as LOP : లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నేతగా, దేశ ప్రజల కోసం పోరాటం కొనసాగిస్తానని, వారి గళాన్ని అధికార కేంద్రాలకు వినిపిస్తానని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. NEET సహా రాజ్యాంగ పరిరక్షణ వంటి కీలక అంశాలపై తన పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేశారు. వీధుల స్థాయి నుంచి పార్లమెంటు వరకు ప్రజల నమ్మకమే తన అతిపెద్ద బలమన్నారు. లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేతగా రెండేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఈ మేరకు ఎక్స్​లో ఓ వీడియోను పోస్ట్ చేశారు.

"నేను లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నేతగా బాధ్యతలు చేపట్టి నేటికి రెండేళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ రెండేళ్లలో రోజూ ఒకే ఒక్క లక్ష్యానికి అంకితమయ్యాను. అదే ప్రతి భారతీయుడి గళాన్ని అధికార కేంద్రాలకు చేరవేయడం. నీట్ (NEET) అభ్యర్థుల కోసం పోరాటం కావచ్చు, ఎన్నికల అక్రమాలను బయటపెట్టడం కావచ్చు లేదా రాజ్యాంగాన్ని కాపాడటం కావచ్చు. ప్రతి విషయంలోనూ నేను మీకు అండగా నిలిచాను. ఈ రోజు కూడా మీకు అండగా ఉన్నాను, ఎప్పటికీ ఉంటాను. వీధుల నుంచి పార్లమెంటు వరకు మీ నమ్మకమే నా అతిపెద్ద బలం. ఈ ప్రయాణం సుదీర్ఘమైనది. కానీ నా సంకల్పం మాత్రం మారలేదు. మీ కోసం ప్రతి పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తాను. జై హింద్. జై రాజ్యాంగం."
--రాహుల్ గాంధీ, లోక్​సభలో ప్రతిపక్ష నేత

2024 జూన్​లో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా నియమితులైన రాహుల్ గాంధీ భారత పార్లమెంటరీ రాజకీయాల్లో ఒక చారిత్రక మార్పుకు నాంది పలికారు. ఎందుకంటే 16, 17వ లోక్‌సభల కాలంలో ఈ పదవి దశాబ్దం పాటు ఖాళీగా ఉండిపోయింది. పార్లమెంటరీ నిబంధనల ప్రకారం, ప్రతిపక్ష నాయకుడి (LoP) పదవిని దక్కించుకోవాలంటే ఒక పార్టీ సభ మొత్తం బలం (543 స్థానాలకు గాను 55)లో కనీసం పదో వంతు స్థానాలను గెలుచుకోవాలి. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో 99 స్థానాలను గెలుచుకోవడం ద్వారా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ అర్హతను సాధించింది.

2004లో రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి రాహుల్​ గాంధీ చేపట్టిన మొట్టమొదటి అధికారిక రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవి ఇదే. అలాగే లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా గాంధీ కుటుంబ సభ్యుడు వ్యవహరించడం ఇది మూడోసారి. అంతకుముందు సోనియా గాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ కూడా లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నాయకులుగా వ్యవహరించారు. రాహుల్​ గాంధీ ఐదుసార్లు ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు. ప్రస్తుతం ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని రాయ్‌బరేలీ లోక్‌సభ నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఈ నియోజకవర్గానికి గతంలో ఆయన తల్లి సోనియా గాంధీ ప్రాతినిధ్యం వహించారు.

ప్రధాని మోదీపై రాహుల్ గాంధీ ఫైర్​
ఇదిలా ఉండగా, మరో పోస్ట్​లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ పుట్టినరోజున ఆయనను ప్రశంసించడాన్ని ప్రశ్నించారు. నీట్ పేపర్ లీక్ ఆరోపణల తర్వాత తన కేబినెట్ సహచరుడికి శుభాకాంక్షలు తెలిపినా ఆయన, ప్రాణాలు కోల్పోయిన పిల్లల గురించి ఒక్కసారైనా ఆలోచించారా అని ప్రశ్నించారు. విచ్ఛిన్నమైన వ్యవస్థ, జవాబుదారీతనం వహించడానికి నిరాకరించే ప్రభుత్వం వల్ల పిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోయారని, వారి కుటుంబాలు, భవిష్యత్తు నాశనమయ్యాయని అన్నారు.

ఈ జాబితాలోని ప్రతి పేరు ఒక కల, ఒక కుటుంబం, ఒక భవిష్యత్తు ఉన్న బిడ్డది. ఇవన్నీ ఒక విచ్ఛిన్నమైన వ్యవస్థ, పాఠాలు నేర్చుకోవడానికి లేదా జవాబుదారీతనం వహించడానికి నిరాకరించే ప్రభుత్వం వల్ల నాశనమయ్యాయి. ప్రతి ఒక్క విద్యార్థిని గుర్తుంచుకోండి. ప్రధాని మోదీ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ పుట్టినరోజున ఆయనను ప్రశంసించినప్పుడు, ఈ పిల్లల గురించి ఒక్కసారైనా ఆలోచించారా?" అంటూ పార్టీ నేత పవన్​ ఖేడా పోస్ట్​ను రాహుల్ గాంధీ ట్యాగ్​ చేశారు. ఇందులో నీట్​ పేపర్​ లీక్​ ఆరోపణల తర్వాత మరణించిన 14 మంది విద్యార్థుల పేర్లు ఉన్నాయి.

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TAGGED:

RAHUL GANDHI PERFORMANCE AS LOP
RAHUL GANDHI ON PM MODI
RAHUL GANDHI ON NEET PAPER LEAK
RAHUL GANDHI PERFORMANCE AS LOP

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