'రాహుల్ ఓట్ చోరీ ర్యాలీ- సిక్కుల గాయాలపై కారం చల్లడమే'- కాంగ్రెస్ అగ్రనేతపై బీజేపీ ఫైర్
నవంబర్ 1న ర్యాలీ నిర్వహిణపై ఇండి కూటమిలోని పార్టీల మధ్య ఏకాభిప్రాయం లేదని బీజేపీ ఎంపీ రవిశంకర్ ప్రసాద్ పేర్కొన్నారు. ఎవరు చెప్పినా వినకుండా రాహుల్ తన పంతం నెగ్గించుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని విమర్శించారు.
Published : October 24, 2026 at 4:55 PM IST
BJP On Rally Against Vote Chori : 1984 నాటి సిక్కు వ్యతిరేక అల్లర్ల బాధితుల గాయాలపై కారం చల్లే ఉద్దేశంతో దిల్లీలో నవంబరు 1న కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ నిరసన ర్యాలీకి పిలుపునిచ్చారని బీజేపీ ఆరోపించింది. ర్యాలీ నిర్వహణపై ఇండి కూటమిలోని పార్టీల మధ్య ఏకాభిప్రాయం లేదని విమర్శించింది. ర్యాలీ వాయిదా వేయాలని కోరుతున్నప్పటికీ, ఎవరు చెప్పినా రాహుల్ మాట వినడం లేదని దుయ్యబట్టింది. తన పంతం నెగ్గించుకునేందుకు రాహుల్ ప్రయత్నిస్తున్నారని బీజేపీ ఎంపీ రవిశంకర్ ప్రసాద్ విమర్శించారు. సిక్కు సమాజం మనోభావాలను పట్టించుకోవడం లేదనేదే కాంగ్రెస్ సందేశమని ఆయన ఆరోపించారు. దిల్లీ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో శనివారం జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు.
"సిక్కుల మనోభావాలపై ఉప్పు చల్లాలని రాహుల్ ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. అందుకనే పక్కా ప్రణాళికతోనే నవంబర్ 1న ర్యాలీకి పట్టుబడుతూ సిక్కుల మనోభావాలు దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇది సిక్కులపై చేస్తున్న క్రూరమైన చర్య. దీనిని మేం తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. అయినా, నవంబర్ 1వ తేదీనే ఎందుకు ఎంచుకున్నారు? ప్రత్యేకంగా ఆరోజే ర్యాలీ నిర్వహించాలనే మొండి పట్టుదల వెనుక కారణం ఏంటి? ర్యాలీ తలపెట్టి ప్రజలకు మీరు ఏం సందేశం ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు?."
- రవిశంకర్ ప్రసాద్, బీజేపీ ఎంపీ
'సీఈసీని పదవినుంచి తొలగించాలి'
ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(ఎస్ఐఆర్)లో అవకతవకలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ, చలో దిల్లీ పేరిట నవంబర్ 1న రామ్లీలా మైదానంలో ఇండియా కూటమి భారీ ర్యాలీ తలపెట్టనుంది. ఓటు చోరీకి వ్యతిరేకంగా దాదాపు 10 లక్షల మందితో ఈ నిరసన కవాతు నిర్వహిస్తామని కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలిపింది. కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్(సీఈసీ)ను పదవి నుంచి తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ర్యాలీ తలపెట్టనున్నట్లు పేర్కొంది. ఆ ర్యాలీలో జనం అధిక సంఖ్యలో పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చింది. ఇప్పటికే సీఈసీకి వ్యతిరేకంగా సుప్రీంకోర్టు వరకు మార్చ్ నిర్వహించడంతో పాటు, పార్లమెంట్ నుంచి రాష్ట్రపతి భవన్ వరకు ప్రదర్శనగా వెళ్లి రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్మును ప్రతిపక్ష నేతలు కలిశారు.
ర్యాలీతో చిరువ్యాపారులకు ఇబ్బందులు
పండుగ సీజన్ వేళ దిల్లీలో ర్యాలీ తలపెట్టడం వల్ల వ్యాపారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారని పలువురు వ్యాపారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నవంబర్ 1న రామ్లీలా మైదాన్లో జరగాల్సిన పార్టీ ర్యాలీని నవంబర్ 10 తర్వాతకు వాయిదా వేయాలని కోరుతూ ఛాంబర్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ (సీటీఐ) శనివారం రాహుల్ గాంధీకి లేఖ రాసింది. లేఖలో, ఈ ఏడాది నవంబర్ 10న వచ్చే భాయ్ దూజ్ తర్వాత మరో తేదీకి ర్యాలీని వాయిదా వేయాలని సీటీఐ ఛైర్మన్ బ్రిజేశ్ గోయల్ అభ్యర్థించారు. ధంతేరస్, దీపావళి, భాయ్ దూజ్ పండుగలు దిల్లీ రిటైల్ మార్కెట్లకు అత్యంత అనువైన సమయమని వ్యాపారుల సంఘం పేర్కొంది. ఆ సమయంలో వ్యాపారులు పండుగ కొనుగోళ్లు, అమ్మకాలను చాలా ముందుగానే ప్రారంభిస్తారని నొక్కి చెప్పింది. బంగారం, వెండి, పాత్రలు, ఎలక్ట్రానిక్స్, దుస్తులు, డ్రై ఫ్రూట్స్, స్వీట్లు, ఆటోమొబైల్స్, ఫర్నిచర్ ఇతర వస్తువుల వంటి రంగాలను కలుపుకొని, కేవలం ధంతేరస్ సందర్భంగానే దిల్లీలో సుమారు రూ. 25,000 కోట్ల విలువైన వ్యాపారం జరుగుతుందని అంచనా వేసింది.
ఇందిరా గాంధీ హత్యతో సిక్కు వ్యతిరేక అల్లర్లు
ఇదిలా ఉండగా, 1984 అక్టోబర్ 31న అప్పటి ప్రధానమంత్రి ఇందిరా గాంధీ హత్యకు గురైన తర్వాత, దిల్లీతో పాటు దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో సిక్కు వ్యతిరేక అల్లర్లు చెలరేగాయి. చాలా మంది బాధితులు అల్లర్లలో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
క్రిప్టో నుంచి ఏఐ వరకు - 46 ఆర్థిక అంశాలపై పార్లమెంటరీ కమిటీ అధ్యయనం
"మీ ముఖాలను గుర్తించారు- వెంటనే పారిపోండి"- టైగర్ ష్రాఫ్ షూటర్లకు హ్యాండ్లర్ల అలర్ట్ మెసేజ్!