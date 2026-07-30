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విద్యార్థులపై జరిగిన 'అరాచకాల'పై కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలి- అమిత్ షాను తొలగించాలి: రాహుల్ డిమాండ్

విద్యార్థులకు న్యాయం జరగాలన్న కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత- లాఠీఛార్జ్​కు సంబంధించిన వీడియోను ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేసిన రాహుల్​

Rahul Gandhi On Pellet Guns
Leader of the Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 30, 2026 at 1:19 PM IST

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Rahul Gandhi On Pellet Guns : దిల్లీలోని జంతర్​ మంతర్ వద్ద విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జ్​ జరిగినట్లు వస్తున్న ఆరోపణలపై​ కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్​ గాంధీ మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. విద్యార్థులకు న్యాయం జరగాలని, వారిపై జరిగిన 'క్రూరత్వాల'పై విచారణ జరిపేందుకు సుప్రీం కోర్టు పర్యవేక్షణలో ఒక కమిటీని నియమించి దర్యాప్తు నిర్వహించాలని డిమాండ్​ చేశారు. ఈ 'క్రూరమైన హింస'పై వివరణ ఇవ్వడానికి కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా పార్లమెంటుకు రావడానికి 'భయపడుతున్నారని' వ్యాఖ్యానించారు. జులై 20న జంతర్​మంతర్​ వద్ద విద్యార్థులపై జరిగిన లాఠీఛార్జ్​కు సంబంధించిన వీడియోను ఆయన ఎక్స్​లో పంచుకున్నారు. అంతకుముందు విద్యార్థులపై పెల్లెట్ గన్‌లను ఉపయోగించారని ఆరోపిస్తూ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాను పదవి నుంచి తొలగించాలని డిమాండ్​ చేశారు.

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RAHUL GANDHI SC MONITORED COMMITTEE
RAHUL GANDHI ON STUDENTS PROTESTS
RAHUL GANDHI ON PELLET GUNS

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