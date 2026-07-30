విద్యార్థులపై జరిగిన 'అరాచకాల'పై కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలి- అమిత్ షాను తొలగించాలి: రాహుల్ డిమాండ్
విద్యార్థులకు న్యాయం జరగాలన్న కాంగ్రెస్ అగ్రనేత- లాఠీఛార్జ్కు సంబంధించిన వీడియోను ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసిన రాహుల్
Published : July 30, 2026 at 1:19 PM IST
Rahul Gandhi On Pellet Guns : దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జ్ జరిగినట్లు వస్తున్న ఆరోపణలపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. విద్యార్థులకు న్యాయం జరగాలని, వారిపై జరిగిన 'క్రూరత్వాల'పై విచారణ జరిపేందుకు సుప్రీం కోర్టు పర్యవేక్షణలో ఒక కమిటీని నియమించి దర్యాప్తు నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ 'క్రూరమైన హింస'పై వివరణ ఇవ్వడానికి కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా పార్లమెంటుకు రావడానికి 'భయపడుతున్నారని' వ్యాఖ్యానించారు. జులై 20న జంతర్మంతర్ వద్ద విద్యార్థులపై జరిగిన లాఠీఛార్జ్కు సంబంధించిన వీడియోను ఆయన ఎక్స్లో పంచుకున్నారు. అంతకుముందు విద్యార్థులపై పెల్లెట్ గన్లను ఉపయోగించారని ఆరోపిస్తూ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాను పదవి నుంచి తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు.