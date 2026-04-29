అండమాన్లో జరుగుతున్నది అభివృద్ధి కాదు- పర్యావరణ నాశనం- రూ.లక్షల కోట్ల దోపిడి: రాహుల్ గాంధీ
అండమాన్లో జరుగుతున్నది అభివృద్ధి కాదు- అతిపెద్ద పర్యావరణ చౌర్యం- లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ రాజులా వ్యవహరిస్తున్నారు : రాహుల్ గాంధీ
Published : April 29, 2026 at 4:51 PM IST
Rahul Allegations About Andaman Island : అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో భారీ ఎత్తున భూకబ్జా, పర్యావరణ విధ్వంసం, పరిపాలనా అవినీతి జరుగుతోందని లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత, కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. స్థానిక ఆదివాసీలు, పర్యావరణ పరిరక్షణకు విఘాతం కలుగుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. వలసదారులకు, గిరిజనులకు సరైన పరిహారం అందడం లేదని అన్నారు.
విజయపురంలో మీడియాతో మాట్లాడిన రాహుల్ గాంధీ, "మీ భూములను మీ నుంచి తీసుకుని అదానీ వంటి పెద్ద వ్యాపారవేత్తలకు ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ అటవీ హక్కుల చట్టం అమలు కావడం లేదు. వలసదారులకు, గిరిజనులకు సరైన పరిహారం అందడం లేదు. నిశ్శబ్దంగా భారతదేశ వారసత్వాన్ని దోచుకుంటున్నారు" అని ఆరోపించారు. అండమాన్ నికోబార్ ప్రజల సమస్యలను దేశ ప్రజలకు తెలియజేస్తామని, వారి హక్కులను కాపాడేందుకు ప్రయత్నిస్తామని ఆయన అన్నారు.
అక్కడ నీటి సమస్య కూడా
అండమాన్లో పరిపాలనాపరమైన సమస్యలు ఉన్నాయని ఆరోపిస్తూ, నీటి సమస్య కూడా తీవ్రంగా ఉందని రాహుల్ వ్యాఖ్యానించారు. అలాగే లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ వైపు నుంచి అవినీతి పెరిగిపోయిందని విమర్శించారు. "ఇక్కడ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ రాజులా వ్యవహరిస్తున్నారు. తనకు నచ్చినట్లు చేస్తున్నారు. ఆయన తన ఇల్లు, కార్యాలయానికి 'లోక్ భవన్' అని పేరు పెట్టుకున్నా, ప్రజలను కలవరు. ప్రజల మాట వినాలి, గౌరవించాలి. ఇది నియంతృత్వం కాదు" అని అన్నారు.
"నికోబార్, అండమాన్ దీవులలో జరుగుతున్న దాని గురించి నేను మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ హర్మూజ్ గురించి ప్రస్తావించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడి ప్రధాన సమస్య పర్యావరణ దొంగతనం. లక్షల కోట్ల రూపాయల విలువైన చెట్లను దొంగిలిస్తున్నారు. భూములను ఆక్రమిస్తున్నారు. ఇదే ఇక్కడి ప్రధాన సమస్య."
- రాహుల్ గాంధీ , కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
నిరాశ్రయులవుతున్న స్థానిక ప్రజలు
మరోవైపు గ్రేట్ నికోబార్లో కేంద్రం చేపట్టిన అభివృద్ధి పనుల వల్ల భారీ స్థాయిలో పర్యావరణ విధ్వంసం జరుగుతోందని, స్థానిక ప్రజలు నిరాశ్రయులవుతున్నారని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. ఈ ప్రాజెక్టును దేశ సహజ, గిరిజన వారసత్వ సంపదకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న "అతిపెద్ద కుంభకోణాలలో" ఒకటిగా ఆయన అభివర్ణించారు.
నికోబార్కు రాహుల్ పర్యటన
తాజాగా రాహుల్ గాంధీ గ్రేట్ నికోబార్ను సందర్శించినట్లు ఆయన 'ఎక్స్' వేదికగా తెలిపారు. అలాగే ఆ ప్రాజెక్టుల వల్ల అడవులు, ఆదివాసీ వర్గాలపై పడుతున్న ప్రభావం పట్ల ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. "నేను ఈరోజు గ్రేట్ నికోబార్లో పర్యటించాను. నా జీవితంలో నేను చూసిన అత్యంత అద్భుతమైన అడవులు ఇవి. తరతరాల జ్ఞాపకాలను నిక్షిప్తం చేసుకున్న చెట్లు, ఎన్నో ఏళ్లుగా పెరిగిన అడవులు ఇవి. ఈ ద్వీపంలోని ప్రజలు- అటు ఆదివాసీలు, ఇటు స్థిరపడిన వారు ఎంతో మంచివారు. కానీ వారి హక్కులను దోచుకుంటున్నారు" అని పేర్కొన్నారు.
I travelled through Great Nicobar today.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 29, 2026
These are the most extraordinary forests I have ever seen in my life. Trees older than memory. Forests that took generations to grow.
The people on this island are equally beautiful - both the adivasi communities and the settlers - but… pic.twitter.com/vYdBWdYfIJ
గొడ్డలి వేటుకు సిద్ధంగా ఉన్న లక్షలాది చెట్లు
ప్రభుత్వం దీనిని 'ప్రాజెక్ట్' అని పిలుస్తోందని, కానీ వాస్తవానికి ఇది ప్రకృతి విధ్వంసమని అన్నారు. "ఇది గొడ్డలి వేటుకు సిద్ధంగా ఉన్న లక్షలాది చెట్లకు గుర్తు. 160 చదరపు కిలోమీటర్ల వర్షారణాన్ని నాశనం చేయనున్నారు. స్థానిక ప్రజల అభిప్రాయాలను పట్టించుకోకుండా వారి నివాసాలను లాక్కుంటున్నారు" అని విమర్శించారు. "ఇది అభివృద్ధి కాదు. అభివృద్ధి పేరుతో జరుగుతున్న విధ్వంసం. గ్రేట్ నికోబార్లో జరుగుతున్నది మన కాలంలో దేశ సహజ సంపద, గిరిజన వారసత్వానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న అతిపెద్ద కుంభకోణం. ఘోరమైన నేరం. ఇది ఆగాలి. భారతీయులు నిజాన్ని గుర్తిస్తే, దీన్ని ఆపడం సాధ్యమే" అని రాహుల్ గాంధీ స్పష్టం చేశారు.