గృహిణి టు ఆర్టిస్ట్- 'పట్టచిత్ర కళ'తో ఏటా రూ.7 లక్షల సంపాదన- ఇప్పుడు ఇండోనేషియాలో ప్రదర్శన
Pattachitra Artist Sanju Swain Puri : 2005లో ప్రారంభమైన ఆమె పట్టచిత్ర కళ నైపుణ్య ప్రస్థానం, నేడు ఇండోనేషియాలో ప్రదర్శించే స్థాయికి చేరింది. ఆమెతో 'ఈటీవీ భారత్' ప్రత్యేకంగా ముచ్చటించింది.
Published : November 25, 2026 at 3:34 PM IST
పెళ్లైన తర్వాత చాలా మంది మహిళలు వంట గదికే పరిమితం అవుతుంటారు. కానీ ఒడిశాకు చెందిన ఓ మహిళ దీనికి భిన్నంగా, పెళ్లైన తర్వాత అత్తవారింట్లో వారసత్వంగా వస్తున్న పట్టచిత్ర కళ గురించి తెలుసుకుని, ఆ కళను నేర్చుకోవాలని పట్టుబట్టారు. అందులో నైపుణ్యం సాధించారు. మొదట చుట్టూ పక్క ప్రాంతాల్లో విక్రయించేవారు. హెరిటేజ్ విలేజ్ హోదా లభించడంతో పర్యటకులు పెరిగారు. దీంతో ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ కళ చిత్రాలను విస్తరించి, విక్రయించేవారు. అలాగే విదేశీ పర్యటకులు కొనుగోలు చేసేవారు. అలా ఏడాదికి సుమారు రూ.7లక్షలకు సంపాదిస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఇతర మహిళలకు శిక్షణ అందిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. ఈ విధంగా తన కళా నైపుణ్యంతో అంతర్జాతీయ గుర్తింపు కూడా లభించింది. జీవనోపాధి కోసం నేర్చుకున్న కళ, నేడు ఇండోనేషియాలో ప్రదర్శించే స్థాయికి చేరింది. ఆమె గురించి 'ఈటీవీ భారత్' ప్రత్యేక కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ప్రయాణం మొదలైందిలా
పూరీ జిల్లాకి చెందిన 48 ఏళ్ల సంజు స్వైన్ అదే జిల్లాలోని రఘురాజ్పుర్ గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆమెకు ఒక కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నారు. పెళ్లికి ముందు పట్టచిత్ర కళ గురించి ఆమెకు పెద్దగా తెలియదు. పెళ్లయిన తర్వాతే తనకు ఈ సాంప్రదాయ కళ గురించి తెలిసింది. కుటుంబ సభ్యులు పట్టచిత్ర చిత్రాలను రూపొందించడం చూసి, ఆమెకు కూడా ఈ కళను నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తి కలిగింది. దీంతో సంజు పట్టు విడవకుండా నిరంతర సాధనతో ఈ కళలో నైపుణ్యం సంపాదించారు. ఇలా అమె పట్టచిత్ర ప్రస్థానం 2005లో ప్రారంభమైంది. తాను తయారు చేసిన చిత్రాలను గ్రామానికి వచ్చే పర్యాటకులకు విక్రయించేదన్నానని సంజు పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత దిల్లీ, ముంబయి, బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో తన కళాకృతులను విక్రయించే అవకాశం లభించిందన్నారు. పట్టచిత్రకు డిమాండ్ పెరగడంతో, ఆదాయ మార్గాలు కూడా విస్తరించాయని ఆమె తెలిపారు.
హెరిటేజ్ విలేజ్ హోదా లభించడంతో జీవనోపాధి
రఘురాజ్పుర్కు 'హెరిటేజ్ విలేజ్ హోదా లభించినప్పటి నుంచి, అక్కడికి వచ్చే పర్యటకుల సంఖ్య పెరిగిందని సంజు అన్నారు. ఈ అవకాశం కళాకారులకు ఒక కొత్త మార్కెట్ను సృష్టించిందని తెలిపారు. తాము తయారు చేసిన కళాకృతులను విదేశీ పర్యాటకులకు ప్రదర్శించడం ద్వారా మంచి జీవనోపాధి పొందుతున్నానని ఆమె పేర్కొన్నారు. అలాగే ఒడిశాలోనే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకులు, కొనుగోలుదారుల నుంచి కూడా మంచి డిమాండ్ ఉందన్నారు. డిజైన్, పరిమాణాన్ని బట్టి చిత్రాల ధర రూ. 200 నుంచి రూ. 1లక్ష వరకు ఉంటుందని చెప్పారు. ఈ పని ద్వారా సంజు ఏడాదికి సుమారు రూ. 6 నుంచి రూ. 7లక్షల వరకు సంపాదిస్తున్నానని వెల్లడించారు.
ఇతర మహిళలను భాగస్వాములుగా చేసుకుని
సంజు కేవలం డబ్బు సంపాదించడానికే పరిమితం కాకుండా, ఇతర మహిళలను కూడా ఈ కళలో భాగస్వాములను చేసేందుకు కృషి చేశారు. ఇందుకోసం ఆమె ఒక స్వయం సహాయక బృందాన్ని (ఎస్హెచ్జీ) ఏర్పాటు చేశారు. తర్వాత 'ప్రొడ్యూసర్ గ్రూప్' (పీజీ) ఏర్పాటు చేశారు. దీని ద్వారా మరికొంతమంది కళాకారులను అనుసంధానం చేసి, వివిధ రాష్ట్రాల్లో చిత్రాలను విక్రయించడానికి అవకాశాలను కల్పించారు. ప్రస్తుతం దాదాపు 100 మంది మహిళలు ఈ కార్యక్రమంలో అనుసంధానమై ఉన్నారని సంజు తెలిపారు. వారిలో 30 నుంచి 50 మంది కళాకారులు చురుగ్గా పనిచేస్తున్నారని ఆమె చెబుతున్నారు.
"ఇంటి పనులను చేసుకుంటూనే రోజుకు 4 నుంచి 8 గంటలు చిత్రాలు గీయడం, అంత సులభం కాదు. అయినప్పటికీ, తన పట్టుదల, కుటుంబ సభ్యుల మద్దతుతో ముందుకు సాగాను. పనిని మరింత అభివృద్ధి చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వ రుణ సహాయాన్ని కూడా సమర్థంగా ఉపయోగించుకున్నా. మొదట్లో పరిస్థితులు చాలా కష్టంగా ఉండేది. కానీ తర్వాత అందరి మద్ధతు లభించాక చాలా సులభమైంది"
- సంజు స్వైన్, కళాకారిణి
ఇండోనేషియాలో ప్రదర్శన
ఒడిశా ప్రభుత్వ సహకారంతో ఇండోనేషియాకు వెళ్లే అవకాశం తనకు లభించిందని సంజు తెలిపారు. నవంబర్ 24, 25 తేదీల్లో ఇండోనేషియాలోని బాలిలో జరుగుతున్న ఒడిశా ఉత్సవంలో ఆమె పాల్గొంటున్నారు. తన రాష్ట్ర కళా, సంస్కృతులను అంతర్జాతీయ వేదికపై ప్రదర్శించే అవకాశం లభించినందుకు ఎంతో గర్వంగా, సంతోషంగా ఉందన్నారు. విదేశాలకు వెళ్లడం ఇదే మొదటిసారన్నారు. ఈ అవకాశం కల్పించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, తన కుటుంబానికి ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
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