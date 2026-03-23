ETV Bharat / bharat

'మిగిలిన మొబైల్​ డేటాను క్యారీ-ఫార్వర్డ్ చేయాలి': రాఘవ్ చద్దా

మొబైల్ డేటా గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు ఆమ్ఆద్మీ పార్టీ రాజ్యసభ ఎంపీ రాఘవ్ చద్దా- మిగిలిన మొబైల్ డేటాను ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఇతరులకు షేర్ చేసుకునేందుకు అనుమతించాలని డిమాండ్​

AAP MP Raghav Chadha (PTI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 23, 2026 at 5:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Raghav Chadha On Mobile Data : దేశంలోని టెలికాం కంపెనీలు అమలు చేస్తున్న రోజువారీ డేటా గడువు ముగింపు (డైలీ డేటా ఎక్స్‌పైరీ) సమస్యను పార్లమెంట్‌లో లేవనెత్తారు ఆప్ రాజ్యసభ ఎంపీ రాఘవ్ చద్దా. టెలికాం కంపెనీలు రోజుకు 1.5జీబీ, 2జీబీ లేదా 3జీబీ వంటి రోజువారీ డేటా పరిమితులతో రీఛార్జ్ ప్లాన్‌లను అందిస్తాయని, ఇవి ప్రతి 24 గంటలకు రీసెట్ అవుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా కస్టమర్లు ఉపయోగించని డేటాను తదుపరి నెలకు బదిలీ చేయడం గానీ లేదా వాపసు ఇవ్వడం గానీ జరగడం లేదని తెలిపారు.

"వినియోగదారుడికి పూర్తి డేటాకు ఛార్జీ విధిస్తారు. కానీ ఉపయోగించని డేటా రోజు చివరిలో గడువు ముగుస్తుంది. మనం ముందు రోజు వాడని డేటాను తర్వాత ఉపయోగించుకోవడానికి అనుమతించాలి. దాని గడువు ముగియకూడదు. రోజు చివరిలో మిగిలిపోయిన డేటాను మరుసటి రోజు డైలీ డేటా పరిమితికి కలపాలి. ఒక వినియోగదారుడు నిరంతరం తన డేటాను తక్కువగా ఉపయోగిస్తే, మిగిలిన డేటాను తన తదుపరి రీఛార్జ్ ప్లాన్‌లో సర్దుబాటు చేసుకునే అవకాశం వారికి కల్పించాలి. ఉపయోగించని డేటాను వినియోగదారుడి డిజిటల్ ఆస్తిగా పరిగణించాలి. వినియోగదారులు డబ్బును బదిలీ చేసుకున్నట్లే, తమ ఉపయోగించని డేటాను కూడా కుటుంబ సభ్యులు లేదా ఇతరులకు బదిలీ చేసుకునేందుకు అనుమతించాలి" అని రాఘవ్ చద్దా పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

RAGHAV CHADHA ON UNUSED DATA
RAGHAV CHADHA URGES TELECOM FIRMS
RAGHAV CHADHA PARLIAMENT SPEECH
RAGHAV CHADHA ON MOBILE RECHARGE
RAGHAV CHADHA ON MOBILE DATA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.