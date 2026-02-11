ఆపరేషన్ సిందూర్లో రాఫెలే హీరో, మరిన్ని మల్టీ రోల్ యుద్ధ విమానాలు కొంటాం: వాయుసేన
ఫిబ్రవరి 27న వాయుశక్తి 2026 పేరుతో భారత వాయుసేన భారీ సైనిక విన్యాసాలు- యుద్ధ విమానాలు చేసిన పలు పోరాట ఘట్టాల ప్రదర్శన
Published : February 11, 2026 at 4:56 PM IST
Multi Role Fighter Jets : ఆపరేషన్ సిందూర్లో రాఫెల్ మల్టీ రోల్ యుద్ధ విమానాలు(ఎంఆర్ఎఫ్ఏ) హీరోల్లా పనిచేశాయని భారత ఆర్మీ వైస్ చీఫ్ ఆఫ్ ఎయిర్ స్టాఫ్, ఎయిర్ మార్షల్ నగేశ్ కపూర్ కొనియాడారు. అందుకే మరిన్ని మల్టీ రోల్ యుద్ధ విమానాలను కొనాలని భారత వాయుసేన భావిస్తోందన్నారు. అయితే మళ్లీ రాఫెల్లనే కొనాలా, ఇతర రకాల మల్టీ రోల్ ఫైటర్ జెట్లను తీసుకోవాలా అనే దానిపై ప్రస్తుతం చర్చలు జరుగుతున్నాయని ఆయన వెల్లడించారు. దీనిపై తుది నిర్ణయాన్ని తీసుకోవాల్సి ఉందన్నారు.
రాజస్థాన్లోని జైసల్మీర్ సమీపంలో ఉన్న పోఖ్రాన్ ఫీల్డ్ ఫైరింగ్ రేంజ్ వద్ద ఫిబ్రవరి 27న వాయుశక్తి 2026 పేరుతో భారత వాయుసేన భారీ సైనిక విన్యాసాలు చేయబోతోంది. బుధవారం రోజు దిల్లీలో విలేకరుల సమావేశం వేదికగా ఆ కార్యక్రమం వివరాలను ఎయిర్ మార్షల్ నగేశ్ కపూర్ వెల్లడించారు. వాయుశక్తి విన్యాసాల్లో భాగంగా ఆపరేషన్ సిందూర్ వేళ భారత యుద్ధ విమానాలు చేసిన పలు పోరాట ఘట్టాలనూ ప్రజల కోసం ప్రదర్శిస్తామని ఆయన తెలిపారు.