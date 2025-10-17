సాహిత్యప్రియులకు గుడ్న్యూస్- ఠాగూర్ రాసిన సాంగ్స్ ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేషన్- బంగాల్ డాక్టర్ చొరవ
విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ పాటలు ఇంగ్లీష్లోకి అనువాదం- ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాపులర్ చేయాలని ప్లాన్!
Rabindranath Tagore Songs Translation : విశ్వకవి, సాహితీవేత్త రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ బంగాలీలో రాసిన పాటలను ఇంగ్లీష్లోకి అనువదించారు బంగాల్కు చెందిన ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ అంజన్ లాల్ దత్తా. కోల్కతాలోని రోటరీ సదన్లో జరిగిన బిజోయ సమ్మేళన్ (దుర్గా పూజ పునర్ కలయిక) కార్యక్రమంలో ఈ సాంగ్స్ను ప్రదర్శించి ప్రేక్షకులందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. దత్తా ట్రాన్స్లేషన్ చేసిన సాంగ్స్ను ప్రముఖ గాయకులు లైవ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చి ఆకట్టుకున్నారు. ఈ క్రమంలో విశ్వకవిగా పేరొందిన రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ పాటలను ఇంగ్లీష్లోకి అనువదించిన కార్డియాలజిస్ట్ అంజన్ దత్తాపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
ఆ ఆలోచనతో సాంగ్స్ ట్రాన్స్లేషన్
నిజానికి, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ పాటలు అన్ని కాలాలకు, అందరికీ సంబంధించినవి. అయితే ఆ సాంగ్స్ బంగాలీ భాషలో ఉండడంతో అందరికీ చేరువ కాలేదు. అదే ఇంగ్లీష్ లోకి ఈ సాంగ్స్ను ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తే విశ్వకవి రచనలను ప్రపంచానికి చేరువ చేయొచ్చు అనేది అంజన్ లాల్ దత్తా ఆలోచన. అందుకే ఠాగూర్ సాంగ్స్ను ఆంగ్లంలోకి అనువదించారు. ఆయన తీసుకున్న ఈ చొరవ ఠాగూర్ పాటలను ప్రపంచ ప్రేక్షకులకు చేరవేయడంలో అంతరాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. రవీంద్రుడి పాటలను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆంగ్లంలోకి అనువదిస్తున్నారు లాల్ దత్తా. వాటిని బంగాల్లోని ప్రతిభావంతులైన సింగర్స్ తో పాడిస్తున్నారు. ఆపై డాక్టర్ అంజన్ లాల్ దత్తా యూట్యూబ్ ఛానెల్లో వాటిని ఆప్లోడ్ చేస్తున్నారు.
పుస్తక రూపంలో సాంగ్స్
అలాగే డాక్టర్ అంజన్ లాల్ దత్తా రాసిన 'థీమ్ ఆఫ్ డివోషన్' పుస్తకం అన్ని భాష మాట్లాడే సంగీత ప్రియులకు, అంటే రవీంద్రుడి అభిమానులకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఇందులో రవీంద్రుడు బంగాలీలో రాసిన 40 పాటలు ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేషన్ అయి ఉన్నాయి. ఈ పుస్తకం గతేడాది రిలీజ్ అయ్యింది. ఇలా ఒకవైపు వైద్య వృత్తిని కొనసాగిస్తూనే లాల్ దత్తా, మరోవైపు విశ్వకవి రచనలను విశ్వవ్యాప్తం చేస్తున్నారు. వీలు చిక్కినప్పుడుల్లా రవీంద్రుడి పాటలను ట్రాన్స్లేషన్ చేసేందుకు కృషి చేస్తున్నారు.
రవీంద్రుడి గొప్ప రచనల్లో గీతాంజలి ఒకటి. దీన్ని ఆంగ్ల గద్యంలోకి ఠాగూర్ అనువదించారు. దీంతో ఈ రచనను చదివే అవకాశం ప్రపంచ సాహిత్య ప్రియులకు లభించింది. అయితే తాను రాసిన సాంగ్స్ను మాత్రం ఠాగూర్ ఆంగ్లంలోకి ట్రాన్స్లేషన్ చేయలేదు. అందుకే ఆయన రాసిన సాంగ్స్ అంత పాపులర్ కాలేదు. అయితే 1981లో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రాసిన 'షేషర్ కోబిటా' నుంచి సాహిత్యం తీసుకుని అలెక్సీ రైబింకోవ్ అనే స్వరకర్త 'పోస్లెడ్న్యాయ పోయెమా' సాంగ్ను రష్యన్ భాషలో స్వరపరిచారు. ఆ సాంగ్ అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించింది. సాంగ్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా నిలిచింది. ఆ సాంగ్ ఒక్కటి చాలు ఠాగూర్ పాటలు అనువాదం అయితే ఎలాంటి సంచలనాలు సృష్టిస్తాయో చెప్పడానికి.
రవీంద్రుడి సాంగ్స్పై కీలక వ్యాఖ్యలు
రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ తన పాటలు అత్యంత విలువైనవని నమ్మారని డాక్టర్ అంజన్ లాల్ దత్తా తెలిపారు. అందుకే ప్రజలు వాటిని ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకోవాలని ఠాగూర్ కోరుకున్నారన్నారు. తన సంగీతం బంగాలీ మాట్లాడే ప్రజలకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా ఉండాలని ఆశపడ్డారని తెలిపారు. అందుకే గీతాంజలిని ఇంగ్లీష్ లోని ట్రాన్స్ లేట్ చేశారని గుర్తు చేసుకున్నారు. 'గీతాంజలి'ని అనువాదం చేసినప్పటికీ అది గద్య రూపంలో ఉందని, పద్యరూపంలో లేదన్నారు. ఫలితంగా, దేబబ్రత బిశ్వాస్ పాడిన 'ఓగో మా తోమే దేకే దేకే' వంటి ఒకట్రెండు పాటలు తప్ప, మిగతా సాంగ్స్ పెద్దగా ప్రజాదరణ పొందలేదని అభిప్రాయపడ్డారు. ఎందుకంటే ఆ సాంగ్స్ కవితాత్మకంగా, లయబద్ధంగా లేవన్నారు.
"ఈ విషయాన్ని గ్రహించిన తరువాత, నేను రవీంద్రుడి కొన్ని పాటలను ఇంగ్లీష్లోకి అనువదించాలని నిర్ణయించుకున్నాను. రవీంద్రుడి పాటల మాధుర్యం, రిథమ్ ను అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని నిశ్చయించుకున్నాను. ఈ క్రమంలో 40 పాటలను ట్రాన్స్లేషన్ చేశాను. నేను రచించిన 'థీమ్ ఆఫ్ డివోషన్' అనే పుస్తకం గతేడాది ప్రచురితమైంది. చాలా మంది దీనికి ఇంట్రడక్షన్ రాశారు. అందులో నోబెల్ గ్రహీత అమర్త్యసేన్ ఒకరు. ప్రఖ్యాత విద్యావేత్త పబిత్ర సర్కార్ కూడా ముందు మాట రాశారు. నేను అనువదించిన సాంగ్స్ హిట్ అయ్యాయో లేదో కళాకారులు ఈ పాటలను ఆంగ్లంలో పాడినప్పుడే అర్థమవుతుంది. ఠాగూర్ పాటలు అన్ని భాషల ప్రజలకు చేరువయ్యేలా కృషి చేస్తాను. సాహిత్యం, సంగీతాన్ని ఇష్టపడే వ్యక్తులతో నేను ఎల్లప్పుడూ సన్నిహితంగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తాను" అని అంజన్ లాల్ దత్తా పేర్కొన్నారు.
