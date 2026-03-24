కార్పొరేట్ జాబ్‌కు గుడ్‌బై- సాల్ట్ బిజినెస్‌లో అదుర్స్- ఫుల్‌గా లాభాలు సంపాదిస్తున్న యువకుడు!

మంచి జీతం వచ్చే కార్పొరేట్ ఉద్యోగాన్ని వదిలి వ్యాపారంలోకి దిగిన మధ్యప్రదేశ్‌కు చెందిన వ్యక్తి - సాల్ట్ ఆధారిత వస్తువుల తయారీ- మంచి ఆదాయాన్ని గడిస్తున్న అంబర్ జైన్- బిజినెస్ ప్రారంభించిన తొలినాళ్లలో ఇబ్బందులు

Shahdol Salt Startup (ETV Bharat)
Published : March 24, 2026 at 6:28 PM IST

Shahdol Salt Startup : సరైన సంకల్పం, కష్టపడే మనస్తత్వం ఉంటే జీవితంలో ఏదైనా సాధించొచ్చు. ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా లైఫ్‌లో బాగా స్థిరపడొచ్చు. అచ్చం ఇదే విషయాన్ని నిజం చేసి చూపించారు మధ్యప్రదేశ్‌కు చెందిన ఓ వ్యక్తి. ఉప్పు ఆధారిత ఉత్పత్తుల (బ్లాక్ సాల్ట్, రాక్ సాల్ట్) వ్యాపారంలో దూసుకెళ్తున్నారు. ఒకప్పుడు వేరే వాళ్ల దగ్గర ఉద్యోగం చేసిన ఆయన, ఇప్పుడు తానే కొంత మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అంబర్ జైన్ బిజినెస్ ‌సక్సెస్ స్టోరీ గురించి తెలుసుకుందాం.

ఉద్యోగానికి గుడ్ బై చెప్పి వ్యాపారంలోకి
షహడోల్‌కు చెందిన అంబర్ జైన్ ఇందౌర్‌లో ఇంజినీరింగ్, పుణెలో ఎంబీఏ పూర్తి చేశారు. చదువు పూర్తైన తర్వాత బెంగళూరు సహా పలు ప్రాంతాల్లోని కార్పొరేట్ సంస్థల్లో కొన్నేళ్ల పాటు ఉద్యోగం చేశారు. అయితే అంబర్ జైన్‌‌కు ఉద్యోగం పట్ల ఆసక్తి లేదు. సొంతంగా ఏదైనా బిజినెస్ చేయాలని ఆలోచన ఉండేది. ఈ క్రమంలో జాబ్‌కు గుడ్‌బై చెప్పి ఉప్పు ఆధారిత ఉత్పత్తుల తయారుచేసే ఓ వ్యాపార సంస్థను నెలకొల్పారు. ప్రస్తుతం ఈ బిజినెస్ ద్వారా మంచి ఆదాయాన్ని పొందుతున్నారు.

అంబర్ జైన్ ఏర్పాటు చేసిన కంపెనీ పచ్‌గావ్‌లో ఉంది. అందులో బ్లాక్ సాల్ట్, రాక్ సాల్ట్, చాట్ మసాలా వంటివాటిని తయారుచేసి విక్రయిస్తున్నారు. ఇటీవల కాలంలో తమ ఉత్పత్తుల సంఖ్యను అంబర్ సైన్ పెంచారు. ఆమ్‌చూర్ (మామిడి పొడి), రాగి, జొన్న, సజ్జలు, మొక్కజొన్న వంటి వివిధ రకాల చిరుధాన్యాల పిండిని, మల్టీగ్రెయిన్ పౌడర్‌‌ను సైతం తమ కంపెనీలో తయారుచేస్తున్నారు. అంబర్ జైన్ కంపెనీ ప్రొడక్ట్స్‌కు ప్రస్తుతం మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది.

సాల్ట్ బిజినెస్‌లో అదుర్స్ - అంబర్ జైన్ (ETV Bharat)

రూ.25లక్షల లోన్ తీసుకుని వ్యాపారం
తన స్టార్టప్ గురించి ఈటీవీ భారత్‌కు అంబర్ జైన్ వివరించారు. భారత ప్రభుత్వ ప్రతిష్టాత్మక పథకమైన 'ప్రధాన మంత్రి ఉపాధి కల్పన కార్యక్రమం' (PMEGP) ప్రయోజనాలను వినియోగించుకోవడం ద్వారా తాను ఈ స్టార్టప్‌ను ప్రారంభించానని చెప్పారు. ఈ పథకం ద్వారా తాను సుమారు రూ.25 లక్షల రుణం పొందానని వెల్లడించారు. వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి ఆ నిధులను ఉపయోగించుకున్నానని స్పష్టం చేశారు.

"భూమి కొనుగోలుకు, కంపెనీలో మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేయడానికి, యంత్రాలు, ప్యాకేజింగ్ సామగ్రి, ఇతర పరికరాలను సమకూర్చుకోవడానికి లోన్ తీసుకున్న డబ్బులను వాడాను. 2023లో నేను ఈ స్టార్టప్‌ను పూర్తిస్థాయిలో ప్రారంభించాను. గత 2-3 ఏళ్లలో నేను సుమారు రూ.40లక్షలు-రూ.50 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టాను. ప్రస్తుతం లాభాలను పొందుతున్నాను. వ్యాపారంలో ఆదాయం హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతుంటుంది.

సాల్ట్ బిజినెస్‌లో అదుర్స్ - అంబర్ జైన్ (ETV Bharat)

వ్యాపారం ప్రారంభించిన మొదటి సంవత్సరంలో మా ప్రొడక్ట్స్‌కు అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది. రెండో ఏడాది యంత్రాలు, ఇతర నిర్వహణ అంశాలపై దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. దీంతో మార్కెట్లో కాస్త వెనుకపడ్డాం. ప్యాకేజింగ్ సామగ్రి, ఇతర లాజిస్టిక్స్‌లో కొన్ని ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నాం. అయినప్పటికీ మూడో ఏడాదిలో అడుగుపెట్టగానే మా వ్యాపార వృద్ధి మళ్లీ పుంజుకుంది. బిజినెస్ మెరుగుపడుతోంది. అన్ని ఖర్చులుపోనూ ఏడాదికి రూ.4లక్షలు-రూ.5 లక్షల వరకు లాభాన్ని గడిస్తున్నాం" అని అంబర్ జైన్ తెలిపారు.

సాల్ట్ బిజినెస్‌లో అదుర్స్ - అంబర్ జైన్ (ETV Bharat)

తాను ఎంబీఏ పూర్తి చేశాక ఐదారేళ్లు కార్పొరేట్ రంగంలో పనిచేశానని అంబర్ సైన్ తెలిపారు. అయితే తనకు తమ ప్రాంతంలోనే ఏదైనా వ్యాపారం చేయాలనే కోరిక ఉండేదన్నారు. అందుకే ఈ స్టార్టప్‌ను ప్రారంభించానని చెప్పుకొచ్చారు. కొవిడ్ సమయంలో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్‌ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు తన స్టార్టప్ ఆలోచనను తల్లిదండ్రులకు వివరించానని చెప్పారు. "మా కంపెనీలో ఐదుగురు శాశ్వత ఉద్యోగులు ఉన్నారు. అదనంగా మరో ముగ్గురు- నలుగురు తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన పనిచేస్తున్నారు. పని ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వారు వచ్చి సహాయం చేస్తారు. దీనివల్ల మా వ్యాపార అవసరాలకు అనుగుణంగా మా సిబ్బందిని సర్దుబాటు చేసుకునే వెసులుబాటు మాకు లభిస్తోంది" అని అంబర్ జైన్ స్పష్టం చేశారు.

