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వ్యవసాయం కోసం జాబ్స్​కు గుడ్​బై- 100 ఎకరాల్లో సాగు చేస్తున్న నలుగురు ఫ్రెండ్స్- ఏడాదికి రూ.12 కోట్ల టోర్నవర్​!

ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి వ్యవసాయం వైపు మళ్లిన నలుగురు స్నేహితులు- ఆధునిక సాంకేతికతను వినియోగిస్తూ పాలీహౌస్, నెట్‌హౌస్‌లలో సాగు- 100 ఎకరాల్లో వ్యాపార విస్తరణ

Friends Take Up Farming Panipat
వ్యవసాయ సాగుతో కోట్లలో లాభాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 16, 2026 at 10:00 PM IST

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Friends Take Up Farming Panipat : సాధారణంగా, వ్యవసాయం అంటే నష్టాలేనని, ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారమే మంచి భవిష్యత్తుకు మార్గం అని చాలా మంది అపోహ పడుతుంటారు. కానీ, వ్యవసాయ వృత్తిలోనూ కోట్లు సంపాదించవచ్చునని నిరూపించారు హరియాణాకు చెందిన నలుగురు స్నేహితులు. ఉన్నత చదువులు చదివి మంచి ఉద్యోగాలు చేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, వారు వ్యవసాయాన్ని కెరీర్‌గా మలుచుకున్నారు. అందులోనూ ఆధునిక సాంకేతికతను వినియోగిస్తూ పాలీహౌస్, నెట్‌హౌస్‌లలో సాగు ప్రారంభించారు. మొదట్లో రెండెకరాల నుంచి సాగుమొదలు పెట్టి, ప్రస్తుతం దాదాపు 100 ఎకరాలకు తమ వ్యవసాయ వ్యాపారాన్ని విస్తరించారు. అంతేకాదు, ఏడాదికి సుమారు రూ.12 కోట్ల మేర సంపాదిస్తున్నారు. అంతేకాదు, వందల మందికి ఉపాధి కూడా కల్పిస్తున్నారు. అసలు వాళ్లు వ్యాపారం ఎలా మొదలు పెట్టారు? అందులో సక్సెస్​ ఎలా అయ్యారు? పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఆస్ట్రేలియాలో ఎంబీఏ చేసి
హరియాణాకు చెందిన పర్​మిందర్ జాగ్లాన్, హర్ష్ దురైజా, డాక్టర్ సచిన్ గర్గ్, జగదీప్ సింగ్ సింధు అనే నలుగురు స్నేహితులు కలిసి ప్రొటెక్టెడ్ కల్టివేషన్​ విధానాన్ని ఎంచుకున్నారు. పర్​మిందర్ జాగ్లాన్ ఎంబీఏ పట్టా పొందగా, హర్ష్ దురైజా ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్ చదివారు. డాక్టర్ సచిన్ గర్గ్ డెంటల్ సర్జన్‌గా పనిచేశారు. ఇక, జగదీప్ సింగ్ సింధు బిజినెస్‌లో గ్రాడ్యుయేషన్‌తో పాటు ఆస్ట్రేలియాలో ఎంబీఏ, ఎల్‌ఎల్‌బీ, ఎల్‌ఎల్‌ఎం చదివారు. ఒకానొక సమయంలో మంచి కంపెనీలలో ఉద్యోగాలు కూడా చేశారు. కానీ, పట్టణ ప్రాంతంలో ప్రయాణ ఖర్చులు, జీవన వ్యయం వారికి ఆర్థిక ఇబ్బందులకు గురిచేసింది. అప్పుడే వారిలో ఓ ఆలోచన పుట్టింది. ఉద్యోగాలు చేయడానికి బదులుగా, వాటిని సృష్టించే దిశగా అడుగులు వేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

Friends Take Up Farming Panipat
సాగు కోసం ప్రత్యేకంగా కొనగోలు చేసిన మిషన్లు (ETV Bharat)

2 ఎకరాల్లో మొదలుపెట్టి
ఈ క్రమంలో పర్​మిందర్ జాగ్లాన్, హర్ష్ దురైజా 2012లో ఉద్యోగాలను వదిలి పాలీహౌస్‌ల ఏర్పాటును మొదలుపెట్టారు. ఆధునిక సాంకేతికతతో వ్యవసాయం మంచి వ్యాపారంగా మారగలదని గుర్తించిన వాళ్లు, పాలీహౌస్ వ్యవసాయం ప్రారంభించారు. కొద్దిరోజులకు జగదీప్ సింగ్ సింధు, డాక్టర్ సచిన్ గర్గ్ కూడా ఈ వ్యాపారంలో చేరారు. తొలుత కేవలం రెండు ఎకరాల్లో కీరా, క్యాప్సికం, టమాటా వంటి పంటలను సాగు చేశారు. అయితే, వ్యవసాయ కుటుంబ నేపథ్యం లేకపోవడంతో ప్రారంభంలో ఎన్నో సవాళ్లు ఎదుర్కున్నారు. అయినప్పటికీ, రైతుల నుంచి సలహాలు సూచనలు తీసుకుని సాగు విధానాలను మెరుగుపర్చుకున్నారు. ఉత్పత్తి పెంచి, వ్యవసాయాన్ని విస్తరించారు.

Friends Take Up Farming Panipat
ఉత్పత్తి పెంచి, వ్యవసాయాన్ని విస్తరించి (ETV Bharat)

ప్రస్తుతం 100 ఎకరాల్లో
ప్రస్తుతం వీరి వ్యవసాయ ప్రాజెక్టులు దాదాపు 100 ఎకరాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. పాలీహౌస్, నెట్‌హౌస్‌లలో రంగురంగుల క్యాప్సికం, ఫ్రెంచ్ కీరా, టమాటాలను పండిస్తున్నారు. వీటితో పాటు పూలు, వివిధ రకాల మొక్కలను సాగు చేస్తున్నారు. కేవలం కూరగాయల ద్వారానే ఏడాదికి సుమారు రూ.12 కోట్ల టర్నోవర్ వస్తోందని పరమిందర్ జాగ్లాన్ పేర్కొన్నారు. హరియాణాలో మొదలైన వీరి వ్యాపారం ప్రస్తుతం, హిమాచల్ ప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్‌, రాజస్థాన్​లోనూ కొనసాగుతున్నాయి. 600 మందికి పైగా కార్మికులు వీరి ప్రాజెక్టుల్లో ఉపాధి పొందుతున్నారు. మరో ఘనత ఏంటంటే, సుమారు 250 మంది మహిళలు పనిచేస్తున్నారు. అందులో గ్రామీణ ప్రాంత మహిళలు కూడా ఉన్నారు.

Friends Take Up Farming Panipat
సాగులో ఎంతో మంది మహిళలకు ఉపాధి (ETV Bharat)

సాగులో ఆధునిక యంత్రాలు
సాగు కోసం వీరి నర్సరీలోనూ ఆధునిక యంత్రాలను వినియోగిస్తున్నారు. విత్తనాలు నాటేందుకు ప్రత్యేక సీడ్ సోయింగ్ మెషీన్‌ను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ యంత్రం సహాయంతో కేవలం ఆరు నుంచి ఏడు గంటల్లో ఆరు నుంచి ఏడు లక్షల విత్తనాలను నాటగలదని చెబుతున్నారు. సుమారు రూ.5 కోట్ల పెట్టుబడితో ఆధునిక నర్సరీని కూడా అభివృద్ధి చేశామని పేర్కొన్నారు.

Friends Take Up Farming Panipat
వ్యవసాయ సాగుతో ఎంతో మందికి ఉపాధి (ETV Bharat)
Friends Take Up Farming Panipat
ఆధునిక పద్ధతిలో సాగు చేస్తూ (ETV Bharat)

ప్రగతిశీల రైతులుగా, ఈ నలుగురు మిత్రులు వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ బడ్జెట్ అనంతర వెబినార్‌తో సహా వివిధ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు, సెమినార్లలో మాట్లాడారు. వ్యవసాయ పెట్టుబడులు, ఆధునిక వ్యవసాయం, రైతుల సమస్యలకు సంబంధించి ప్రభుత్వానికి సూచనలు సమర్పించామని పర్మిందర్ పేర్కొన్నారు. వారు ఒక సెమినార్‌లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని కూడా కలిసి తమ అభిప్రాయాలను తెలియజేశారు.

Friends Take Up Farming Panipat
మహిళలకు ఉపాధి (ETV Bharat)
Friends Take Up Farming Panipat
100 ఎకరాల్లో వ్యవసాయ వ్యాపార విస్తరణ (ETV Bharat)

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