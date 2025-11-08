లగ్జరీ కారును మించిన ఆటో- ఏసీ, డీజే, టీవీ, కలర్ఫుల్ లైటింగ్- ఎక్కడో తెలుసా?
లగ్జరీ కార్ల కంటే మెరుగైన ప్రయాణ అనుభవం- ఆటోలో డీజే, ఏసీ, టీవీ
Published : November 8, 2025 at 6:01 AM IST
Queen Of Vidarbha Auto : మహారాష్ట్రకు చెందిన ఓ యువకుడి ఆటో చూపరులను ఆకట్టుకుంటోంది. అందుకు ప్రధాన కారణం ఆటోలో ఉన్న లగ్జరీ సౌకర్యాలే. ఈ వాహనంలో ఏసీ, డీజీ, టీవీ, కలర్ ఫుల్ లైట్లు ప్రయాణికులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఇందులో ప్రయాణించేవారు వీఐపీ ఎక్స్పీరియన్స్ను పొందుతున్నారు. అయితే ఈ ఆటోను అందంగా, లగ్జరీగా తయారుచేయడానికి ఎంత ఖర్చైంది? దీని వెనుకున్న కథేంటీ? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ఉమ్మడి కుటుంబం
అమరావతిలోని బద్నేరాకు చెందిన కృష్ణ మధుకర్ రోడ్గే (32) ఎనిమిదో తరగతి వరకు చదువుకున్నాడు. అతడి తండ్రి మధుకర్ రోడ్గే ఒక దుకాణంలో పనిచేస్తున్నాడు. తల్లి సుశీల గృహిణి. సోదరుడు ఒక చిన్న హోటల్ను నడుపుతున్నాడు. ఖాళీ సమయంలో కిరాయికి ఆటోని తీసుకుని నడుపుతాడు. కృష్ణ మధుకర్ తన కుటుంబంతో కలిసి జీవిస్తున్నాడు.
రాత్రివేళల్లో ఆటో నడుపుతాడు
కృష్ణ మధుకర్ పగటిపూట ఇంటింటికి సిలిండర్లను డెలివరీ చేసే గ్యాస్ ఏజెన్సీలో పనిచేస్తున్నాడు. రాత్రిపూట ఆటో నడుపుతున్నాడు. అయితే కృష్ణకి మొదటి నుంచి అత్యంత ప్రత్యేకమైన ఆటోను కలిగి ఉండాలని కోరిక. తన కోరికను తల్లిదండ్రులకు తెలియజేశాడు. అందుకు వారు అంగీకరించడంతో 2016లో తాను కొన్న పాత ఆటోను అమ్మేసి, ఇటీవలే షోరూమ్ నుంచి కొత్త ఆటోను కొనుగోలు చేశాడు.
నెలన్నరలో స్పెషల్గా తయారైన ఆటో
ఆ తర్వాత తనకు తెలిసిన వెల్డింగ్ కార్మికులు మహ్మద్ ముజమ్మిల్, నస్రుల్లా ఖాన్ను కలిశాడు. తన ఆటో ఆకర్షణీయంగా, ప్రత్యేకంగా ఉండాలని వారితో చెప్పాడు. కొత్త ఆటోను నేరుగా మహ్మద్ ముజమ్మిల్ వెల్డింగ్ షాపు వద్దకు తీసుకెళ్లాడు. అక్కడే కొత్త ఆటోకు ఏసీ అమర్చారు. అలాగే ఏసీ వేస్తే వచ్చే చల్లని గాలి బయటకు పోకుండా ఉండేందుకు డోర్స్ కూడా పెట్టారు. అలాగే షేక్ ముజాహిద్, షేక్ షాహిద్ అనే ఇద్దరు సోదరులు ఈ ఆటోకు అందమైన లుక్ ఇవ్వడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆటో టాప్ ఎలా ఉండాలి? సీటు కవర్ ఏ రంగులో ఉండాలి? టీవీ స్క్రీన్ ను ఎక్కడ, ఎలా ఇన్ స్టాల్ చేయాలి? ఏసీని ఎలా ఇన్ స్టాల్ చేయాలి? అని వారు ప్రతిదీ ప్లాన్ చేశారు. తమ ప్రతిభను ఉపయోగించి నెలన్నరలో ఆటోను అందంగా తీర్చిదిద్దారు.
ఆటో ధర కంటే సొగసులకే ఎక్కువ ఖర్చు
కృష్ణ మధుకర్ రోడ్జ్ షోరూమ్ నుంచి ఆటోకు రూ.2,85,000కి కొనుగోలు చేయగా, దానిని ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దడానికే రూ.3 లక్షలు ఖర్చు చేశాడు. ఈ ఆటోను కృష్ణ ముద్దుగా 'విదర్భ రాణి' అని పిలుచుకుంటాడు. దీపావళికి ప్రారంభమైన ఈ ఆటో ఇప్పుడు అమరావతి- బద్నేరా మార్గంలో నడుస్తోంది. దీన్ని చూసి ప్రజలు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. లగ్జరీ కారు కూడా ఇలా ఉండదని చెబుతున్నారు. ఈ ఆటోలో ఎక్కి ప్రయాణం చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అలాగే కృష్ణ లగ్జరీ ఆటో గురించి సోషల్ మీడియా కూడా మార్మోగిపోతోంది. ఈ క్రమంలో ఈ ఆటో స్థానికంగానే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా పాపులర్ అయిపోయింది.
"నెలన్నర కష్టపడి నా ఆటో (విదర్భ రాణి)ను అందంగా తయారుచేశారు. ఆ తర్వాత రోడ్డుపై పరుగెత్తడానికి సిద్ధమైంది. తొలుత ఈ ఆటోపై అవధూత్ మహారాజ్ను చూడటానికి వెళ్లాం. ఆ తర్వాత కుటుంబ సభ్యులందరం కలిసి తుల్జాపుర్లోని భవానీ మాతను చూడటానికి వెళ్లాం. ఆమెను మేము కుటుంబ దేవతగా భావిస్తాం. తుల్జా భవానీ దర్శనం తర్వాత విదర్భ రాణి (ఆటో)లో ప్రయాణికులను ఎక్కించాను" అని ఈటీవీ భారత్ తో కృష్ణ తెలిపాడు.
రోగులకు ఫ్రీగా సర్వీస్
అలాగే కృష్ణ ఆటోలో ఒక మంచాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. దీన్ని రోగులను ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లేందుకు తయారుచేశారు. అలాగే పేద రోగులకు ఎటువంటి డబ్బులు తీసుకోకుండానే తన ఆటోలో ఆస్పత్రి వద్ద దింపుతానని కృష్ణ మధుకర్ చెప్పాడు. దీంతో అతడి మంచి మనసుపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. కాగా, కృష్ణ ఆటో ముందు భాగంలో తుల్జా భవానీ మాత ఫొటో, గ్లాస్పై శ్రీ అవధూత్ మహారాజ్ కృపా అని రాసి ఉంది.
