'క్వాడ్ కూటమి ఏ దేశానికి వ్యతిరేకం కాదు'- చైనా విమర్శలకు భారత్ కౌంటర్

Published : May 29, 2026 at 7:21 PM IST

India on Quad Meeting 2026 : క్వాడ్ కూటమి ఏ దేశానికీ వ్యతిరేకం కాదని భారత్ స్పష్టం చేసింది. ఇండో- పసిఫిక్ ప్రాంతంలో అభివృద్ధి ఫలితాలను సాధించడంపై క్వాడ్ కూటమి దృష్టి సారించిందని పేర్కొంది. ఆచరణాత్మక కార్యక్రమాల ద్వారా కీలకమైన ప్రాంతీయ, ప్రపంచ సవాళ్లను పరిష్కరించడమే లక్ష్యంగా క్వాడ్ పనిచేస్తుందని తెలిపింది. వాతావరణ పరిరక్షణ, ఆరోగ్య సంరక్షణ, విపత్తు నిర్వహణ వంటి రంగాల్లో ఈ కూటమి అనేక కార్యక్రమాలను చేపట్టిందని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు వీక్లీ ప్రెస్ బ్రీఫింగ్‌లో భారత విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ వ్యాఖ్యానించారు.

'ఇండో పసిఫిక్ ప్రజల ప్రయోజనాల కోసం క్వాడ్'
"క్వాడ్ కూటమి ఎవరికీ వ్యతిరేకం కాదు. ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలోని ప్రజల ప్రయోజనాల కోసం కలిసి ప్రాజెక్టులు చేయడమే క్వాడ్ గ్రూప్ లక్ష్యం. క్వాడ్ వాతావరణ పరిరక్షణ, ఆరోగ్యం, విపత్తుల నిర్వహణ, అనేక ఇతర రంగాల్లో ప్రాజెక్టులు, కార్యక్రమాలను చేపట్టింది. అందుకోసం క్వాడ్ కూటమి కార్యకలాపాలపై ఇటీవల విడుదల చేసిన ఉమ్మడి ప్రకటన, ఫ్యాక్ట్ షీట్‌ను ఓ సారి పరిశీలించాలి. క్వాడ్‌కు విస్తృతమైన అజెండా ఉంది. క్వాడ్‌ కూటమిలోని నాలుగు దేశాలతో పాటు ఆ ప్రాంతంలో తమతో కలిసి పనిచేస్తున్న దేశాల ప్రజలకు ప్రయోజనాలు అందించడమే క్వాడ్ లక్ష్యం." అని భారత విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ స్పష్టం చేశారు.

మూడో దేశాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని ప్రత్యేకంగా కూటమి కట్టడానికి, కూటముల మధ్య ఘర్షణలకు తాము వ్యతిరేకమని చైనా ఇటీవలే పేర్కొంది. క్వాడ్‌ను వ్యతిరేకిస్తున్నామని స్పష్టం చేసింది. ఈ క్రమంలో క్వాడ్ కూటమిపై ఇండియా వైఖరిని తాజాగా భారత విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ తెలియజేశారు. క్వాడ్ కూటమిపై భారత్ వైఖరిని పునరుద్ఘాటించారు. పరోక్షంగా చైనా విమర్శలను తిప్పికొట్టారు. క్వాడ్ కూటమి ఏ దేశానికి వ్యతిరేకం కాదని స్పష్టతనిచ్చారు.

చైనాకు నాలుగు రోజుల క్రితమే భారత్ కౌంటర్
కాగా, చైనా వ్యాఖ్యలపై భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ మంగళవారమే స్పందించింది. ఒక నిర్దిష్ట భౌగోళిక ప్రాంత సమస్యలను పరిష్కరించడానికి క్వాడ్ ఏర్పడలేదని స్పష్టం చేసింది. ఈ నాలుగు దేశాల కూటమి చాలా కాలంగా పనిచేస్తోందని తెలిపింది. కొవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో వ్యాక్సిన్‌లను అందించడానికే క్వాడ్ దేశాలు ఏకమయ్యాయని గుర్తు చేసింది. ఈ మేరకు క్వాడ్ విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం అనంతరం జరిగిన బ్రీఫింగ్‌లో ఎంఈఏ అదనపు కార్యదర్శి నాగరాజ్ నాయుడు వివరణ ఇచ్చారు.

కాంగోకు భారత్ మానవతా సాయం
మరోవైపు బుండిబుగ్యో రకం ఎబోలా వైరస్‌ వ్యాప్తితో సతమతమవుతున్న కాంగోను ఆదుకునేందుకు భారత్ ముందుకొచ్చింది. ఈ వైరస్ వ్యాప్తిని ఎదుర్కోవడంలో సహాయపడటానికి భారత్ అధికారికంగా ఆఫ్రికాకు తన తొలి విడత అత్యవసర వైద్య సామగ్రిని పంపింది. ఆఫ్రికాకు మానవతా సాయాన్ని విజయవంతంగా పంపించామని ఎంఈఏ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ స్పష్టం చేశారు. ఈ ప్రజారోగ్య సంక్షోభ సమయంలో ఆ ఖండానికి అండగా నిలబడటానికి దిల్లీ కట్టుబడి ఉందని పునరుద్ఘాటించారు.

"ఆఫ్రికాకు అత్యవసర వైద్య సామగ్రిని పంపాము. ఈ సామగ్రిని ఉగాండాలోని భారత హైకమిషనర్ అందజేశారు. ఆఫ్రికా ఖండంలోని ప్రజారోగ్య అత్యవసర పరిస్థితికి సంబంధించి మేము మా వంతుగా అన్ని విధాలుగా మరింత సహాయం చేయడానికి ఎదురుచూస్తున్నాం. " అని రణధీర్ జైస్వాల్ పేర్కొన్నారు.

భారత్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన ఆఫ్రికా
అయితే బుధవారం అత్యవసర ఔషధ సరఫరాలు అందిన నేపథ్యంలో ఆఫ్రికా వ్యాధి నియంత్రణ, నివారణ కేంద్రాలు (ఆఫ్రికా సీడీసీ) భారత ప్రభుత్వానికి, దేశ పౌరులకు బహిరంగంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపాయి. కాంగోలో ఎబోలా వ్యాప్తిని అడ్డుకునేందుకు భారత ప్రభుత్వం, ప్రజలు ఉదారతతో విరాళంగా ఇచ్చిన అత్యవసర ఔషధ సరఫరాలను స్వాగతిస్తున్నామని పేర్కొన్నాయి. ఆఫ్రికా పౌరుల ప్రాణాలను కాపాడటానికి, ఆరోగ్య భద్రత కోసం భారత ప్రభుత్వం అందిస్తున్న నిరంతర మద్దతు, నిబద్ధతకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నామని ఎక్స్‌లో పోస్ట్ పెట్టాయి.

