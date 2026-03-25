గ్లోబల్ అకాడమిక్ ర్యాంకింగ్స్లో భారత్ సత్తా- 99 ఇండియన్ యూనివర్సిటీలకు చోటు
120 కొత్త సబ్జెక్ట్ ఎంట్రీలు- ప్రపంచంలో ముందంజలో భారత్- ఇంజినీరింగ్, కంప్యూటర్ సైన్స్ రంగాల్లో డామినేషన్- IITలు, JNU, BITS వంటి సంస్థల ఆధిపత్యం కొనసాగింపు- టాప్ 50లో భారత్కు 27 స్థానాలు
Published : March 25, 2026 at 8:01 PM IST
QS World University Rankings : భారత ఉన్నత విద్యా రంగం ప్రపంచస్థాయిలో తన సత్తాను మరోసారి చాటుకుంది. QS క్వాక్వారెల్లి సైమండ్స్ (Quacquarelli Symonds) విడుదల చేసిన 2026 సబ్జెక్ట్ వారీ గ్లోబల్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్లో భారత్ అత్యుత్తమ ప్రదర్శనతో నిలిచింది. ఈసారి ర్యాంకింగ్స్లో భారత్ కేవలం సంఖ్యలోనే కాదు, నాణ్యత పరంగా కూడా గణనీయమైన పురోగతిని సాధించింది. ఈ ఏడాది మొత్తం 99 భారతీయ విశ్వవిద్యాలయాలు ర్యాంకింగ్స్లో చోటు సంపాదించాయి.
గతంతో పోలిస్తే 20 కొత్త సంస్థలు జాబితాలో చేరడం విశేషం. అంతేకాదు, వివిధ సబ్జెక్టుల్లో భారత్ నుంచి 120 కొత్త ఎంట్రీలు నమోదయ్యాయి. ఈ సంఖ్యలో అమెరికా, చైనా, యుకే తర్వాత భారత్ స్థానం దక్కించుకుంది. ఐఐటీ బాంబే అత్యధిక సబ్జెక్ట్ ఎంట్రీలతో అగ్రస్థానంలో నిలవగా, ఐఐటీ ఖరగ్పుర్, దిల్లీ యూనివర్సిటీ, ఐఐటీ మద్రాస్, ఐఐటీ దిల్లీ సంస్థలు వెంటవెంటనే నిలిచాయి. ఇవి దేశంలోని పబ్లిక్ యూనివర్సిటీల ప్రభావాన్ని, ముఖ్యంగా ఐఐటీ వ్యవస్థ ఆధిపత్యాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి.
వేగంగా పెరుగుతున్న భారత్
ఈ ర్యాంకింగ్స్లో భారత్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, కేవలం పాల్గొనడమే కాకుండా, ర్యాంకుల్లో వేగంగా పైకి ఎదగడం. ఈ ఏడాది భారత్కు చెందిన సబ్జెక్ట్ ఎంట్రీలలో దాదాపు సగం మెరుగైన స్థానాలు సాధించాయి. మొత్తం 265 ఎంట్రీలు మెరుగుపడగా, కేవలం 80 మాత్రమే తగ్గుదల చూశాయి. ఈ వేగం యూఏఈ, యుకే, ఇండోనేషియా, కొలంబియా వంటి దేశాల కంటే ఎక్కువగా ఉంది. ఇది భారత ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థలో గుణాత్మక మార్పులను సూచిస్తోంది.
ఇంజినీరింగ్, టెక్నాలజీ రంగాల్లో దూసుకెళ్తున్న భారత్
ఇంజినీరింగ్, టెక్నాలజీ రంగాలు భారత ప్రదర్శనకు ప్రధాన బలం. గత ఐదేళ్లలో ఇంజినీరింగ్ సబ్జెక్టుల్లో ఎంట్రీలు 65 శాతం పెరిగాయి. కెమికల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, మైనింగ్ వంటి విభాగాల్లో భారతీయ సంస్థలు టాప్ 100, టాప్ 50లో చోటు సంపాదించాయి. కంప్యూటర్ సైన్స్ కూడా మరో కీలక రంగంగా ఎదిగింది. ఈ ఏడాది 6 భారతీయ సంస్థలు టాప్ 100లో నిలవగా, గత ఏడాది ఈ సంఖ్య 2 మాత్రమే. ఐఐటీ బాంబే, ఐఐటీ దిల్లీ టాప్ 50లో చోటు సంపాదించడం గమనార్హం.
BITS పిలాని కీలక ముందడుగు
బిట్స్ పిలాని సంస్థ ఫార్మసీ అండ్ ఫార్మకాలజీ విభాగంలో భారీ ఎదుగుదల సాధించింది. గతంలో 84వ స్థానంలో ఉన్న ఈ సంస్థ, ఈసారి 45వ స్థానానికి చేరి తొలిసారి టాప్ 50లో నిలిచింది. ఈ ఏడాది భారత్ మొత్తం 27 టాప్ 50 స్థానాలను సాధించింది. 2024లో ఇది కేవలం 12 మాత్రమే ఉండగా, ఇప్పుడు రెండింతలకు పైగా పెరిగింది. మొత్తం 12 భారతీయ సంస్థలు ఈ ఘనత సాధించాయి. వాటిలో ఐఐటీ బాంబే, ఐఐటీ ఖరగ్పుర్, ఐఐటీ మద్రాస్, జవహర్లాల్ యూనివర్సిటీ, బిట్స్ పిలానీ ముఖ్యమైనవి. అలాగే ఐఐటీ ధన్బాద్ మినరల్ అండ్ మైనింగ్ ఇంజినీరింగ్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 21వ స్థానంలో నిలిచింది. ఐఐటీ అహ్మదాబాద్ బిజినెస్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్, మార్కెటింగ్ విభాగాల్లో 21వ ర్యాంక్ సాధించింది. ముఖ్యంగా మార్కెటింగ్ విభాగంలో భారత్ తొలిసారి గ్లోబల్ ర్యాంకింగ్స్లో ప్రవేశించింది.
IIT దిల్లీ సమగ్ర ప్రదర్శన
ఐఐటీ దిల్లీ ఈసారి అత్యుత్తమ సమగ్ర ప్రదర్శన చేసిన సంస్థగా నిలిచింది. మొత్తం ఆరు సబ్జెక్టుల్లో టాప్ 50లో చోటు సంపాదించింది. కెమికల్, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్తో పాటు ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ విభాగాల్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. కంప్యూటర్ సైన్స్లో 45వ స్థానంతో దేశంలో రెండో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది.
గ్లోబల్ పోటీకి సిద్ధమవుతున్న భారత్
ఈ విజయాలపై QS సీఈఓ జెస్సికా టర్నర్ స్పందిస్తూ, "భారత్ ఎదుగుదల కేవలం సంఖ్యలో కాదు, నాణ్యతలో కూడా ఉంది. ఇంజినీరింగ్, టెక్నాలజీ, బిజినెస్ రంగాల్లో విస్తృత అభివృద్ధి కనిపిస్తోంది. భవిష్యత్తులో పరిశోధన, అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యాలు కీలకం అవుతాయి" అని పేర్కొన్నారు. మొత్తంగా చూస్తే, QS సబ్జెక్ట్ ర్యాంకింగ్స్ 2026 భారత ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థకు కొత్త దిశను చూపిస్తున్నాయి. సంఖ్యలో పెరుగుదలతో పాటు నాణ్యతలోనూ భారత్ గ్లోబల్ స్థాయిలో పోటీపడే స్థాయికి చేరుకుందని ఈ ఫలితాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.