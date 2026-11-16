వరల్డ్ టాప్-200 వర్సిటీల్లో ఐఐటీ దిల్లీ
QS Sustainability Rankings 2027: QS వరల్డ్ యూనివర్సిటీ సస్టైనబులిటీ ర్యాంకింగ్స్ 2027లో ఐఐటీ దిల్లీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 194వ స్థానంలో నిలిచింది.
Published : November 16, 2026 at 7:18 PM IST
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రకటించిన ‘క్యూఎస్ వరల్డ్ యూనివర్సిటీ సస్టైనబులిటీ ర్యాంకింగ్స్ 2027’ జాబితాలో భారతీయ విద్యాసంస్థలు సత్తా చాటాయి. ఈ ర్యాంకింగ్స్లో ఐఐటీ (ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ) దిల్లీ భారతదేశంలో అగ్రస్థానంలో నిలవగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 194వ ర్యాంకు సాధించి టాప్- 200లో చోటు సంపాదించింది. మరోవైపు జవహర్లాల్ నెహ్రూ విశ్వవిద్యాలయం (JNU) మళ్లీ వరల్డ్ టాప్- 500 జాబితాలోకి ప్రవేశించింది. ఐఐటీ ఖరగ్పూర్ (IIT0 KGP) భారతదేశంలో రెండో ర్యాంకు సాధించగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 224వ స్థానంలో నిలిచింది. దిల్లీ యూనివర్సిటీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 237వ స్థానంలో నిలిచింది. భారత్లో మూడో ఉత్తమ విద్యా సంస్థగా ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా విశ్వవిద్యాలయాలు పర్యావరణ, సామాజిక సవాళ్లను పరిష్కరించడంలో, సుస్థిర భవిష్యత్తును నిర్మించడంలో ఎంత సమర్థంగా పనిచేస్తున్నాయో ఈ సస్టైనబులిటీ ర్యాంకింగ్స్ ద్వారా ప్రకటిస్తారు.
ఈ ఏడాది క్యూఎస్ (క్వాక్వారెల్లీ సైమండ్స్) సస్టైనబులిటీ ర్యాంకింగ్స్లో భారత్ నుంచి మొత్తం 99 విశ్వవిద్యాలయాలు చోటు దక్కించుకున్నాయి. అయితే గతేడాది ఉన్న 103 ఎంట్రీలతో పోలిస్తే ఈ సంఖ్య తగ్గిందని చెప్పొచ్చు. ఇక ఈ ఏడాది ర్యాంకింగ్స్లో అత్యధిక ప్రాతినిధ్యం ఉన్న మొదటి ఐదు ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థలలో ఎక్కువ పురోగతి కనబరిచిన దేశంగా భారత్ నిలిచింది. ర్యాంకింగ్స్లో అత్యధికంగా అమెరికా నుంచి 214 యూనివర్సిటీలు ఎంట్రీ సాధించగా, చైనా నుంచి 149, యూకే నుంచి 105 విద్యాసంస్థలు చోటు దక్కించుకున్నాయి. ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా టాప్ - 1000 యూనివర్సిటీల జాబితాలో భారత్ నుంచి 42 విద్యా సంస్థలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ భారత్, చైనాతో కలిసి సంయుక్తంగా మూడో స్థానంలో నిలిచింది. అమెరికా (128), బ్రిటన్ (84) మాత్రమే భారత్ కంటే ముందున్నాయి.
STORY | QS rankings: IIT Delhi in top 200 globally, JNU re-enters top 500 The Indian Institute of Technology (IIT) Delhi is the top-ranking institution in India, followed by IIT Kharagpur and Delhi University, according to the QS World University Sustainability Rankings 2027. READ: https://t.co/IemODjlr8D— Press Trust of India (@PTI_News) November 16, 2026