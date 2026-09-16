ప్రపంచ టాప్ 100 బిజినెస్ స్కూళ్లలో భారత్ నుంచి 3 IIMలు- ర్యాంకుల్లో మరింత కిందికి!
క్యూఎస్ 2027 ఎంబీఏ ర్యాంకింగ్స్లో భారత్ నుంచి చోటు దక్కించుకున్న 3 ఐఐఎంలు- వాల్యూ ఫర్ మనీ స్కోర్లు తగ్గగా పడిపోయిన ర్యాంకులు- బెస్ట్ పొజిషన్లో ఐఐఎం బెంగళూరు!
Published : September 16, 2026 at 10:10 PM IST
QS MBA Rankings 2027 India : ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యుత్తమ ఎంబీఏ కోర్సుల్ని అందించే టాప్- 100 బిజినెస్ స్కూళ్ల జాబితాలో భారత్ నుంచి మళ్లీ 3 ప్రముఖ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ (IIM) సంస్థలు తమ స్థానాల్ని నిలబెట్టుకున్నాయి. క్యూఎస్ (క్వాక్వారెల్లీ సైమండ్స్) గ్లోబల్ ఎంబీఏ అండ్ బిజినెస్ మాస్టర్స్ ర్యాకింగ్స్- 2027 జాబితాలో భారత్ నుంచి ఐఐఎం బెంగళూరు, ఐఐఎం అహ్మదాబాద్, ఐఐఎం కలకత్తా మరోసారి టాప్- 100 లో నిలిచాయి. అయితే గతేడాదితో పోలిస్తే ఈసారి ర్యాంకుల్లో మాత్రం మరింత కిందికి దిగజారాయి. ఉద్యోగావకాశాలు (ఎంప్లాయబిలిటీ), అకాడమిక్ గుర్తింపులో మెరుగైన స్కోర్లను సాధించినప్పటికీ, రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదా వాల్యూ ఫర్ మనీ స్కోరు తగ్గింది. అంటే ఇక్కడ పెట్టుబడికి తగ్గట్లుగా లభించే ఆర్థిక ప్రయోజనాలు ఆశించినంత లేకపోవడంతో స్కోరు తగ్గిందని తెలుస్తోంది.
ఐఐఎం బెంగళూరు భారతదేశంలోనే అత్యుత్తమ ర్యాంక్ సాధించిన ఎంబీఏ సంస్థగా నిలిచినప్పటికీ గ్లోబల్ ర్యాంకింగ్స్లో గతేడాదితో పోలిస్తే తన ర్యాంకును కోల్పోయింది. అంతకుముందు ఏడాది ఈ ప్రముఖ సంస్థ 12 స్థానాలు దిగజారి సంయుక్తంగా 64వ స్థానంలో నిలిచింది. మరోవైపు ఐఐఎం అహ్మదాబాద్ భారత్ నుంచి రెండో స్థానంలో, అంతర్జాతీయంగా జాయింట్గా 70వ స్థానంలో నిలిచింది. ఇక ఐఐఎం కలకత్తా కూడా టాప్- 100 బిజినెస్ స్కూళ్లలో చోటు దక్కించుకున్నా అంతకుముందటితో పోలిస్తే ఇది ఏకంగా 31 స్థానాలు దిగజారి 95వ స్థానంతో సరిపెట్టుకుంది. క్యూఎస్ ర్యాంకింగ్స్ వివరాల్ని నిశితంగా పరిశీలిస్తే ఈ సంస్థల ఫైనాన్షియల్ రిటర్న్స్ లేదా వాల్యూ ఫర్ మనీ స్కోర్లు భారీగా పడిపోయాయని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ ఐఐఎం బెంగళూరు విషయానికి వస్తే వాల్యూ ఫర్ మనీ స్కోరు 91 నుంచి 57.4 కు పడిపోయింది. ఐఐఎం అహ్మదాబాద్లో ఇది 88.9 నుంచి 60.5కు తగ్గింది. ఐఐఎం కలకత్తాను పరిశీలిస్తే ఈ స్కోరు 78.9 నుంచి 53.3 కు పడిపోయింది.
ఉపాధి అవకాశాల్లో మాత్రం తోపు!
మిగతా అంశాల్ని పరిశీలిస్తే భారతీయ ఐఐఎంలు ఉద్యోగ అవకాశాల్ని కల్పించడంలో అద్భుతమైన పనితీరును కనబరిచాయి. ఐఐఎం బెంగళూరు ఎంప్లాయబిలిటీ విభాగంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే 29వ స్థానంలో నిలవగా, ఆసియాలో ఏకంగా రెండో స్థానంలో చోటు దక్కించుకుంది. అంతేకాకుండా స్పెషలైజ్డ్ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ విభాగంలో కూడా ప్రపంచంలోనే 16వ స్థానం సాధించింది. ఇదే ఉద్యోగావకాశాలకు సంబంధించి ఐఐఎం అహ్మదాబాద్, ఐఐఎం కలకత్తా వరుసగా 35, 39 స్థానాల్లో నిలిచాయి. ఇదిలా ఉండగా వ్యాపారవేత్తల్ని తీర్చిదిద్దడంలో (ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్) భారతీయ సంస్థలు కాస్త వెనుకంజలో ఉన్నాయి. ఈ విభాగంలో ఐఐఎం అహ్మదాబాద్ మాత్రమే 84వ ర్యాంకుతో భారత్ నుంచి టాప్- 100 లో ఉంది.
భారత్ నుంచి ఓవరాల్గా లిస్టులో 28 సంస్థలకు చోటు
టాప్- 100లో భారత్ నుంచి 3 ఐఐఎంలు మాత్రమే ఉన్నప్పటికీ గత కొన్నాళ్లుగా ప్రపంచ వేదికపై భారతీయ సంస్థల ప్రాతినిధ్యం పెరుగుతోంది. మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 65 దేశాలకు చెందిన 420కిపైగా బిజినెస్ స్కూళ్లను విశ్లేషించి తాజా నివేదిక రూపొందించారు. ఎంబీఏ, 5 స్పెషల్ మాస్టర్స్ విభాగంలో (ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, బిజినెస్ అనలిటిక్స్, మేనేజ్మెంట్, సప్లై చెయిన్ మేనేజ్మెంట్ వంటివి) కలిపి భారత్ నుంచి మొత్తంగా 28 సంస్థలు లిస్టులో ఉన్నాయి. ఈ విషయంలో అమెరికా 150 సంస్థలతో అగ్రస్థానంలో ఉండగా, బ్రిటన్ (42), ఫ్రాన్స్ (35) తర్వాత భారత్ నిలిచింది. అయితే 2020లో కేవలం 5 భారతీయ బిజినెస్ స్కూళ్లు మాత్రమే ఈ క్యూఎస్ గ్లోబల్ ర్యాంకింగ్స్లో చోటు దక్కించుకోగా, 2027 నాటికి ఆ సంఖ్య ఏకంగా 19 కి పెరిగింది. వీటిల్లో 5 సంస్థలు తొలిసారి చోటు దక్కించుకున్నవి ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయంగా గ్లోబల్ బిజినెస్ స్కూళ్ల పోటీ తీవ్రమవుతోందని, రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అంశాల్లో భారతీయ సంస్థలు ప్రపంచ దేశాల పోటీని తట్టుకొని మరింత అభివృద్ధి చెందాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా క్యూఎస్ ప్రెసిడెంట్ నుంజియో క్వాక్వారెల్లి పేర్కొన్నారు.
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