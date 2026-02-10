ETV Bharat / bharat

'బాబ్రీ మసీద్​ నిర్మాణం ఎప్పటికీ జరగదు'- అలాంటి కలలు కనే వారికి యోగి వార్నింగ్​

బాబ్రీ మసీద్​ గురించి కలలు కంటున్న వారు దేశ చట్టాలకు కట్టుబడి ఉండాలని హెచ్చరించిన సీఎం యోగి అదిత్యనాథ్​

Yogi Adityanath on Babri Masjid
Yogi Adityanath on Babri Masjid (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 10, 2026 at 10:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Yogi Adityanath on Babri Masjid : బాబ్రీ మసీద్​పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్​. బాబ్రీ మసీద్​ పునర్​నిర్మాణం ఎప్పటికీ జరగదని స్పష్టం చేశారు. దాని గురించి కలలు కంటున్న వారు దేశ చట్టాలకు కట్టుబడి ఉండాలని హెచ్చరించారు. బారాబంకిలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ ఆదిత్యనాథ్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. బంగాల్​లో టీఎంసీ బహిష్కృత ఎమ్మెల్యే బాబ్రీ తరహాలోనే మసీద్​ నిర్మిస్తానని ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఆదిత్యనాథ్​ ఈ మేరకు ప్రసంగించారు.

"ఇప్పటికీ బాబ్రీ నిర్మాణం గురించి కలలు కంటున్న వారికి మేము ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాము. ఆ నిర్మాణం జరిగే వినాశన దినం ఎప్పటికీ రాదు. 'ఖయామత్' (చివరి రోజు) ఎప్పటికీ రాదు. అందువల్ల బాబ్రీ పునర్​ నిర్మాణం ఎప్పటికీ జరగదు. 'ఖయామత్' రోజు గురించి కలలు కనే వారు విసిగిపోతారు. ఆ రోజు ఎప్పటికీ రాదు. భారత్​లోని నియమాల ప్రకారం జీవించడం నేర్చుకోండి. ఎవరైనా చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తే ఆ మార్గం స్వర్గానికి కాదు, నరకానికి మాత్రమే దారితీస్తుంది."

--యోగి ఆదిత్యనాథ్​, ఉత్తర్​ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి

'రాముడు ఇప్పుడు వారిని కూడా మరచిపోయాడు'
"ఈ 500 సంవత్సరాల్లో చాలా మంది రాజులు, చక్రవర్తులు వచ్చారు. చాలా ప్రభుత్వాలు వచ్చిపోయాయి. భారత్​ 1947లో స్వాతంత్ర్యం పొందింది. 1952లో జరిగిన మొదటి ఎన్నికల తర్వాత, ప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయి. కానీ రాముడి జన్మస్థలంలో రాముడి కోసం ఒక ఆలయాన్ని నిర్మించాలనే ఆలోచన వారికి ఎందుకు రాలేదు?. కొంతమంది అవకాశవాద వైఖరిని అవలంబిస్తారు. సంక్షోభం వచ్చినప్పుడు వారు రాముడిని గుర్తుంచుకుంటారు. కానీ తరువాత ఆయనను మరచిపోతారు. కాబట్టి, రాముడు ఇప్పుడు వారిని కూడా మరచిపోయాడు. రామద్రోహులకు ఎక్కడా స్థానం లేదు. రామ భక్తులపై కాల్పులు జరిపి, నిర్మాణాన్ని అడ్డుకున్నారు." అని యోగి ఆదిత్యనాథ్​ మండిపడ్డారు.

'సనాతన ధర్మం నుంచి భారతదేశాన్ని వేరు చేయలేరు'
సనాతన ధర్మం నుంచి భారతదేశాన్ని వేరు చేయలేమని సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్​ అన్నారు. "ప్రపంచవ్యాప్తంగా సనాతన ధర్మం, భారతదేశం, భారతీయతపై దాడి జరుగుతుంది. లోపల, బయటి దాడుల పట్ల మనం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే భారత పురోగతిని ఇష్టపడని వారు, వీకసిత్ భారత్ దృఢ సంకల్పాన్ని జీర్ణించుకోలేని వారు కుట్రలో నిమగ్నమై ఉన్నారు" అని ఆదిత్యనాథ్ అన్నారు. ప్రతి భారతీయుడు 'ఏక్ భారత్, శ్రేష్ఠ భారత్' దార్శనికత కోసం సానుకూల దృక్పథంతో పనిచేయాలని ఆయన అన్నారు.

యోగి వ్యాఖ్యలపై అఖిలేశ్​ ఫైర్​
మరోవైపు యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్​ వ్యాఖ్యలపై సమాజ్​వాదీ పార్టీ అధ్యక్షుడు అఖిలేశ్ యాదవ్ తీవ్రంగా​ స్పందించారు. బీజేపీ అధికారాన్ని కోల్పోతామన్న భయం పట్టుకున్న ప్రతీసారి మతవిద్వేషాలను రెచ్చగొడుతుందని ఆరోపించారు. యోగి ఆదిత్యనాథ్​ వ్యాఖ్యలను ఖండించిన ఆయన, ఖయామత్​ లాంటి ఉర్దూ పదాలు వినియోగించకూడదని కోరారు. "'ఖయామత్' వంటి ఉర్దూ పదాలను ఉపయోగించవద్దని చెప్పండి. ఉర్దూను వ్యతిరేకించిన ముఖ్యమంత్రి ఇప్పుడు 'ఖయామత్' వంటి పదాలను ఉచ్చరిస్తున్నారు. మరికొన్ని పదాలు వాడండి. బీజేపీ బలహీనపడుతుందని, అధికారం కోల్పోతామని భయపడినప్పుడు వారు మతాలను రెచ్చగొడుతారు. భయం ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే వారు అంతగా మతవిద్వేషాలు సృష్టిస్తారు." అని ఆయన అన్నారు.

సుప్రీం తీర్పుతో సమస్యకు పరిష్కారం
శతాబ్దానికి పైగా సాగిన బాబ్రీ మసీదు వివాదం 2019 నవంబర్ 9న సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఈ సమస్యను పరిష్కారమైంది. అయోధ్యలోని వివాదాస్పద స్థలంలో ఒక ట్రస్ట్ రామాలయాన్ని నిర్మించడాన్ని సమర్థిస్తూ సుప్రీం కోర్టు తీర్పునిచ్చింది. అటు హిందూ పవిత్ర పట్టణంలో మసీదు కోసం ఐదు ఎకరాల ప్రత్యామ్నాయ స్థలాన్ని కనుగొనాలని ఆదేశించింది.

TAGGED:

YOGI ADITYANATH BABRI MASJID
BABRI MASJID MURSHIDABAD
BABRI MASJID AYODHYA UTTAR PRADESH
UP CM ON BABRI MASJID ISSUE
YOGI ADITYANATH ON BABRI MASJID

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.