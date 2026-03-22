పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు- భారత్కు చేరుకున్న మరో భారీ ఎల్పీజీ నౌక
సుమారు 16,714 టన్నుల ఎల్పీజీతో న్యూ మంగళూరు పోర్ట్కు చేరుకున్న నౌక- అమెరికాలోని నెదర్ల్యాండ్ పోర్ట్ నుంచి భారత్కు చేరుకున్న పైక్సిస్ పయనీర్ నౌక- ఎల్పీజీని దిగుమతి చేసుకున్న 'ఏజిస్ లాజిస్టిక్స్ లిమిటెడ్' సంస్థ
Published : March 22, 2026 at 9:16 AM IST
LPG Ship Reached In India : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల వేళ మరో ఎల్పీజీ నౌక భారత్కు చేరుకుంది. అమెరికాలోని టెక్సాస్ రాష్ట్రం, నెదర్లాండ్ పోర్ట్ నుంచి పైక్సిస్ పయనీర్ అనే భారీ ఎల్పీజీ నౌక కర్ణాటకలోని న్యూ మంగళూరు పోర్ట్కు చేరుకుంది. ఈ నౌక సుమారు 16,714 టన్నుల ద్రవీకృత పెట్రోలియం గ్యాస్ను మోసుకొచ్చింది. 'ఏజిస్ లాజిస్టిక్స్ లిమిటెడ్' కోసం దీన్ని దిగుమతి చేసుకున్నారు. ఫిబ్రవరి 14న అమెరికా నుంచి బయలుదేరిన ఈ నౌక, సుదీర్ఘ ప్రయాణం తర్వాత ఈ తెల్లవారుజామున మంగళూరు తీరానికి చేరుకుంది.
గల్ఫ్ దేశాల నుంచి ఇంధన సరఫరాకు ఆటంకాలు ఏర్పడుతున్న నేపథ్యంలో, అమెరికా వంటి దేశాల నుంచి అందుతున్న ఈ సరఫరా భారత్కు ఎంతో కీలకం కానుంది. రాబోయే వారంలో మరిన్ని నౌకల ద్వారా న్యూ మంగళూరు పోర్ట్ మొత్తం 72వేల 700 టన్నుల ఎల్పీజీని అందుకోనుంది. ఇక్కడి నుంచి పైప్లైన్ల ద్వారా బెంగళూరుతో పాటు ఇతర ప్రాంతాలకు వంటగ్యాస్ సరఫరా చేయనున్నారు.