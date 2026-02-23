ETV Bharat / bharat

ఒకే ఇంట్లో ఆరు కొండచిలువలు ప్రత్యక్షం- రెండు గంటలు శ్రమించి పట్టుకున్న అధికారులు

ఆరు పాములను అడవిలో సురక్షితంగా వదిలిపెట్టిన అటవీ అధికారులు

6 Pythons Found in One House
ఒకే ఇంట్లో ఆరు కొండచిలువలు (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 23, 2026 at 6:02 PM IST

2 Min Read
6 Pythons Found in One House : ఒకటి, రెండు పాములు చూస్తేనే భయపడిపోతుంటాం. అలాంటిది ఒక ఇంట్లో ఒకే చోట ఆరు కొండచిలువలు కనిపించాయి. ఈ ఘటన కర్ణాటక ఉత్తర కన్నడ జిల్లాలోని కార్వార్​లో జరిగింది. ఒకే చోట ఇంట్లో ఆరు పాములు కనిపించడంతో స్థానికులు భాయాందోళనకు గురయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న అటవీ అధికారులు దాదాపు రెండు గంటలు శ్రమించి పాములను పట్టుకున్నారు. అనంతరం ఆరు పాములను అడవిలో సురక్షితంగా వదిలిపెట్టారు.

ఇదీ జరిగింది
కార్వార్​ పట్టణంలోని కతినకోనా ప్రాంతానికి చెందిన విజయ తాలేకర్​ ఇంటి ఆవరణలోని ఇనుప వస్తువల మధ్యలో పాములు కనిపించాయి. అనంతరం దగ్గరికి వెళ్లి పరిశీలించగా ఏకంగా ఆరు కొండచిలువలు ఉన్నాయి. వెంటనే అప్రమత్తమైన కుటుంబ సభ్యులు హుటాహుటిన అటవీ శాఖ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. సమాచారం అందుకున్న అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని రెస్కూ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. దాదాపు రెండు గంటలు పాటు శ్రమించి ఆరు కొండచిలువలను పట్టుకున్నారు. ఇవి దాదాపు 8- 12 అడుగుల పొడవు ఉన్నట్లు తెలిపారు. సురక్షితంగా పాములను పట్టుకున్న అధికారులు, వాటిని అడవిలో వదిలిపెట్టారు.

అటవీ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలి
"వేసవి కాలంలో పాములు ఎక్కువగా సంభోగ ప్రక్రియలో పాల్గొంటాయి. సహజంగానే ఆడ పాముల వాసన ఆధారంగా మగ పాములు వాటిని అనుసరిస్తాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మగ పాములు ఒకే చోట గమికూడి ఉంటాయి. ఇలా పాములు కనిపిస్తే ప్రజలు ఆందోళనకు గురికాకుండా వెంటనే అటవీ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలి." అని అటవీ అధికారి గోపాల్ నాయక్ చెప్పారు.

6 Pythons Found in One House
ఒకే ఇంట్లో ఆరు కొండచిలువలు (ETV Bharat)

వేసవి సమీపిస్తున్న క్రమంలో ఇనుము, చెక్క, రాళ్లు లాంటి వాటిని చెల్లాచెదురుగా పెట్టవద్దని అటవీ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఇంటి ఆవరణలో శుభ్రంగా ఉంచడంతో పాటు సరైన పద్ధతిలో మెయింటేన్ చేసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఒక వేళ పాములు కనిపిస్తే వాటిని గాయపరచకుండా వెంటనే అటవీ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని చెబుతున్నారు.

ఒకే ఇంట్లో ఆరు కొండచిలువలు ప్రత్యక్షం (ETV Bharat)

పాము కరిస్తే ఈ విధంగా చేస్తే మేలు

  • పాముకాటుకు గురైన వ్యక్తిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆందోళనకు గురిచేయకూడదు.
  • బాధితుడిని కదలనివ్వకుండా, ప్రశాంతంగా ఉంచి వెంటనే 108 నంబరుకు సమాచారం అందించాలి.
  • కరిచిన వ్యక్తి శరీరంపై వాచ్​, చైన్​, బెల్ట్, ఉంగరాలు లాంటివి ఉంటే తీసి వేయాలి. ఇది చర్మ వాపునకు అడ్డు రాకుండా ఉండేందుకు సాయపడుతుంది.
  • విషం వల్ల వాంతులు అయ్యేందుకు అవకాశం ఉండగా తిరిగి గొంతులోకి వెళ్లకుండా రోగిని హాస్పిటల్​కు తరలించేటప్పుడు పక్కకు పడుకోబెట్టాలి.
  • పాము కరిచిన సమయంతో పాటు ఇతర వివరాలను డాక్టర్​కు చెప్పాలి.
  • ఇంకా కొంత మంది హాస్పిటల్​కు వెళ్లకుండా నాటు వైద్యానికి మొగ్గు చూపి ప్రాణం మీదికి తెచ్చుకుంటున్నారు. నాటు వైద్యం, పామును వెతకటంలో సమయాన్ని వృథా చేసుకోవద్దు.
  • పాము కాటు వేసిన భాగంలో కట్టు కట్టడం, బ్లేడుతో కోయడం, శుభ్రం చేయడం, నోటితో విషం పీల్చడం లాంటి పనులు చేయకూడదు.
  • పాయు కాటు వేసిన గంటలోపే చికిత్స అందించగలిగినట్లయితే ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడొచ్చు.

ఒకే ఇంట్లో 52 పాములు- అన్నింటినీ కొట్టిచంపిన యజమాని
అంతకుముందు కొద్ది రోజుల క్రితం ఇలాంటి ఘటనే ఉత్తర్​ప్రదేశ్ మేరఠ్​లో జరిగింది. ఒక ఇంట్లో ఏకంగా ఒకేచోట దాదాపు 52 పాములు కనిపించాయి. వీటిని చూసి కుటుంబసభ్యులతో పాటు స్థానికులు షాక్​కు గురై భయపడి కట్టలతో కొట్టి చంపేశారు. దీనిపై స్పందించిన అటవీ అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టి బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. పూర్తి వార్త కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

