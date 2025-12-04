ETV Bharat / bharat

నేడు భారత్​కు పుతిన్- రష్యా హౌస్​లో ఎగ్జిబిషన్- రెండు దేశాల మధ్య కీలక ఒప్పందాలు

రష్యా అధినేత పుతిన్‌ భారత్‌ పర్యటనలో కీలక ఒప్పందాలు- ఎగ్జిబిషన్ కూడా ఏర్పాటు!

Putin India Visit
Putin India Visit (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 4, 2025 at 10:26 AM IST

Putin India Visit : రష్యా-ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత తొలిసారి పుతిన్‌ భారత పర్యటనకు రానున్నారు. భారత్‌-రష్యా 23వ వార్షిక సమావేశం కోసం రెండు రోజుల పాటు భారత్‌లో పర్యటించనున్నారు. పుతిన్‌తో పాటు రష్యా రక్షణ మంత్రి ఆండ్రీ బెలౌసోవ్, ఆ దేశ ఉన్నత స్థాయి వ్యాపార, ప్రతినిధుల బృందం భారత్‌కు వస్తోంది. అమెరికాతో భారత్‌కు సుంకాల వివాదం నెలకొన్న వేళ దిల్లీ- మాస్కోలు అనేక భారీ ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోనున్నాయి. ముందు ప్రధాని మోదీ-పుతిన్‌ మధ్య విందు, శిఖరాగ్ర సమావేశం జరగనున్నాయి. తర్వాత రక్షణ, ఇంధనం, మొబిలిటీ, ఆరోగ్య సంరక్షణ, లాజిస్టిక్స్, చెల్లింపులు, వ్యాపార సంబంధాలను బలోపేతం చేసే ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోనున్నారు.

2024- 25లో భారత్‌ రష్యా ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం 68.7 బిలియన్‌ డాలర్లుగా ఉంది. భారత్‌ 4.9 బిలియన్ డాలర్ల ఉత్పత్తులను రష్యాకు ఎగుమతి చేయగా.. రష్యా నుంచి ఏకంగా 64 బిలియన్‌ డాలర్ల దిగుమతులను చేసుకుంది. ఇరుదేశాల మధ్య వాణిజ్య లోటు తీవ్రంగా ఉండటానికి కారణం మన ఇంధన కొనుగోళ్లే. ఈ లోటును భర్తీ చేసుకునేలా చర్యలు తీసుకుంటామని ఇప్పటికే రష్యా హామీ ఇచ్చింది. ఆ మేరకు భారతీయ ఉత్పత్తుల దిగుమతులను పెంచుకునేలా రష్యా ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటే భారత్‌కు భారీగా ప్రయోజనం చేకూరనుంది. 2030 నాటికి 100 బిలియన్‌ డాలర్ల వాణిజ్య లక్ష్యాన్ని ఇరుపక్షాలు ప్రకటించాయి.

రక్షణ ఉత్పత్తుల తయారీలో స్వావలంబన
భారత సాయుధ దళాలు వినియోగించే ఆయుధాల్లో 36 శాతం రష్యావే. రక్షణ సహకారం, లాజిస్టిక్స్ ఒప్పందాల్లో భాగంగా మరిన్ని S400 గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలతో పాటు ఐదోతరం సుఖోయ్‌-57 యుద్ధ విమానాల కొనుగోలుపై చర్చలు, ఒప్పందాలు ఎజెండాలో ఉన్నాయి. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌లో పాక్‌ దాడుల నుంచి భారత్‌కు రక్షణ కవచంలా నిలిచిన S400కు అప్‌డేటెడ్‌ వర్షనైన S-500 గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ అమ్మకాలపై ఇరుదేశాలు ఓ అవగాహనకు రానున్నట్లు తెలుస్తోంది.

రక్షణ ఉత్పత్తుల తయారీలో స్వావలంబన సాధించాలని భారత్‌ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అందుకు అనుగుణంగా క్షిపణులు, యుద్ధనౌకలు, జలాంతర్గాములు, విమానాలు, ఇతర రక్షణ సాంకేతిక అంశాల్లో సహ-అభివృద్ధి, ఉమ్మడి తయారీని పెంచేలా చర్చలు, ఒప్పందాలు జరగనున్నాయి. ఇప్పటికే రష్యా పార్లమెంటు దిగువ సభ.. పరస్పర మార్పిడి లాజిస్టిక్ మద్దతు- రెలోస్‌ ఒప్పందాన్ని ఆమోదించింది. ఫలితంగా ఫైటర్‌జెట్లు, యుద్ధనౌకల మార్పిడి సహా సైనిక విన్యాసాలు, శిక్షణ, విపత్తు, మానవతా సహాయక కార్యకలాపాల కోసం ఇరుదేశాల గగనతలాలు, పోర్టులను పరస్పరం వినియోగించుకునే వీలుంది.

రష్యా సహకారం మరవలేనిది
పుతిన్‌ పర్యటనలో ఇంధనం ప్రముఖంగా ప్రస్తావనకు రానుంది. భారత్‌కు తక్కువ ధరకే రష్యా ముడి చమురును సరఫరా చేస్తోంది. ఇది రెండు దేశాలకూ ప్రయోజనకరంగా ఉన్న వేళ ఇంధన కొనుగోళ్లపై మరిన్ని నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. భారత అణు పరిశ్రమలో రష్యా సహకారం మరవలేనిది. పుతిన్‌ పర్యటన వేళ..పౌర అణు సహకారంలో భాగంగా అణుశక్తిపై ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. చిన్న రియాక్టర్లను ఉత్పత్తి చేయడంలో అపార అనుభవనం ఉన్న రష్యా.. వాటిని భారత్‌కు ఆఫర్‌ చేయనున్నట్లు తెలిసింది. కుడంకుళంలో అణుశక్తి ప్రాజెక్టు కొనసాగింపుపై చర్చించనున్నట్లు రష్యా అధికారులు తెలిపారు.

వ్యాపార పరమైన అంశాలపై చర్చించేందుకు!
ఇక ఆర్థిక, వ్యాపార పరమైన అంశాలపై చర్చించేందుకు దిల్లీలో బిజినెస్ ఫోరం జరగనుంది. రష్యాకు భారత యంత్రాలు, వ్యవసాయం, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉత్పత్తుల ఎగుమతుల పెంపుపై చర్చించనున్నారు. ఏటా 3–4 మిలియన్ టన్నుల దిగుమతులతో రష్యా ఎరువులపై ఆధారపడుతున్న భారత్‌..వాటిని మరింత పెంచాలని భావిస్తోంది. ప్రపంచంలో అమెరికా డాలర్‌ ఆధిపత్యం కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో భారత్‌, రష్యా తమ మధ్య వాణిజ్య చెల్లింపుల్లో డాలరు వినియోగాన్ని తగ్గించాయి. దిర్హామ్‌తో చెల్లింపులు జరిపేలా చర్చలు జరుగుతాయని, రష్యా చెల్లింపు వ్యవస్థ SPFSను భారతీయ రూపేతో అనుసంధానించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్టుల సమీక్షల్లో భాగంగా.. చెన్నై-వ్లాడివోస్టాక్ సముద్ర కారిడార్, అంతర్జాతీయ ఉత్తర-దక్షిణ రవాణా కారిడార్‌పై ఒప్పందాలు ఉండే అవకాశం ఉంది.

ఫార్మా, మెడ్‌టెక్ యూనిట్లను సంయుక్తంగా!
మొబిలిటీ ఒప్పందాల్లో భాగంగా నైపుణ్యం కలిగిన కార్మికులను రష్యాకు తరలించే ఒప్పందాన్ని భారత్‌-రష్యా ఖరారు చేశాయి. రష్యాకు కార్మిక రంగంలో మానవ వనరుల అవసరం ఉంది. కార్మికులుగా వెళ్లి రష్యన్ సైన్యంలో చేరి ఉక్రెయిన్‌తో యుద్ధంలో పలువురు భారతీయులు ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం తెలిసిందే. పుతిన్‌ పర్యటనతో అలాంటి కేసులు పరిష్కారమవుతాయని భావిస్తున్నారు. ఆరోగ్య రంగంలో సహకారం బలోపేతం చేసే దిశగా ఔషధాలు, వైద్య సాంకేతికతలో సహకారాన్ని పెంపొందించుకునే ఒప్పందాలు జరగనున్నాయి. భారతీయ ఔషధాలు, వైద్య పరికరాల ఎగుమతులను విస్తరించడంతో పాటు భారత్‌లో రష్యా ఔషధాలు, పరికరాల తయారీని ప్రోత్సహించడం, ఆధునిక ఫార్మా, మెడ్‌టెక్ యూనిట్లను సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేయడం వంటి ప్రణాళికలు ఉన్నాయి.

Putin India Visit
ఎగ్జిబిషన్​లోని చిత్రాలు (ANI)
Putin India Visit
బ్రహ్మోస్ క్షిపణి మోడల్ (ANI)

ప్రత్యేక ఫొటో ప్రదర్శన
మరోవైపు, పుతిన్ భారత్ పర్యటనకు రానున్న నేపథ్యంలో దిల్లీలోని రష్యన్ హౌస్ ప్రత్యేక ఫోటో ప్రదర్శనను నిర్వహించింది. గత 25 ఏళ్లలో భారత్ రష్యా రక్షణ సహకారానికి సూచికగా నిలిచే ఆ ప్రదర్శనలో, పుతిన్ భారత ప్రధాని‌లతో కలిసి దిగిన అరుదైన చిత్రాలు ఆకట్టుకున్నాయి. రష్యా ఫెడరల్ సర్వీస్ ఫర్ మిలిటరీ–టెక్నికల్ కోఆపరేషన్, ప్రభుత్వ ఆయుధ ఎగుమతి సంస్థ రోసోబోరోన్‌ఎక్స్‌పోర్ట్ ఏర్పడి 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్టు అధికారులు తెలిపారు. ప్రదర్శనలో బ్రహ్మోస్ క్షిపణులు, రష్యన్ S-400 క్షిపణి వ్యవస్థ, Su-57E ఫిఫ్త్ జనరేషన్ స్టెల్త్ ఫైటర్ జెట్ మోడల్స్ ఆకర్షణగా నిలిచాయి.

