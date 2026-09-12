'రష్యాపై 30 వేలకుపైగా ఆంక్షలు'- దిల్లీలో ఆ దేశాలపై పుతిన్ ఫైర్
బ్రిక్స్ బిజినెస్ ఫోరంలో పాశ్చాత్య దేశాలపై పుతిన్ తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు- అమెరికా ద్వితీయ శ్రేణి ఆంక్షల హెచ్చరికలపై స్పందించిన రష్యా అధ్యక్షుడు- భవిష్యత్ అంతా బ్రిక్స్ దేశాలదే అని వెల్లడి
Published : September 12, 2026 at 6:56 AM IST
Putin On Russia Sanctions : అంతర్జాతీయ వాణిజ్యాన్ని, దౌత్య ఒత్తిళ్లను పాశ్చాత్య దేశాలు ఒక ఆయుధంగా వాడుకుంటున్నాయని రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మండిపడ్డారు. రష్యాపై ఇప్పటివరకు 30 వేలకుపైగా ఆంక్షలు విధించాయని తెలిపారు. ఇది ప్రపంచంలోని మిగతా దేశాలన్నింటిపై విధించిన మొత్తం ఆంక్షలు కంటే రెండు రెట్లు ఎక్కువని వెల్లడించారు. అంతర్జాతీయ వాణిజ్యంలో పోటీని కొన్ని దేశాలు ప్రభుత్వ స్థాయి ఒత్తిళ్లుగా మార్చుతున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు. దిల్లీలో శుక్రవారం జరిగిన బ్రిక్స్ బిజినెస్ ఫోరం లీడర్స్ సెషన్లో పుతిన్ మాట్లాడుతూ, పాశ్చాత్య దేశాల వైఖరిపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
గ్లోబల్ స్థాయిలో వాణిజ్య పోటీ ఆరోగ్యకరంగా లేదని, కొన్ని సందర్భాల్లో అత్యంత వికృత రూపాలను దాల్చుతోందని పుతిన్ ఆరోపించారు. రష్యా ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీయాలనే దురుద్దేశంతో కొన్ని దేశాలు భౌతిక దాడులకు సైతం వెనుకాడడం లేదని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రష్యాపై ఇప్పటివరకు 30,000 పైచిలుకు ఆంక్షలు అమల్లోకి వచ్చాయని, ఇది ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాలన్నింటిపై ఉన్న మొత్తం ఆంక్షల కంటే రెండు రేట్లు ఎక్కువని పేర్కొన్నారు. కేవలం ఆర్థిక ఆంక్షలకే పరిమితం కాకుండా, అంతర్జాతీయ ఇంధన సరఫరా పైప్లైన్లను ధ్వంసం చేయడం, రవాణా కారిడార్లను దిగ్బంధించడం, సముద్ర మార్గాల్లో నౌకలను అడ్డకోవడం వంటి భౌతిక విధ్వంసాలకు పాల్పడుతున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. ఎవరికీ తలవంచకుండా స్వప్రయోజనాల కోసం నిలబడే దేశాలను లొంగదీసుకోవడానికి సెకండరీ ఆంక్షల పేరుతో బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారని పుతిన్ పరోక్షంగా అమెరికాను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు.
#WATCH | Delhi: At Leaders' Session of BRICS Business Forum, Russian President Vladimir Putin says, "...Sometimes competition is taking some ugly forms. This ugly form is something we see even at the State level, at the Govt level. Sometimes the measures resorted to are of… pic.twitter.com/6zAS7sLJR2— ANI (@ANI) September 11, 2026
విజయవంతంగా ఎదుర్కొంటున్నాం
కఠినమైన ఆంక్షల తాకిడిని రష్యా సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటోందని పుతిన్ పేర్కొన్నారు. ఈ కష్టకాలంలో రష్యా తన వాణిజ్య వ్యూహాన్ని మార్చుకుందని చెప్పారు. ఎలాంటి అవాంతరాలు ఎదురైనా నమ్మకమైన, పరస్పరం అంచనా వేయదగిన భాగస్వామ్య దేశాలతో వాణిజ్య సంబంధాలను పటిష్టం చేసుకున్నామని స్పష్టం చేశారు. గడచిన మూడేళ్లుగా రష్యా సాధిస్తున్న ఆర్థిక వృద్ధి ప్రపంచ సగటు కంటే మెరుగ్గా ఉందని, ఇది తమ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పటిష్టతకు నిదర్శనమని పుతిన్ చెప్పారు.
జీ-7 దేశాలపై పుతిన్ విమర్శలు- బ్రిక్స్ దేశాలదే భవిష్యత్తు: పుతిన్
ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో సరికొత్త మార్పులు వస్తున్నాయని, పాత పద్ధతులతో ఆధిపత్యం చెలాయించాలని చూస్తున్న దేశాల కాలం చెల్లిందని పుతిన్ స్పష్టం చేశారు. పాశ్చాత్య దేశాల తీరును తీవ్రంగా ఎండగట్టారు. జీ-7 దేశాలపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధిలో బ్రిక్స్ దేశాల పాత్ర తిరుగులేనిదని చెప్పారు. పశ్చిమ దేశాల సంపన్న దేశాల కూటమి అయిన జీ-7ను పుతిన్ తన ప్రసంగంలో ‘సో-కాల్డ్ జీ-7’గా అభివర్ణించారు. ఆ దేశాలను 'గ్రేట్ 7' అని ఎందుకు పిలుస్తారో తనకైతే అర్థం కావడం లేదంటూ వ్యంగ్యాస్త్రాలను సంధించారు. గత ఐదేళ్లలో ప్రపంచ జీడీపీలో 40 శాతానికి పైగా వాటా బ్రిక్స్ దేశాలదే అన్నారు. అదే సమయంలో జీ-7 దేశాల వాటా కేవలం 29 శాతానికి మాత్రమే పరిమితమైందని ఎత్తిచూపారు. ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధిలో సగం కంటే ఎక్కువ భాగం బ్రిక్స్ దేశాల ద్వారానే సాధ్యమైతే, జీ-7 మాత్రం కేవలం 18 శాతం వృద్ధిని మాత్రమే నమోదు చేసిందని గుర్తుచేశారు. ప్రపంచ జనాభాలో సగం కంటే ఎక్కువ మంది ఈ దేశాల్లోనే నివసించడమే ఈ అనూహ్య విజయానికి ప్రధాన కారణమని పుతిన్ స్పష్టం చేశారు.
#WATCH | Delhi: At Leaders' Session of BRICS Business Forum, Russian President Vladimir Putin says, " over the last 5 years, more than 40% of the world's gdp has been produced by the brics countries, where the contribution of the so-called g7, the great 7 - i don't know why they… pic.twitter.com/dRgzHEt5IY— ANI (@ANI) September 11, 2026
కొత్త ఆర్థిక వృద్ధి ఇంజిన్లు
20వ శతాబ్దపు చివరలో ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధికి నాయకత్వం వహించిన పాత అగ్రరాజ్యాల స్థానంలో ఇప్పుడు కొత్త ఇంజిన్లు వచ్చి చేరాయని పుతిన్ పేర్కొన్నారు. ఆ పాత దేశాల వద్ద ఇంకా బలమైన మౌలిక వసతులు, సాంకేతిక, శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానం ఉన్నప్పటికీ, కాలంతో పాటు ప్రపంచం మారుతుందని, ఆ మార్పును అందరూ అంగీకరించాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. కఠినమైన ఆంక్షల వాతావరణంలోనూ రష్యా తన జాతీయ సార్వభౌమత్వాన్ని మరింత బలపరచుకుందన్నారు.
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