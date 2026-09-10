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బ్రిక్స్ 2026 : శుక్రవారమే దిల్లీకి పుతిన్- మోదీతో ద్వైపాక్షిక చర్చలు- బంగ్లాదేశ్ ప్రధాని దూరం!

బ్రిక్స్ సదస్సు కోసం శుక్రవారం ఉదయం భారత్‌లో అడుగుపెట్టనున్న రష్యా అధ్యక్షుడు- భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో ద్వైపాక్షిక చర్చల్లో పాల్గొంటారన్న క్రెమ్లిన్- బంగ్లాదేశ్ ప్రధాని రావట్లేదని స్పష్టం చేసిన అక్కడి విదేశాంగ శాఖ!

BRICS 2026
మోదీ- పుతిన్ (ఫైల్) (Source : ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 10, 2026 at 10:14 PM IST

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Putin India Visit September 2026 : భారత్ అధ్యక్షత వహిస్తున్న 18వ బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సదస్సుకు సర్వం సిద్ధమైంది. దిల్లీ వేదికగా సెప్టెంబర్ 11- 13 మధ్య భారత్ మండపంలో సమిట్ నిర్వహించనున్నారు. ఇందుకోసం దేశ విదేశాల నుంచి ముఖ్యనేతలు హాజరవుతున్నారు. ముఖ్యంగా బ్రిక్స్ సభ్యదేశాల అధినేతలు, ఇతర ప్రతినిధులు, వీవీఐపీల రాక మొదలైంది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక సదస్సులో పాల్గొనేందుకు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ కూడా భారత్‌కు రానున్నారు. తన 3 రోజుల పర్యటనలో భాగంగా పుతిన్ శుక్రవారం (సెప్టెంబర్ 11) తెల్లవారుజామున దిల్లీ చేరుకోనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో ద్వైపాక్షిక సమావేశం కూడా నిర్వహించనున్నారు. బ్రిక్స్ సదస్సుతో పాటు పుతిన్ ఇతర దేశాలకు చెందిన కీలక నేతలతోనూ సమావేశం కానున్నట్లు రష్యా అధ్యక్షుడి అధికారిక కార్యాలయం క్రెమ్లిన్ సహాయకుడు యూరీ ఉషాకోవ్ తెలిపారు.

పుతిన్ బిజీబిజీ షెడ్యూల్
శుక్రవారం భారత్‌కు చేరుకున్న తర్వాత పుతిన్ ముందుగా బ్రిక్స్ బిజినెస్ ఫోరమ్ వార్షిక ప్లీనరీ సమావేశంలో ప్రసంగించనున్నారు. సాధారణంగా ప్రతి బ్రిక్స్ సమావేశంలోనూ ప్రధాన సదస్సుకు ముందుగా బ్రిక్స్ దేశాలకు చెందిన వ్యాపార ప్రతినిధుల మధ్య చర్చలకు ఈ ఫోరమ్ కీలక వేదికగా నిలుస్తుంది. ఆ తర్వాత శుక్రవారమే భారత ప్రధానితో పుతిన్ ద్వైపాక్షిక సమావేశంలో పాల్గొంటారని యూరీని ఉటంకిస్తూ ప్రభుత్వ అధికారిక టాస్ (TASS) న్యూస్ ఏజెన్సీ వెల్లడించింది. అనంతరం రెండు దేశాలకు చెందిన పరిశ్రమలు, వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖలు సంయుక్తంగా ఏర్పాటు చేసిన ఇన్నోప్రామ్ ప్రదర్శనను ఇరువురు నేతలు కలిసి సందర్శిస్తారు.

ఆ తర్వాతే శనివారం నుంచి ప్రారంభమయ్యే బ్రిక్స్ ప్రధాన సదస్సుకు పుతిన్ హాజరవుతారు. ఈ ప్రతిష్టాత్మక సదస్సులో రాజకీయ, భద్రతా, వివిధ ఆర్థిక సంబంధిత అంశాలపై పలు దేశాల అగ్రనేతలతో విస్తృత స్థాయి చర్చల్లో పాల్గొననున్నారు. ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ, ప్రాంతీయ పరిస్థితులు కూడా చర్చకు రానున్నాయి. బ్రిక్స్ సదస్సు కోసం భారత అధ్యక్షతన చేపట్టిన వివిధ కార్యక్రమాలు, బ్రిక్స్ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే మార్గాలపైనా సభ్య దేశాల నేతలు చర్చించనున్నారు. ఇక ఆదివారం (సెప్టెంబర్ 13) బ్రిక్స్ సదస్సులో భాగంగా సభ్య దేశాల మధ్య కీలక సమావేశం జరగనుంది.

సదస్సు సందర్భంగా పుతిన్ భారత ప్రధానితో పాటు పలువురు దేశాధినేతలతోనూ భేటీ కానున్నారు. ఇందులో దక్షిణాఫ్రికా అధ్యక్షుడు సిరిల్ రమాఫోసా, మలేసియా ప్రధాని అన్వర్ ఇబ్రహీం, ఈజిప్ట్ అధ్యక్షుడు అబ్దెల్ ఫతాహ్ ఎల్- సిసీ తదితర నేతలు ఉన్నారు. అయితే చైనా అధ్యక్షుడు షి జిన్‌పింగ్‌తో ప్రత్యేకంగా పూర్తి స్థాయి ద్వైపాక్షిక సమావేశం మాత్రం ఇప్పటివరకు షెడ్యూల్ కాలేదు. అయితే సదస్సు సందర్భంగా ఈ ఇద్దరు నేతలు అనధికారికంగా కలిసి మాట్లాడుకునే అవకాశం ఉందని TASS పేర్కొంది.

బ్రిక్స్ సదస్సుకు బంగ్లాదేశ్ ప్రధాని దూరం
ఒకవైపు బ్రిక్స్ సదస్సు కోసం ప్రపంచ దేశాధినేతలు భారత్‌కు విచ్చేస్తుంటే, మరోవైపు బంగ్లాదేశ్ ప్రధాని తారిఖ్ రెహ్మాన్ ఈ వారం భారత్‌కు వచ్చే అవకాశాలు లేవని ఢాకా పేర్కొంది. బంగ్లాదేశ్ ప్రధానిగా ఆయనకు బ్రిక్స్ సదస్సు కోసం ఆహ్వానం అందలేదని, దానికి బదులుగా 7 దేశాల కూటమి BIMSTEC ప్రస్తుత అధ్యక్ష హోదాలోనే ఆహ్వానం అందిందని బంగ్లాదేశ్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ సహాయ మంత్రి హుమయూన్ కబీర్ తెలిపారు. తమ ప్రధానికి, ప్రభుత్వ ప్రతినిధులకు సరైన పద్ధతిలో ఆహ్వానం అందనందున తాము వెళ్లబోట్లేదని స్పష్టం చేశారు.

ఇదే సమయంలో బంగ్లాదేశ్ ప్రధాని తొలి విదేశీ పర్యటన బహుపాక్షిక కార్యక్రమంగా (మల్టీలాటరల్) కాకుండా ద్వైపాక్షిక పర్యటనగా (బైలాటరల్) ఉండాలని భావిస్తున్నట్లు వివరించారు. సరైన సమయం చూసుకొని బంగ్లాదేశ్ ప్రధాని భారత్‌లో పర్యటిస్తారని కబీర్ చెప్పారు. మరోవైపు 1996లో ఇరు దేశాల మధ్య కుదిరిన గంగా జలాల పంపిణీ ఒప్పందం ఈ డిసెంబరులో ముగియనుంది. దీనిపై స్పందించిన కబీర్- బంగ్లాదేశ్ తన జాతీయ ప్రయోజనాలను అత్యంత తీవ్రంగా పరిగణిస్తుందని తెలిపారు. ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్య సంబంధాలపైనా చర్చలు సానుకూలంగానే సాగుతున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు.

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