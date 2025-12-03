పుతిన్ పర్యటనపై భారత వాణిజ్య వర్గాల గంపెడాశలు- రష్యా మార్కెట్లలోకి ఎంట్రీ కోసం ఎదురుచూపులు- ఆశలేంటి? అవకాశాలేంటి?
రష్యాలో భారత సంస్థలకు ఉన్న వ్యాపార అవకాశాలేంటి?- పుతిన్ పర్యటన నుంచి భారత సంస్థలు ఆశిస్తున్నది ఏమిటి?
Published : December 3, 2025 at 9:17 PM IST
Putin Visit to India 2025 : ఇప్పుడు అందరి చూపు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ భారత పర్యటన వైపే ఉంది. ఈసారి పుతిన్ పర్యటనతో భారత్ - రష్యా ఆర్థిక, వాణిజ్య సంబంధాలు మరింత బలోపేతం అవుతాయనే ఆశాభావం వ్యక్తమవుతోంది. రష్యా మార్కెట్లోకి తమ ఎంట్రీని ఇంకా సులభతరం చేసేలా పుతిన్, భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ద్వైపాక్షిక భేటీలో నిర్ణయాలు తీసుకుంటారని భారత ఎగుమతిదారులు, వాణిజ్య సంస్థలు ఆశిస్తున్నాయి. రష్యాతో పాటు కామన్వెల్త్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ స్టేట్స్ (సీఐఎస్) పరిధిలోని దేశాలకు తమ వ్యాపారాలను విస్తరించే ఛాన్స్ దొరుకుతుందని చిన్న, మధ్య తరహా భారతీయ సంస్థలు ఎదురుచూస్తున్నాయి. ఇంతకీ రష్యా, సీఐఎస్ దేశాల్లోని ఏయే రంగాల్లో భారత కంపెనీలకు అపార అవకాశాలు ఉన్నాయి? రష్యాతో వాణిజ్యంలో ఏయే సడలింపులు, మినహాయింపులు, వసతులు, సౌకర్యాలను భారత కంపెనీలు కోరుకుంటున్నాయి? పుతిన్ పర్యటనపై భారత వాణిజ్య సంఘాల ప్రముఖులు ఏమంటున్నారు? 1950 నుంచి ఇప్పటివరకు భారత్ - రష్యా సంబంధాలు ఎలా సాగాయి? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
నెహ్రూ కాలం నుంచి పుతిన్ కాలం దాకా
భారత్ - రష్యా స్నేహ సంబంధాలకు చాలా పెద్ద చరిత్ర ఉంది. తొలిసారిగా 1953లో భారత్ - సోవియట్ యూనియన్ (నాటి రష్యా) మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరింది. 1955 జూన్లో రష్యా రాజధాని మాస్కోలో నాటి భారత ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ పర్యటించారు. అదే ఏడాది నవంబరులో సోవియట్ యూనియన్ పాలకురాలు నికితా క్రుశ్చేవ్ భారత పర్యటనకు వచ్చారు. ఈవిధంగా ఇరుదేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాల బలోపేతానికి పునాది పడింది. అయితే ఏటా భారత్ - రష్యా వార్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశాలను నిర్వహించే సంప్రదాయాన్ని మొదలుపెట్టింది మాత్రం ప్రస్తుత రష్యా అధ్యక్షుడు పుతినే. 2000 సంవత్సరంలో పుతిన్ రష్యా పగ్గాలు చేపట్టిన నాటి నుంచి ఇరుదేశాల సంబంధాలు బాగా బలోపేతం అయ్యాయి. ఆనాడు తొలిసారి రష్యా అధ్యక్షుడు అయ్యాక పుతిన్ కీలక ప్రకటన చేశారు. భారత్ ప్రయోజనాలకు విఘాతం కలిగించే ఏ దేశంతోనూ రష్యా సంబంధాలను పెట్టుకోదని స్పష్టం చేశారు. దీన్నిబట్టి భారత్కు రష్యా ఇచ్చే ప్రాధాన్యాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు.
భారత్ - రష్యా ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య గణాంకాలివీ
- 1995లో భారత్ - రష్యా ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం 1.4 బిలియన్ డాలర్లే. 2024–25 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి ఇది ఏకంగా 68.7 బిలియన్ డాలర్లకు పెరిగింది.
- భారత సంస్థలు రష్యాలోని చమురు, గ్యాస్, ఫార్మా, ఐటీ రంగాల్లో చురుగ్గా పనిచేస్తున్నాయి.
- రష్యా కంపెనీలు భారత్లోని ఇంధనం, మౌలిక సదుపాయాలు, తయారీ రంగాలలో భారీ పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి.
- ప్రస్తుతం ఏటా భారత్ - రష్యా మధ్య జరుగుతున్న ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం విలువ దాదాపు 68.7 బిలియన్ డాలర్లు. ఇందులో రష్యాకు భారత్ చేసిన ఎగుమతుల విలువ 4.88 బిలియన్ డాలర్లు. భారత్కు రష్యా చేసిన ఎగుమతుల విలువ 63.84 బిలియన్ డాలర్లు. కరోనా సంక్షోభ కాలం (2020)తో పోలిస్తే ఇది దాదాపు 6 రెట్లు ఎక్కువ.
రష్యాలో భారత సంస్థలకు అవకాశాలు ఏమిటి ?
2022 ఫిబ్రవరి 24న ఉక్రెయిన్తో యుద్ధాన్ని మొదలుపెట్టిన నాటి నుంచి రష్యా కష్టకాలాన్ని చూస్తోంది. అమెరికా, పశ్చిమ దేశాలు రష్యాపై ఆర్థిక, వాణిజ్య ఆంక్షలను అమలు చేస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా రష్యా ముడి చమురు, సహజ వాయువుపైనా భారీగా దిగుమతి సుంకాలను విధిస్తున్నాయి. చివరకు రష్యా నుంచి సముద్ర మార్గాల్లో సరుకులను రవాణా చేసే నౌకలపైనా భారీ జరిమానాలు, పన్నులను బాదుతున్నాయి. చాలా పశ్చిమ దేశాలు ఇప్పటికే రష్యాలో తమ వ్యాపార కార్యకలాపాలను ఆపేశాయి. ఈ పరిస్థితులు భారత్లోని వాణిజ్య సంస్థలు, ఎగుమతిదారులకు కొత్త వ్యాపార అవకాశాలను సృష్టిస్తున్నాయి. ప్రత్యేకించి ప్రాసెస్ చేసిన ఆహార ఉత్పత్తులు, వ్యవసాయం - అనుబంధ రంగాల ఉత్పత్తులు, ఔషధాలు, రక్షణ రంగ ఉత్పత్తులు, పారిశ్రామిక యంత్రాలు - ఇంజినీరింగ్ వస్తువులు, డిజిటల్ సేవలు, విద్యాసేవలు వంటి రంగాల్లో భారత కంపెనీలకు అపార అవకాశాలు ఉన్నాయి.
భారత సంస్థలు ఏం కోరుకుంటున్నాయి?
డిసెంబరు 4, 5 తేదీల్లో భారత్లో పుతిన్ పర్యటించనున్నారు. ఈసందర్భంగా డిసెంబరు 5న పుతిన్, మోదీ మధ్య కీలకమైన ద్వైపాక్షిక సమావేశం జరగనుంది. ఆ సమావేశం ముగిసిన వెంటనే పుతిన్, మోదీ కలిసి దిల్లీలోని భారత్ మండపంలో జరిగే భారత్ - రష్యా వ్యాపారవేత్తల సదస్సులో పాల్గొంటారు. దీన్నిబట్టి ఈసారి పుతిన్ పర్యటనలో వ్యాపార, వాణిజ్య అంశాలకు ఎంతటి ప్రాధాన్యత ఉందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అందుకే పుతిన్ పర్యటనపై భారత వాణిజ్య వర్గాలు గంపెడు ఆశలు పెట్టుకున్నాయి. మోదీ, పుతిన్ ద్వైపాక్షిక భేటీ నుంచి పలు సానుకూల నిర్ణయాలను వారు ఆశిస్తున్నారు. పరస్పర ఇంధన సహకారం, సాంకేతికత బదిలీ, వ్యవసాయం, ఔషధాలు, రక్షణ రంగ సహకారంపై కీలక ప్రకటనలను భారత వాణిజ్య వర్గాలు ఆశిస్తున్నాయి. ప్రత్యేకించి రష్యా మార్కెట్లోకి తమకు సులభతరమైన ప్రవేశం లభించాలని వారు కోరుకుంటున్నారు. వాణిజ్య చెల్లింపుల పద్ధతులను మరింత సరళతరం చేయాలని భారత వాణిజ్య, ఎగుమతి వర్గాలు అంటున్నాయి. భారత్ నుంచి రష్యాకు వస్తు,ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేసేందుకు సురక్షితమైన రవాణా వ్యవస్థను, నిర్దిష్ట రవాణా మార్గాలను అందుబాటులోకి తేవాలని కోరుతున్నాయి. తద్వారా అమెరికా, ఐరోపా దేశాల ఒత్తిడి లేకుండా నిర్భయంగా వాణిజ్యాన్ని నెరిపే అవకాశం ఏర్పడుతుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. తమకు ఇబ్బంది కలిగించని రీతిలో కస్టమ్స్ సుంకాలు, తనిఖీల వ్యవస్థను సరళతరం చేయాలని భారత ఎగుమతిదారులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
శుభవార్త కోసం ఎగుమతిదారుల ఎదురుచూపు : వినోద్ కుమార్, ఇండియా ఎస్ఎంఈ ఫోరం అధ్యక్షుడు
" పుతిన్ పర్యటన భారతీయ చిన్న, మధ్య తరహా సంస్థలకు రష్యా, సీఐఎస్ దేశాల మార్కెట్లను తెరుస్తుందని ఆశిస్తున్నాం. ఈ దిశగా మోదీ, పుతిన్ ద్వైపాక్షిక భేటీ నుంచి నిర్ణయం వెలువడితే, అది వేలాది భారతీయ ఎగుమతిదారులకు శుభవార్త అవుతుంది. రష్యా మార్కెట్ నుంచి చాలా పశ్చిమ దేశాల కంపెనీలు నిష్క్రమించినందున, వాటి చోటును భర్తీ చేసే ఛాన్స్ భారత కంపెనీలకు దక్కుతుంది. ఇందుకు మార్గాన్ని సుగమం చేసే నిర్ణయాలు పుతిన్ పర్యటన వేళ వెలువడాలని మేం కోరుకుంటున్నాం. సానుకూల నిర్ణయాలు వెలువడితేనే, 2030 నాటికి భారత్-రష్యా ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని 100 బిలియన్ డాలర్లకు చేర్చాలనే లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. వేగవంతమైన రవాణా సౌకర్యాలు, సులభతర వాణిజ్య నిబంధనలు, మెరుగైన షిప్పింగ్ మార్గాలు, గిడ్డంగులు, సరళతరమైన కస్టమ్స్ వ్యవస్థలను మేం ఆశిస్తున్నాం" అని ఇండియా ఎస్ఎంఈ ఫోరం అధ్యక్షుడు వినోద్ కుమార్ 'ఈటీవీ భారత్'తో చెప్పారు.
భారత సంస్థలకు రష్యాలో కొత్త అవకాశాలు దొరకాలి : పంకజ్ చద్దా, ఈఈపీసీ ఇండియా ఛైర్మన్
"పుతిన్ పర్యటనపై మేం చాలా ఆశలు పెట్టుకున్నాం. భారత సంస్థలకు రష్యాలో కొత్త వాణిజ్య మార్గాలను తెరిచే దిశగా నిర్ణయాలు వెలువడాలని కోరుకుంటున్నాం. అదే జరిగితే ఇరుదేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలు బలోపేతం అవుతాయి. ఈ దిశగా భారత్- రష్యా మధ్య కీలక ఒప్పందాలు జరుగుతాయని భావిస్తున్నాం" అని ఇంజినీరింగ్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా (ఈఈపీసీ ఇండియా) ఛైర్మన్ పంకజ్ చద్దా పేర్కొన్నారు.
భారత్ - రష్యా సంబంధాల కీలక మైలురాళ్లు
- తొలిసారిగా 1953లో భారత్ -సోవియట్ యూనియన్ వాణిజ్య ఒప్పందంపై సంతకం చేశాయి.
- 1955 జూన్లో నాటి భారత ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ మాస్కోలో పర్యటించారు. అదే ఏడాది నవంబరులో సోవియట్ యూనియన్ పాలకురాలు నికితా క్రుశ్చేవ్ భారత పర్యటనకు వచ్చారు. తదుపరి మూడు దశాబ్దాల పాటు ఇరుదేశాల సంబంధాలు బలంగా ఉండటానికి ఈ పర్యటనలు పునాది వేశాయి.
- 1960లో చైనా-భారత్ యుద్ధం జరిగింది. దీంతో చైనాతో భారత్కు గ్యాప్ పెరిగింది. ఈ తరుణంలో సోవియట్ యూనియన్కు భారత్ చేరువైంది. కశ్మీర్ సహా చాలా అంశాలపై భారత్కు మద్దతుగా నిలిచేందుకు ఐక్యరాజ్యసమితిలో తన వీటో పవర్ను సోవియట్ యూనియన్ వినియోగించింది. ఇక అదే సమయంలో సోవియట్ యూనియన్ను వ్యతిరేకించే తీర్మానాలపై ఓటింగ్కు దూరంగా భారత్ ఉండిపోయింది.
- 1962లో చైనా-భారత్ యుద్ధం టైంలో భారత్కు సోవియట్ యూనియన్ సైనిక సహాయం చేసింది. దీంతో రక్షణ సంబంధాలు బలోపేతం అయ్యాయి.
- 1966లో తాష్కెంట్ శిఖరాగ్ర సమావేశం వేదికగా భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందానికి సోవియట్ యూనియన్ మధ్యవర్తిత్వం వహించింది.
- భారత ప్రధానులు, రాష్ట్రపతులు అమెరికా పర్యటనకు వెళితే, అటు నుంచి అటే రష్యా పర్యటనకు వెళ్లి రావడం ఒక సంప్రదాయంగా మారింది.
- 1971 ఆగస్టులో భారత్, సోవియట్ యూనియన్ శాంతి, స్నేహం, సహకార ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశాయి. దీనిప్రకారం భారత్ లేదా రష్యా ఏదైనా దేశంతో యుద్ధంలో ఉన్నప్పుడు, శత్రుదేశానికి ఎలాంటి సహాయమూ చేయకూడదు.
- 1980లో అధునాతన యుద్ధ విమానాలు సహా రక్షణ రంగ ఉత్పత్తుల సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని భారత్కు బదిలీ చేసేందుకు సోవియట్ యూనియన్ అంగీకరించింది. దీనిపై ఇరుదేశాలు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి.
- 1984లో భారతదేశం తన అంతరిక్ష ప్రయోగ సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి సోవియట్ యూనియన్ సహాయం చేసింది. ఈవిధంగా ఆనాడు భారతదేశ అంతరిక్ష కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది.
- 1985లో తమిళనాడులోని కుడంకుళం వద్ద అణు విద్యుత్ ప్లాంట్ నిర్మాణంలో భారత్కు సోవియట్ యూనియన్ సహాయం చేసింది.
- సోవియట్ యూనియన్ విచ్ఛిన్నమైన తర్వాత 1993 జనవరిలో భారత్-రష్యా మధ్య కొత్తగా స్నేహ, సహకార ఒప్పందం జరిగింది.
- 1994లో ఇరుదేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సైనిక, సాంకేతిక సహకార ఒప్పందం జరిగింది.
- 2000 సంవత్సరంలో రష్యా అధికార పగ్గాలు పుతిన్ చేతికి వచ్చాయి. రష్యా విదేశాంగ విధానంలో భారత్కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుందని ఆయన ప్రకటించారు.
- 2001 నుంచి 2010 మధ్యకాలంలో భారత్-రష్యా అంతరిక్షం, అణు సహకారం, ఆర్థిక సంబంధాలు, ఉమ్మడిగా రక్షణ రంగ ఉత్పత్తుల తయారీపై కీలక ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి. ఈ బంధాన్ని ఇలాగే కొనసాగిస్తామంటూ 2010లో కీలకమైన దిల్లీ డిక్లరేషన్ చేశారు.
- ఉమ్మడిగా ఏకే-203 రైఫిల్స్ సహా సైనిక పరికరాలు, అధునాతన రక్షణ సాంకేతికతల ఉత్పత్తిపై రష్యా, భారత్లు 2021లో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి.
- 2022లో రష్యా - ఉక్రెయిన్ యుద్ధం మొదలైంది. దీంతో ప్రపంచ ఇంధన సంక్షోభం ఏర్పడింది. ఈ తరుణంలో రాయితీ ధరలకు రష్యా నుంచి భారత్ భారీగా ముడి చమురును కొనుగోలు చేసింది. ఈ క్రమంలో అంతర్జాతీయ ఆంక్షలను భారత్ లెక్క చేయలేదు.
- 2023లో భారత్ -రష్యా మధ్య ఆర్థిక సహకార ఒప్పందం కుదిరింది. ఇంధన, రక్షణ, వాణిజ్య రంగాల్లో కలిసి పనిచేయాలని ఇరుదేశాలు నిర్ణయించాయి.
- 2023లోనే భారత్ - రష్యా మధ్య ఎస్-400 ఒప్పందం ఖరారైంది. ఇవి అధునాతన గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు. వీటిని భారత్కు విక్రయించేందుకు రష్యా ఓకే చెప్పింది. ఇప్పటికే పలు ఎస్-400 యూనిట్లను సప్లై కూడా చేసింది.
- 2024లో అంతరిక్షం, అణుశక్తి, అధునాతన సైనిక వ్యవస్థలలో కలిసి పనిచేసే అంశంపై భారత్ - రష్యాలు ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపాయి.