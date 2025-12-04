ETV Bharat / bharat

నాలుగేళ్ల తర్వాత భారత్​కు పుతిన్​- ఘన స్వాగతం పలికిన ప్రధాని మోదీ

దిల్లీ పాలం విమానాశ్రయంలో పుతిన్‌కు ఘన స్వాగతం- 23వ భారత్‌-రష్యా వార్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశంలో పాల్గొననున్న పుతిన్

Putin India Visit 2025
Putin India Visit 2025 (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 4, 2025 at 6:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Putin India Visit 2025 : భారత్‌ చిరకాల మిత్రదేశం రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ నాలుగేళ్ల తర్వాత రెండురోజుల పర్యటనలో భాగంగా దిల్లీ చేరుకున్నారు. షెడ్యూల్‌ ప్రకారం సాయంత్రం 6గంటలా 40 నిమిషాలకు ఆయన విమానం దిల్లీలోని పాలం విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్‌ అయింది. ప్రధాని మోదీ అంతకుముందే పాలం విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. పుతిన్‌కు స్వాగతం పలికేందుకు ప్రొటోకాల్‌ను పక్కనపెట్టారు. స్వయంగా విమానాశ్రయానికి వెళ్లి పుతిన్‌కు స్వాగతం పలికారు. విమానాశ్రయంలోనే ఏర్పాటు చేసిన కళాకారుల సంప్రదాయ ప్రదర్శనలను పుతిన్‌ తిలకించారు. అనంతరం ప్రధాని మోదీ- రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ ఒకేకారులో వెళ్లారు. గురువారం అధికారిక కార్యక్రమాలేవీ లేనప్పటికీ ప్రధాని మోదీ ఆయన గౌరవార్థం ఈ రాత్రి ఏర్పాటు చేసిన విందులో పుతిన్‌ పాల్గొంటారు. ఆయన పర్యటన సందర్భంగా పుతిన్‌కు ఇష్టమైన వంటకాలను సిద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

ఫుడ్ మెనూ ఇదే!
పుతిన్‌ తేలికగా జీర్ణమయ్యే, సంప్రదాయ వంటకాలను ఇష్టపడతారని జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వెలువడ్డాయి. ఉదయం బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌లో రష్యాలో పాపులర్‌ అయిన కాటన్‌ చీజ్‌, తేనె కలిపి చేసే టోవోరాగ్‌ వంటకాన్ని తింటారు. కౌజుపిట్ట గుడ్లు, తాజా పళ్లతో చేసే జ్యూస్‌ తీసుకుంటారు. ప్రొటీన్‌ కోసం చేపలను ఎక్కువగా తింటారని మీడియా కథనాలు పేర్కొన్నాయి. స్టర్‌జియన్‌ చేప, గొర్రె పిల్ల మాంసం అంటే పుతిన్‌కు చాలా ఇష్టమట. చక్కెరతో చేసే పదార్థాలతోపాటు డెజర్ట్‌లపై ఆసక్తి చూపించరని తెలుస్తోంది. వాటికి బదులు టమోటాలు, దోసకాయలు వంటి కూరగాయలతో చేసే సలాడ్‌లను తీసుకుంటారు. చాలా అరుదుగా ఐస్‌క్రీమ్‌, పేస్ట్రీలు వంటివి తింటారట. అధికారిక డిన్నర్లలో ఎక్కువగా చేపలతో చేసే సూప్‌, మాంసాహారానికి ప్రాధాన్యమిస్తారని మీడియా కథనాలు పేర్కొన్నాయి.

శుక్రవారం భారత్- రష్యా 23వ వార్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్‌ పుతిన్‌ ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరపనున్నారు. ప్రతీకార సుంకాల కారణంగా అమెరికాతో భారత్‌ సంబంధాలు దెబ్బతిన్న నేపథ్యంలో రష్యాతో ద్వైపాక్షిక వ్యూహాత్మక, ఆర్థిక భాగస్వామ్యం బలోపేతం కానుంది. పుతిన్ భారత పర్యటనను అమెరికా- ఐరోపా దేశాలు నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

శుక్రవారం షెడ్యూల్
రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ శుక్రవారం ఉదయం 11 గంటలకు రాష్ట్రపతి భవన్‌లో అధికారిక స్వాగతం అందుకోనున్నారు. పదకొండున్నరకు రాజ్‌ఘాట్‌ను సందర్శించి గాంధీ సమాధి వద్ద నివాళులు అర్పిస్తారు. అనంతరం హైదరాబాద్ హౌస్‌లో భారత్- రష్యా శిఖరాగ్ర సమావేశం జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా వ్యూహాత్మక రక్షణ, వాణిజ్య ఒప్పందాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలో జలాంతర్గామి లీజుకు సంబంధించిన ఒప్పందం కూడా ఖరారు కావచ్చని తెలుస్తోంది. ఆ ఒప్పందం విలువ దాదాపు రెండు బిలియన్‌ డాలర్లు అని సమాచారం. ఈ జలాంతర్గామి కోసం పదేళ్లుగా జరిగిన చర్చలు ఎట్టకేలకు పుతిన్ భారత పర్యటన సందర్భంగా కొలిక్కి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.

ఉక్రెయిన్​ యుద్ధంపై చర్చ!
ఈ భేటీలో ఉక్రెయిన్‌తో యుద్ధం ముగింపు అంశం కూడా ప్రస్తావనకు వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారవర్గాలు పేర్కొన్నాయి. అనంతరం ప్రధాని మోదీ- రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ సంయుక్త మీడియా సమావేశంలో పాల్గొంటారు. రష్యా ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో పనిచేసే రష్యా టుడే న్యూస్ ఛానెల్‌ను పుతిన్‌ ప్రారంభిస్తారు. ఆ తర్వాత రాష్ట్రపతి ద్రౌపదిముర్ము ఇచ్చే అధికారిక విందులో ఆయన పాల్గొంటారు. శుక్రవారం రాత్రి 9.30 గంటలకు రష్యాకు తిరిగి పయనమవుతారు. పుతిన్ భారత పర్యటన వేళ దేశ రాజధాని దిల్లీ కట్టుదిట్టమైన భద్రతా వలయంలోకి వెళ్లింది. స్వట్ బృందాలు, స్నైపర్లను పెద్దఎత్తున మోహరించారు.

TAGGED:

PUTIN INDIA VISIT SCHEDULE
PUTIN INDIA VISIT DATE AND TIME
PUTIN MEETING IN INDIA
PUTIN MODI DINNER PARTY
PUTIN INDIA VISIT 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.