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బ్రిక్స్ 2026 : దిల్లీకి చేరుకున్న రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్- మోదీతో ద్వైపాక్షిక భేటీ

బ్రిక్స్ సదస్సులో పాల్గొనేందుకు దిల్లీకి చేరుకున్న రష్యా అధ్యక్షుడు- ప్రధాని మోదీతో కీలక భేటి- పలు ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చలు

Brics Summit 2026
దిల్లీకి చేరుకున్న రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ (X@MEAIndia)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 11, 2026 at 6:56 AM IST

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Brics Summit 2026 : 18వ బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సదస్సులో పాల్గొనేందుకు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ శుక్రవారం ఉదయం దిల్లీకి చేరుకున్నారు. దిల్లీలోని పాలమ్ విమానాశ్రయంలో పుతిన్‌కు కేంద్ర విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి కీర్తి వర్ధన్ సింగ్ స్వాగతం పలికారు. పుతిన్ పర్యటనతో రష్యా- భారత్ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత పటిష్టం కానుంది. అలాగే, బ్రిక్స్ కూటమి ఏర్పడి 20 ఏళ్లు పూర్తవుతున్న తరుణంలో జరుగుతున్న ఈ సదస్సు ప్రత్యేకతను సంతరించుకొంది.

మోదీతో ద్వైపాక్షిక భేటీ
ఈ పర్యటనలో భాగంగా ప్రధాని మోదీతో కలిసి పుతిన్ ద్వైపాక్షిక సమావేశంలో పాల్గొననున్నారు. ఈ భేటీలో ప్రధానంగా వ్యూహాత్మక వాణిజ్య బలోపేతం, అంతర్జాతీయ లావాదేవీల కోసం ప్రత్యామ్నాయ కరెన్సీ చెల్లింపుల విధానాలు, ఇంధన భద్రత వంటి అంశాలపై చర్చించనున్నారు. అలాగే, ప్రస్తుత తూర్పు ఐరోపా, పశ్చిమ ఆసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు, వాటికి దారితీస్తున్న భౌగోళిక రాజకీయ సవాళ్లు, వాటి పరిష్కార మార్గాలపై కూడా ఇరు దేశాధినేతలు అభిప్రాయాలను పంచుకోనున్నారు. బ్రిక్స్ సదస్సులో భాగంగా నిర్వహించనున్న వార్షిక బిజినెస్ ఫోరమ్ ప్లీనరీ సెషన్‌లో పుతిన్ మాట్లడనున్నారు. అనంతరం ప్రధాని మోదీతో కలిసి భారత్, రష్యా పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖలు సంయుక్తంగా ఏర్పాటు చేసిన 'ఇన్నోప్రోమ్' ప్రదర్శనను సందర్శించనున్నారు. అత్యాధునిక సాంకేతికతలు, పారిశ్రామికాభివృద్ధికి సంబంధించిన నూతన ఆవిష్కరణలను ఈ ఎగ్జిబిషన్‌లో ప్రదర్శిస్తున్నారు.

ప్రపంచ నేతలతో సమావేశాలు
వెస్ట్ ఆసియా, ఆసియా దేశాల నాయకులతోనూ పుతిన్ దౌత్యపరమైన చర్చలు జరపనున్నారు. మలేషియా ప్రధాని అన్వర్ ఇబ్రహీంతో పుతిన్ భేటీ కానున్నారు. బ్రిక్స్ న్యూ డెవలప్‌మెంట్ బ్యాంక్ అధ్యక్షురాలు దిల్మా రూసెఫ్, దక్షిణాఫ్రికా అధ్యక్షుడు సిరిల్ రామఫోసాలతో చర్చలు జరపనున్నారు. అంతేకాకుండా ఈజిప్ట్ అధ్యక్షుడు అబ్దుల్ ఫత్తా అల్-సిసి, ఇథియోపియా ప్రధాని అబియ్ అహ్మద్‌లతోనూ ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఈ సదస్సు ముగిసిన అనంతరం పుతిన్ ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించబోరని రష్యా వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి.

భారత్ అధ్యక్షతన సదస్సు
సెప్టెంబర్ 12, 13 తేదీల్లో భారత్ అధ్యక్షతన బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సదస్సు ప్రతిష్టాత్మకంగా జరగబోతోంది. ఈ ఏడాది భారత్ అధ్యక్ష పదవిని చేపట్టిన తర్వాత 'అంతర్జాతీయ సహకారం, వాణిజ్యం, డిజిటల్ టెక్నాలజీ, ఆర్థిక సంస్కరణలు, ఇంధన భద్రత' వంటి అంశాలకు అత్యధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చింది. ఈ సదస్సులో గ్లోబల్ సప్లై చైన్స్, రక్షణ, స్థానిక కరెన్సీల వాడకం, ఎంఎస్‌ఎంఈల అభివృద్ధి, డిజిటల్ వాణిజ్యం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వినియోగంపై విస్తృతంగా చర్చించనున్నారు. వాతావరణ మార్పులు వంటి సమకాలీన అంశాలపై ఈ సదస్సులో విస్తృతంగా చర్చించనున్నారు. రష్యా అధ్యక్షుడి ఈ పర్యటన ఇరు దేశాల వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేయనుంది.

భారత్- రష్యాది సుదీర్ఘ బంధం: ఎంఈఏ
బ్రిక్స్ సమ్మిట్‌కు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ దిల్లీకి చేరుకోవడంపై భారత విదేశాంగ శాఖ స్పందించింది. భారత్-రష్యా దేశాల మధ్య ఉన్న ద్వైపాక్షిక బంధం సుదీర్ఘమైనదని, బహుముఖమైనది కొనియాడారు. వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంతో ఇరు దేశాలు ముందుకు వెళ్తున్నాయని ఎంఈఏ అధికార ప్రతినిధి రణ్‌ధీర్ జైస్వాల్ పేర్కొన్నారు. పుతిన్ పర్యటన భారత్- రష్యాల దౌత్య సంబంధాలను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తుందన్నారు. "18వ బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సమ్మిట్‌కు వచ్చిన రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌కు స్వాగతం. పుతిన్‌కు విమానాశ్రయంలో కేంద్ర విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి కీర్తి వర్ధన్ సింగ్ స్వాగతం పలికారు. భారత్, రష్యాలది వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం. చాలా కాలంగా అన్ని రంగాల్లో బలమైన స్నేహాన్ని కలిగి ఉన్నాయి" అని ఎంఈఏ అధికార ప్రతినిధి రణ్‌ధీర్ జైస్వాల్ అన్నారు.

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