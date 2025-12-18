టీచర్ సామాజిక సేవ- 200కు పైగా అనాథ శవాలకు అంత్యక్రియలు
అనాథ శవాల ఆత్మబంధువు పుష్పలత- అంత్యక్రియలు చేస్తున్న టీచర్
Published : December 18, 2025 at 11:34 AM IST
Pushpalatha Orphan Dead Bodies Cremation : తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు లేనివారి కష్టాలు వర్ణణాతీతం. తిండికి, తలదాచుకునేందుకే ఆపసోపాలు పడతారు. ఇంకా వారు ప్రాణాలు కోల్పోతే పట్టించుకునే దిక్కు ఎవరు. మృతదేహాన్ని ఖననం చేయడానికి ఎవరూ ముందుకు రారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అనాథ శవాలకు అన్నీ తానై అంత్యక్రియలు చేస్తున్నారు ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని గోరఖ్పుర్కు చెందిన టీచర్ పుష్పలత సింగ్. ఆమె ఇప్పటికి హిందూ, ముస్లిం మతాలకు చెందిన 200కు పైగా అనాథ మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలను చేశారు. ఈ క్రమంలో పుష్పలత సామాజిక సేవపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
వృత్తిరీత్యా ఉపాధ్యాయులు
పుష్పలత సింగ్ (45) వృత్తిరీత్యా ఉపాధ్యాయురాలు. అలాగే చాలా సంవత్సరాలుగా ఆమె సామాజిక సేవలో కూడా నిమగ్నమై ఉన్నారు. అందుకోసం పెళ్లి కూడా చేసుకోకుండా పుష్పలత అవివాహితగానే ఉండిపోయారు. పేదలు, నిరాశ్రయుల కోసం తన జీవితాన్ని దారబోస్తున్నారు. గత రెండేళ్లలో హిందూ, ముస్లిం మతాలకు చెందిన 200కి పైగా మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. దీంతో పుష్పలతపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
యూపీ గవర్నర్ చేతుల మీదుగా సత్కారం
అనాథ మృతదేహాలను పోలీసులు పుష్పలతకు అప్పగిస్తారు. దహన కార్యక్రమానికి ముందు పుష్పలత శవాలను అలంకరిస్తారు. ఆ తర్వాత రప్తి నది ఒడ్డున ఉన్న శ్మశానవాటికకు తీసుకెళ్లి మృతదేహానికి అంత్యక్రియలను చేస్తారు. ఇలా అనాథ శవాలకు అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తుండడంతో పుష్పలతను స్థానికులు ముద్దుగా అమ్మ అని పిలుచుకుంటారు. గత ఎనిమిదేళ్లుగా ఆమె మూగ జీవాలు, నిస్సహాయులకు అండగా నిలుస్తున్నారు. ఆ సేవకుగానూ ఆమెకు 2024లో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం నాడు యూపీ గవర్నర్ ఆనందీబెన్ పటేల్ సత్కరించారు.
"దాదాపు మూడేళ్ల క్రితం అనారోగ్యంతో రోడ్డుపై పడి ఉన్న ఓ వృద్ధుడ్ని చూశాను. ఆయన్ను ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లి చికిత్స చేయించాను. ఏడాది తర్వాత ఆ వృద్ధుడు మరణించాడు. అతడి అంత్యక్రియలు నేను నిర్వహించాను. అప్పటి నుంచి అనాథ శవాలను దహనం చేయాలని ఆలోచించన వచ్చింది. ఈ దహన సంస్కార ప్రక్రియను పూర్తిగా చట్టబద్ధం చేయడానికి మాతృ ఆంచల్ అనే సంస్థను ఏర్పాటు చేశాను. ఈ పని చేయడం పట్ల నాకు భయం లేదు. అన్ని మృతదేహాల చితాభస్మాన్ని నేను సేకరిస్తాను. ఆ చితాభస్మాన్ని కాశీలోని గంగానదిలో కలుపుతాను. ఏడాదికోకసారి చనిపోయినవారి ఆత్మలు శాంతించడానికి కొందరికి విందు పెడతాను." అని పుష్పలత సింగ్ తెలిపారు.
ఒక్కొసారి రోజుకు నాలుగైదు శవాలకు అంత్యక్రియలు
రాత్రైనా, పగలైనా అనాథ శవాలకు అంత్యక్రియలు చేయడంలో పుష్పలత వెనక్కి తగ్గరు. ఎవరూ లేనివారి అంత్యక్రియల బాధ్యతను దేవుడు తనకు అప్పగించాడని ఆమె అనుకుంటారు. పుష్పలత కొన్నిసార్లు రోజుకు నాలుగు-ఐదు మృతదేహాలను దహనం చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. హిందూ మతానికి చెందిన వ్యక్తుల అంత్యక్రియలను ఆమె స్వయంగా నిర్వహిస్తారు. అయితే, ముస్లిం సమాజానికి చెందిన మృతదేహాల ఖననాన్ని ఆమె పర్యవేక్షిస్తారు.
"ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో 22, మేలో 22, జూన్ లో 24, జులైలో 25, ఆగస్టులో 26, సెప్టెంబర్లో 25, అక్టోబర్లో 23, నవంబర్లో 28, డిసెంబర్లో 29 (15 మంది హిందువులు, 14 మంది ముస్లింలు) మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలు చేశాను. అవయవ దానం చేయాలని నేను నిర్ణయించుకున్నాను. నేను మరణించిన తర్వాత ఆ శరీర భాగాలు వేరొకరికి ఉపయోగపడితే అదే గొప్ప వరం. నా తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడు జీవించి లేరు. నేను ఇంట్లో ఒంటరిగా జీవిస్తున్నాను." అని పుష్పలత తెలిపారు.
అనాథ శవాలను అంత్యక్రియలు చేయడమే కాదు పుష్పలత సింగ్ ఇంకా చాలా మంచి పనులను చేస్తున్నారు. వీధిలో ఎవరైనా నిస్సహాయంగా పడి ఉంటే వారిని ఇంటికి తీసుకెళ్లి చేరదీస్తారు. ప్రతి ఏటా జనవరి 1న వైద్య కళాశాలలో పేద రోగులకు దుప్పట్లు పంపిణీ చేస్తారు. తలసేమియా రోగుల కోసం రక్తదాన శిబిరాలను నిర్వహిస్తారు. అమ్మ తాలి పేరిట ఆకలితో ఉన్నవారికి భోజనం పెడతారు. పేదలకు బట్టలు కూడా పంపిణీ చేస్తారు. పుష్పలతకు ఆమె సహచరులు అండగా నిలుస్తున్నారు.