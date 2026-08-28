చేతులు లేకపోయినా ఆకలి తీర్చడంలో ముందడుగు- 'రొటీ బ్యాంక్'తో 8 ఏళ్లుగా సేవలు
రెండు చేతులు లేకపోయినా సామాజిక సేవకు వెనుకాడని సులభ్ బుధియా- శుభకార్యాల్లో మిగిలిన ఆహారాన్ని సేకరించి ఆకలితో ఉన్నవారికి పంపిణీ- ఆసుపత్రుల్లో రోగుల సహాయకులకు ఉచితంగా భోజనం- రక్తదానం, దివ్యాంగులకు వీల్చైర్ల అందజేతలోనూ సహకారం
Published : August 28, 2026 at 10:38 PM IST
Sulabh Budhia Roti Bank : ఆకలితో ఉన్నవారికి పట్టెడన్నం పెట్టడం కోసం ఎంతోమంది ఎన్నో రకాలుగా సేవలు చేస్తుంటారు. కానీ బంగాల్ చెందిన సులభ్ బుధియా చేస్తున్న సేవ మాత్రం ప్రత్యేకం. చేతుల లేకపోయినా తన సేవా కార్యక్రమాలతో అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు. దాదాపు ఎనిమిదేళ్లుగా రోటీ బ్యాంక్’ ఆకలితో ఉన్నవారికి ఆహారం అందిస్తున్నాడు. అసలు ఎవరీ సులభ్ బుధియా? ఈ సేవ కార్యక్రమాలు ఎందుకు చేస్తున్నాడు?
పురులియాకు చెందిన సులభ్ బుధియాకు పుట్టుకతోనే రెండు చేతుల కింది భాగాలు లేకుండా జన్మించాడు. అయినప్పటికీ తన పరిస్థితిని చూసి వెనకడుగు వేయలేదు. కామర్స్లో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి ప్రస్తుతం చిన్న ఎలక్ట్రికల్ వస్తువుల దుకాణం నిర్వహిస్తున్నాడు. ఆ దుకాణం ద్వారా వచ్చే ఆదాయంతో తల్లి, భార్య, సోదరి, సోదరుడు, వదినతో కూడిన కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. అయితే కొన్నేళ్ల క్రితం ఓ రోజు ఒక దృశ్యాన్ని చూశాడు. వీధిలో కొంతమంది చిన్నపిల్లలు చెత్తకుప్పలో ఆహారం కోసం వెతకడం చూశాడు. ఆ దృశ్యం సులభ్ను తీవ్రంగా కలిచివేసింది. ఒకవైపు ఆకలితో ఉన్నవారు ఆహారం కోసం ఇబ్బంది పడుతుంటే, మరోవైపు శుభకార్యాల్లో మిగిలిన ఆహారం చెత్తలో పడేస్తున్నారని గుర్తించారు. అప్పుడే ఆ మిగిలిన ఆహారాన్ని సేకరించి ఆకలితో ఉన్నవారికి అందించాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
అలా పుట్టిందే 'రొటీ బ్యాంక్'
పురులియాలో ఎక్కడైనా పెళ్లి లేదా ఇతర పెద్ద కార్యక్రమం జరుగుతోందని తెలిస్తే చాలు సులభ్ అక్కడికి చేరుకుంటాడు. నిర్వాహకులను కలిసి మిగిలిపోయిన ఆహారాన్ని చెత్తలో వేయకుండా తనకు ఇవ్వాలని కోరుతారు. తినడానికి అనువుగా ఉన్న ఆహారాన్ని సేకరించి అవసరమైన వారికి పంపిణీ చేస్తారు. ఆ ఆలోచన క్రమంగా ఓ సేవా కార్యక్రమంగా మారింది. ఇందుకోసం సోషల్ మీడియాలో రోటీ బ్యాంక్ పేరుతో ఒక గ్రూప్ను కూడా ప్రారంభించాడు. వేడుకల్లో మిగిలిన వండిన ఆహారం అందుబాటులో ఉన్నా.. బియ్యం, పప్పులు, ఇతర నిత్యావసర సరుకులు ఇవ్వాలనుకున్నా ఈ గ్రూప్ ద్వారా సులభ్కు సమాచారం అందుతుంది. ఆహారం అవసరమైన వారికి చేరేలా పంపిణీని చేస్తాడు.
ఆస్పత్రుల్లో రోగుల బంధువులకు అండగా
సులభ్ సేవలకు స్థానిక మెడికల్ కాలేజీ, ఆస్పత్రి కూడా ముఖ్యమైన కేంద్రాలుగా మారాయి. సులభ్ సేవల్లో పురులియా మెడికల్ కాలేజ్, ఆస్పత్రికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. చికిత్స కోసం తమ కుటుంబ సభ్యులను ఆస్పత్రిలో చేర్పించిన తర్వాత చాలామంది బంధువులు రోజుల తరబడి అక్కడే ఉండాల్సి వస్తుంది. వైద్య ఖర్చులతో పాటు భోజనానికి కూడా డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సి రావడంతో పేద కుటుంబాలు ఇబ్బందులు పడుతుంటాయి. అలాంటి వారికి సులభ్ సేకరించిన ఆహారాన్ని ఉచితంగా అందిస్తాడు. రోజూ కాకపోయినా, అందుబాటులో ఉన్న ఆహారాన్ని తీసుకొచ్చి రోగుల సహాయకులకు పంచుతుంటాడు. కొవిడ్ కాలం నుంచే ఆస్పత్రికి వచ్చే రోగుల బంధువులకు సులభ్ భోజనం పెడుతున్నాడని స్థానికులు తెలిపారు. సులభ్ సేవలు కేవలం ఆహార పంపిణీకే పరిమితం కాలేదు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో రోగుల కోసం రక్తదానం కూడా చేస్తుంటాడు. దివ్యాంగులకు వీల్చైర్లు అందించడంలోనూ తన వంతు సహాయం చేశాడు. సామాజిక సేవలకు గుర్తింపుగా ఆయన చదువుకున్న కళాశాలతో పాటు పలు సంస్థలు సులభ్ను సత్కరించాయి.
'మీకు కావాల్సినంత మాత్రమే తీసుకోండి'
ఆహారాన్ని వృథా చేయవద్దన్నదే సులభ్ ప్రధాన సందేశం. 'మీరు తినగలిగినంత ఆహారమే ప్లేట్లో పెట్టుకోండి. మీరు వృథా చేసే ఆహారం ఆకలితో ఉన్న మరొకరి ముఖంలో చిరునవ్వు తెప్పించవచ్చు' అని సులభ్ చెబుతున్నాడు. విందులు, పెళ్లిళ్లలో అవసరానికి మించి ఆహారం తీసుకోవడం, మిగిలిన దాన్ని చెత్తలో పడేయడం మానుకోవాలని కోరుతున్నాడు. పురులియా జిల్లాలోని మరిన్ని వివాహ మండపాలు, బాంక్వెట్ హాళ్లు, ఇతర సంస్థలు మిగిలిన ఆహారం ఉన్నప్పుడు రొటీ బ్యాంక్ను సంప్రదించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాడు.
'అమ్మే నాకు ఈ మార్గం చూపించింది'
తనలో సేవాభావాన్ని పెంచింది తన తల్లేనని సులభ్ చెబుతున్నారు. 'అసహాయులకు అండగా ఉండాలని మా అమ్మ నాకు నేర్పించింది. నా కుటుంబం తోడుగా లేకపోతే ఇంతకాలం ఈ సేవా కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించడం సాధ్యమయ్యేది కాదు' అని తెలిపారు. తమ సామర్థ్యానికి తగ్గట్టుగా పలువురు సహాయం చేస్తున్నారని చెప్పారు. చిన్న మొత్తంలో ఇచ్చే విరాళాన్ని కూడా తాను స్వీకరిస్తానని, ఎందుకంటే ఆకలితో ఉన్నవారికి ఆహారం అందించాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉందని తెలిపారు. అయితే రొటీ బ్యాంక్ను నిర్వహించడం అంత సులభం కాదని సులభ్ చెబుతున్నాడు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ సేవను ఆపే ఆలోచన తనకు లేదంటున్నాడు.
భర్తకు తోడుగా భార్య
ఈ సేవా కార్యక్రమాలకు అయ్యే ఖర్చులో కొంత తన దుకాణం ఆదాయం నుంచే భరిస్తాడు. స్థానికులు స్వచ్ఛందంగా అందించే విరాళాలు కూడా ఉపయోగపడుతున్నాయి. ప్రతి ఒక్కరూ తమ స్థాయికి తగ్గట్టుగా సహాయం చేస్తారని, చిన్న మొత్తమైనా తనకు విలువైనదేనని సులభ్ చెబుతున్నాడు. సులభ్ భార్య మితాలి ముర్ము కూడా ఆయన సేవా కార్యక్రమాల్లో భాగస్వామిగా నిలుస్తోంది. అవసరమైనప్పుడు భోజనం తయారు చేయడంలో భర్తకు సహాయం చేస్తుంది. 'నా భర్త చేస్తున్న పనికి నేను గర్వపడుతున్నాను. వీలైనప్పుడల్లా వంట చేయడంలో సహాయం చేస్తాను. ఆయన ఈ సేవను కొనసాగించాలని కోరుకుంటున్నాను' అని మితాలి తెలిపింది.