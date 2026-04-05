ETV Bharat / bharat

టీచర్ మంచి మనసు- సొంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి గ్రామానికి తాగు నీరు- రిటైర్మెంట్ వేళ కీలక నిర్ణయం

జీవితాంతం తాను కూడబెట్టిన డబ్బుతో గ్రామంలోని నీటి సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించిన టీచర్- తన ఉద్యోగ విరమణను చిరస్మరణీయంగా మార్చుకున్న ఉపాధ్యాయుడు- ఈ క్రమంలో టీచర్ మల్లిక్‌పై ప్రశంసలు

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 5, 2026 at 9:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Teacher Solved Village Water Crisis : ఒడిశాకు చెందిన ఓ టీచర్ తన మంచి మనసును చాటుకున్నారు. తన రిటైర్మెంట్ నాడు తాను టీచర్‌గా పనిచేసిన గ్రామాన్ని నీటి సంక్షోభం నుంచి గట్టెక్కించారు. ఈ క్రమంలో ఉపాధ్యాయుడిపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. ఇన్నాళ్లు స్టూడెంట్స్‌కు విద్యాబుద్ధులు నేర్పిన టీచర్, ఇప్పుడు అందరికీ ప్రేరణగా నిలిచారు. ఈ క్రమంలో ఇంతకీ ఆ ఉపాధ్యాయుడు ఎవరు? ఆయన గ్రామస్థులు కోసం ఎంత ఖర్చు చేశారు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

నీటి సంక్షోభంతో గ్రామస్థులు విలవిల
పూరీ జిల్లాలోని అస్తరంగ్ బ్లాక్‌లోని పట్సుందర్‌పుర్‌లోని ఉన్నత పాఠశాలలో మాగుని మల్లిక్ 18 ఏళ్లపాటు టీచర్‌గా పనిచేశారు. అయితే పట్సుందర్‌పుర్‌ గ్రామస్థులు నీటి సంక్షోభం వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందులు పడేవారు. గ్రామంలోని చెరువును దుస్తులు ఉతకడం, స్నానం చేయడానికి ఉపయోగించుకునేవారు. కానీ తాగు నీటి కోసం 4 కిలోమీటర్లు నడిచి వెళ్లి తెచ్చుకునేవారు. దీంతో నానావస్థలు పడేవారు. గ్రామంలో ఒక నీటి ట్యాంక్ ఉన్నా అది ఎందుకు పనికిరాకుండా పోయింది. ఆ ట్యాంక్‌లో నుంచి ఉప్పునీరు వస్తుండేది. అందువల్ల అది గ్రామస్థులకు ఉపయోగపడలేదు. అలాగే చాలా ఏళ్లుగా అది వినియోగంలో లేకపోవడం వల్ల నీటి ట్యాంక్ బాగా దెబ్బతింది. ఈ సమస్యలను పరిష్కరించమని పట్సుందర్‌పుర్‌ వాసులు ప్రభుత్వ అధికారులను వేడుకున్నా ఫలితం లేకపోయింది. వారి సమస్యను ఎవరూ పట్టించుకోలేదు.

సొంత ఖర్చుతో కుళాయిలు ఏర్పాటు
ఈ క్రమంలో తన ఉద్యోగ విరమణ నాడు మాగుని మల్లిక్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తన ఉద్యోగ విరమణ డబ్బు, దాచుకున్న నగదును ఉపయోగించి ఊరిలోని నీటి ట్యాంక్‌ను మరమ్మత్తు చేయించారు. అందులో ఆక్వా గార్డ్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో గ్రామస్థులు నీటి సంక్షోభం నుంచి బయటపడ్డారు. అలాగే కుళాయి లేని ఇళ్లకు తన సొంత ఖర్చుతో వాటిని వేయించారు. ఇలా గ్రామంలో నీటి సంక్షోభాన్ని తీర్చడం కోసం ఏకంగా రూ.10 లక్షలకు పైగా సొంత డబ్బును ఖర్చు చేశారు.

గ్రామస్థులు హర్షం
నీటి సమస్య గురించి కొన్నేళ్లుగా తాము ఫిర్యాదు చేసినా ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదని పట్సుందర్‌పుర్‌ గ్రామస్థులు తెలిపారు. ప్రభత్వం చేయలేని పనిని మాగుని మల్లిక్ చేసి చూపించారని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. మల్లిక్ సార్ దయ వల్ల గ్రామంలోని 40 కుటుంబాలు స్వచ్ఛమైన నీటిని తాగుతున్నాయని వెల్లడించారు. ఆయన్ను గురువుగానే (టీచర్) కాకుండా దేవదూతలా చూస్తున్నారు. "మేము నీటి గురించి చాలా ఆందోళన చెందాం. నీటి సమస్య గురించి ప్రభుత్వానికి ఫిర్యాదు చేసి చేసి విసిగిపోయాం. మాగుని మల్లిక్ తన సొంత డబ్బుతో మా గ్రామంలో నీటి సమస్యను పరిష్కరించగలిగారు" అని గ్రామస్థుడు నీలూ దాస్ తెలిపాడు.

గ్రామంలో ఉచిత ఆరోగ్య శిబిరం
పట్సుందర్‌పుర్‌ గ్రామంలో నీటి సమస్యను తీర్చిన మాగుని మల్లిక్ మరో మంచి పని కూడా చేశారు. ఆయన గ్రామంలో ఒక ఉచిత ఆరోగ్య శిబిరాన్ని నిర్వహించారు. ఆ శిబిరానికి అనుభవజ్ఞులైన వైద్యులు గ్రామంలోని రోగులను పరీక్షించి ఉచితంగా మందులు అందించారు. అలాగే రక్త దాన శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. సమాజంలో రక్త కొరతను తీర్చడానికి రక్తదానం చేయమని యువతను మాగుని మల్లిక్ ప్రోత్సహించారు.

పిల్లల కౌగిలిలో (విద్యార్థులనుద్దేశించి) తన బాధలన్నీ మర్చిపోతానని టీచర్ మాగుని మల్లిక్ తెలిపారు. కానీ ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం తాను ఉద్యోగ విరమణ చేయక తప్పదన్నారు. ఉద్యోగం విరమణను చిరస్మరణీయంగా మార్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో తాను గ్రామంలో నీటి సమస్యను పరిష్కరించానని వెల్లడించారు. "నా తండ్రి సమాజ సేవ చేయడంలో ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతారు. నా కూతురు పుట్టినరోజున ఆయన రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహించారు. ఇప్పుడు తాను ఉద్యోగం నుంచి రిటైర్ అవుతున్న వేళ ఇలాంటి పని చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. మా నాన్న ఈ సామాజిక సేవకు మా పూర్తి మద్దతు ఉంటుంది" అని మల్లిక్ కుమారుడు తెలిపారు.

TAGGED:

ODISHA TEACHER INSPIRATIONAL STORY
PATSUNDERPUR WATER CRISIS
MAGUNI MALLICK PURI TEACHER
PURI TEACHER SOLVED WATER CRISIS
Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.