కెనడా గ్యాంగ్స్టర్ల ఉచ్చులో పంజాబీ యువత- బలవంతపు వసూళ్ల కోసం కాల్స్, కాల్పులు- నేరగాళ్ల వలకు ఎలా చిక్కుతున్నారు ?
కెనడాలో బలవంతపు వసూళ్ల మాఫియా కలకలం- 2024లో బెదిరింపు కాల్స్ కేసులు 9, కాల్పుల ఘటనలు 2- పంజాబీ మూలాలు కలిగిన వ్యాపారులు, సంపన్నులే టార్గెట్
Published : May 16, 2026 at 10:16 PM IST
Punjabi Youth In Trap Of Gangsters : చదువు, ఉద్యోగం కోసం కెనడాకు వెళ్తున్న పంజాబీ యువకుల్లో కొందరు ఈజీ మనీ కోసం అడ్డదారులు తొక్కుతున్నారు. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ డబ్బు ఇస్తామనే ఆశచూపి వీరిని పలువురు గ్యాంగ్స్టర్లు తమ నెట్వర్క్లలో చేర్చుకుంటున్నారు. బలవంతపు వసూళ్ల కోసం సంపన్నులు, పెద్ద వ్యాపారులు, రియల్ ఎస్టేట్ బిల్డర్లకు పంజాబీ యువకులతో బెదిరింపు కాల్స్ చేయిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పంజాబీ మూలాలున్న ధనికులనే టార్గెట్గా చేసుకుంటున్నారు. డబ్బులు ఇచ్చేందుకు నో చెప్పే సంపన్నుల ఇళ్లు, ఆఫీసులపై 20 - 30 ఏళ్లలోపు పంజాబీ యువకులు, కెనడియన్ నేరస్థులు, ఆఫ్రికన్ సంతతికి చెందిన వారితో కాల్పులు జరిపిస్తున్నారు. 2024 సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటివరకు ఈవిధమైన బెదిరింపు కాల్స్, కాల్పుల కేసుల సంఖ్య కెనడాలో భారీగా పెరిగింది. ఇంతకీ ఎందుకు ? దీని వెనుక ఉన్నదెవరు ? పంజాబీ యువతనే ఎందుకు వాడుకుంటున్నారు ? పంజాబీ వ్యాపారులనే ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నారు ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
దడ పుట్టించేలా పెరుగుతున్న కేసులు
బలవంతపు వసూళ్ల కోసం బెదిరింపు కాల్స్ చేసి, కాల్పులు జరిపిన నిందితుల ఫొటోలతో గత ఆరు నెలల్లో కెనడా పోలీసులు చాలాసార్లు పోస్టర్లను విడుదల చేశారు. ఈ అన్ని పోస్టర్లలో మనకు రెండు అంశాలు కామన్గా కనిపిస్తాయి. మొదటి అంశం, నిందితుల జాబితాలో ఎక్కువ మంది పంజాబీ యువతే ఉంటున్నారు. రెండో అంశం, ఈ యువత వయసు 20 నుంచి 30 ఏళ్లలోపే ఉంటోంది. ఈ యువత టార్గెట్గా చేసుకుంటున్న వ్యాపారులు, ధనికులు కూడా పంజాబీ సంతతి వారే ఉంటున్నారు. దీనిపై సర్రే పోలీస్ సర్వీస్, రాయల్ కెనడియన్ మౌంటెడ్ పోలీస్ (ఆర్సీఎంపీ), కాల్గరీ పోలీస్ సర్వీస్ ఇటీవలి విడుదల చేసిన గణాంకాలు పరిస్థితి తీవ్రతను అద్దంపడుతున్నాయి. సర్రే పోలీస్ సర్వీస్కు చెందిన ఎక్స్టార్షన్ రెస్పాన్స్ టీమ్, ప్రాంతీయ దర్యాప్తు సంస్థలు కలిసి గత మూడేళ్లలో క్రోడీకరించిన గణాంకాలు ఆందోళనకరంగా ఉన్నాయి. వీటి ప్రకారం, 2024లో 9 బెదిరింపు కాల్స్ కేసులు, 2 కాల్పుల ఘటనలు నమోదయ్యాయి. 2025 నాటికి బెదిరింపు కాల్స్ కేసులు 133కు పెరగగా, కాల్పుల ఘటనలు 49కి పెరిగాయి. 2026లో కేవలం నాలుగు నెలల వ్యవధిలోనే (మే 11 వరకు) 98 బెదిరింపు కాల్స్ కేసులు, 16 కాల్పుల ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి.
కెనడా పోలీసు విభాగాల సమాచారం
- రాయల్ కెనడియన్ మౌంటెడ్ పోలీస్ (ఆర్సీఎంపీ) అనేది కెనడాకు చెందిన జాతీయ (ఫెడరల్) పోలీస్ రక్షణ వ్యవస్థ. ఇక కెనడాలో ప్రతీ ప్రావిన్స్లోనూ వేర్వేరుగా స్థానిక పోలీసు సర్వీసు ఉంటుంది.
- సర్రే పోలీస్ సర్వీస్ ప్రధాన కార్యాలయం కెనడాలోని బ్రిటీష్ కొలంబియా ప్రావిన్స్లోని సర్రే నగరంలో ఉంది.
- కాల్గరీ పోలీస్ సర్వీస్ ప్రధాన కార్యాలయం కెనడాలోని అల్బెర్టా ప్రావిన్స్లో ఉన్న కాల్గరీ నగరంలో ఉంది.
బెదిరింపు కాల్స్ నుంచి కాల్పుల దాకా
- ఈజీ మనీకి ఆశపడే పంజాబీ యువతను కొందరు గ్యాంగ్స్టర్లు తమ ముఠాలలో రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నారు. వారి చేతికి ఆయుధాలను అందిస్తున్నారు.
- కెనడాలో ప్రస్తుతం ఉద్యోగాల కొరత ఉంది. జీవన వ్యయాలు పెరిగాయి. ఈనేపథ్యంలో చదువు, ఉద్యోగం కోసం భారత్ నుంచి అక్కడికి వెళ్లే యువత తీవ్ర ఆర్థిక ఒత్తిళ్లను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి వారినే తమ ఊబిలోకి గ్యాంగ్స్టర్లు లాగుతున్నారు.
- ఈ గ్యాంగ్లలో చేరిన పంజాబీ యువత విదేశీ నంబర్లు, వర్చువల్ నంబర్లు, ఇంటర్నెట్ కాల్స్, వాట్సాప్, సిగ్నల్ యాప్, టెలిగ్రామ్ యాప్ ద్వారా పంజాబీ సంతతికి చెందిన సంపన్నులకు కాల్స్ చేసి బెదిరిస్తున్నారు. డబ్బులు ఇవ్వకుంటే మర్డర్ చేస్తామని బెదిరిస్తున్నారు.
- ఆయా సంపన్నులు, వ్యాపారుల ఇళ్లు, వారి పిల్లలు వెళ్లే స్కూళ్లు, వ్యాపార సంస్థల వీడియోలను రహస్యంగా రికార్డ్ చేసి వాట్సాప్లో పంపుతున్నారు. తాము గమనిస్తున్నామని, డబ్బులు ఇవ్వకపోతే చంపేస్తామని హిందీ, పంజాబీ భాషల్లో బెదిరిస్తున్నారు.
- ఒకవేళ డబ్బులు ఇచ్చేందుకు ఆ సంపన్నుడు లేదా వ్యాపారి నో చెబితే, అతడిని భయపెట్టడానికి స్థానిక షూటర్లను రంగంలోకి దింపుతున్నారు.
- ఈ తరహా ఘటనల్లో పలువురి ఇళ్లు, ఆఫీసులపై కాల్పులు జరిపిన దుండగుల నుంచి కెనడా పోలీసులు చట్టవిరుద్ధమైన ఆటోమేటిక్ ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ దుండగులకు ఆయుధాలను సరఫరా చేసే ఒక పెద్ద ఆయుధ సరఫరా నెట్వర్క్ ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
- ఈ రకం కేసులను ఎదుర్కోవడానికి కెనడా ప్రభుత్వం, భద్రతా సంస్థలు కలిసి పనిచేస్తున్నాయి. వీటిపై దర్యాప్తు కోసం బ్రిటీష్ కొలంబియా, అల్బెర్టా ప్రావిన్స్లు ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్లను ఏర్పాటు చేశాయి.
- కాల్పులు జరిపిన దుండగుల గురించి విశ్వసనీయ సమాచారాన్ని అందించిన వారికి రూ.2.39 కోట్ల (250,000 డాలర్లు) బహుమతిని సర్రే పోలీస్ సర్వీస్ ప్రకటించింది.
- కెనడాలోని విదేశీయుల్లో ఎవరైనా ఇలాంటి నేర కార్యకలాపాల్లో పాల్గొన్నట్లు తేలితే, వారి వీసాలను రద్దు చేసి వెంటనే దేశం నుంచి బహిష్కరిస్తామని కెనడా అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
పంజాబీ యువత - తాజా అరెస్టులు
కెనడాలో నివసిస్తున్న ప్రవాస భారతీయులలో అత్యధికులు పంజాబీలే. అందుకే ఇటువంటి కేసులలో పంజాబీ యువత ప్రమేయం బయటపడుతుండటం అనేది ఆందోళనకర అంశంగా మారింది. తాము అడిగినంత డబ్బు ఇవ్వలేదనే అక్కసుతో, ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 22న సర్రేలోని ఒక సంపన్నుడి ఇంటిపై దమన్జిత్ సింగ్ (22), పర్దమాన్ సింగ్ (30) విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరిపారు. 2026 మే 13న సర్రే పోలీసులు ఒక సంయుక్త ఆపరేషన్లో వీరిద్దరినీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అంతకుముందు, ఏప్రిల్ 13న హింసాత్మకంగా కాల్పులు జరిపిన వ్యవహారంలో జస్కరణ్ సరోయే (27)ను సర్రే పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మరోవైపు కాల్గరీ పోలీస్ సర్వీస్ ఒక భారీ దోపిడీ ముఠాను ఛేదించింది. జస్కరణ్ సింగ్ (21), కరణ్బీర్ సింగ్ (21)లను వారు అరెస్టు చేశారు. జర్మన్జిత్ సింగ్ (22) అలియాస్ గ్యారీ కోసం ప్రస్తుతం గాలిస్తున్నారు. కెనడా సరిహద్దు సేవల ఏజెన్సీ రికార్డుల ప్రకారం, నేర కార్యకలాపాలలో పాల్గొన్న పంజాబీ మూలాలకు చెందిన 30 మందికిపైగా యువకులను ఇప్పటికే దేశం నుంచి బహిష్కరించి భారత్కు తిరిగి పంపించారు. వీరిలో తాత్కాలిక వీసాలపై కెనడాలో నివసిస్తూ, ముఠాల కోసం పనిచేస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రభ్జోత్ సింగ్ (20), లవ్బీర్ సింగ్ (22), అర్ష్దీప్ సింగ్ ఉన్నారు.
భారతీయుల అవకాశాలను దెబ్బతీసే పరిణామం
"భారత్ నుంచి కెనడాకు వచ్చే చాలా మంది విద్యార్థులు మధ్యతరగతి కుటుంబాల వారే. వారు చదువుకుంటూనే పని చేస్తూ తమ ఫీజులు, ఖర్చులను భరించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ప్రస్తుతం స్థానికంగా ఉద్యోగాల కొరత ఉండటంతో ఈ యువత మానసిక, ఆర్థిక ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. కెనడాలోని నేరపూరిత ముఠాలు ఇలాంటి యువత కోసం కాచుకొని కూర్చుంటున్నారు. ఈ ప్రమాదకర ముఠాల వలకు చిక్కుతున్న వాళ్లంతా ఒక వర్గం వారే కావడం కెనడాలోని సాధారణ పౌరులపై ప్రభావాన్ని చూపుతోంది. కెనడాలో చట్టవ్యతిరేక కార్యకలాపాలలో ఇతర వర్గాలకు చెందిన పలువురు కూడా పాలుపంచుకుంటున్నారు. కానీ భారతీయులే అధిక సంఖ్యలో ఉన్నందున, వారే ఎక్కువగా కెనడియన్ల దృష్టిలో పడుతున్నారు. దీనివల్ల కొందరు కెనడా రాజకీయ నాయకులు వలసదారులకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు. ఈ పరిణామం ఉన్నత విద్యను అభ్యసించడానికి కెనడాకు రావాలనుకునే ప్రతిభావంతులైన భారతీయుల అవకాశాలను దెబ్బతీస్తోంది" అని వలసల నిపుణుడు మనన్ గుప్తా తెలిపారు.
ఈ సంక్షోభాన్ని పోలీసు చర్యలతో పరిష్కరించలేం
"కెనడా నిర్మాణానికి పంజాబీ వలసదారులు అద్భుత, చరిత్రాత్మక సహకారాన్ని అందించారు. మనవాళ్లు కెనడాలోని రాజకీయాలు, వ్యాపారం, వ్యవసాయం, విజ్ఞాన శాస్త్ర రంగాలలో తమకంటూ ఒక పేరు సంపాదించుకున్నారు. కానీ కెనడాలో ఇప్పుడు సామాజిక సంక్షోభం ఏర్పడింది. ప్రతిరోజూ పోలీసు విభాగాలు విడుదల చేసే వాంటెడ్ పోస్టర్లపై పంజాబీ యువత ఫొటోలు కనిపిస్తుండటం ఆందోళనకరం. దీనివల్ల కెనడాలోని మొత్తం పంజాబీ సమాజం ప్రతిష్ట దెబ్బతింటోంది. వీరిపై స్థానిక కెనడియన్ సమాజంలో ప్రతికూల అభిప్రాయం ఏర్పడుతుందనే భయం నెలకొంది. ఈ సామాజిక సంక్షోభాన్ని పోలీసు చర్యలతో పరిష్కరించలేం. మొత్తం పంజాబీ సమాజం, మత సంస్థలు, స్థానిక నాయకులు, కుటుంబాలు కలిసికట్టుగా చర్యలు తీసుకోవాలి. కెనడాకు వచ్చే విద్యార్థులు చెడు స్నేహాలకు బలి కాకుండా చూడాలి. కెనడాకు వచ్చిన తొలి రోజుల్లో వారికి ఆర్థిక, చట్టపరమైన మార్గదర్శకత్వం అందించాలి. ఈ యువత రోజువారీ కార్యకలాపాలు, స్నేహితులు, సంపాదన మార్గాలపై తల్లిదండ్రులు ఎప్పటికప్పుడు ఆరా తీయాలి’’ అని రాజకీయ శాస్త్రం, సామాజిక వ్యవహారాల నిపుణుడు డాక్టర్ డానిష్ మాలిక్ విశ్లేషించారు.
దీని వెనుక ఏదైనా పెద్ద ఏజెన్సీ ఉందేమో
"ఈ పరిణామాల వెనుక బహుశా కుట్ర కోణం దాగి ఉండొచ్చు. ఈ బెదిరింపు కాల్స్, కాల్పుల ఘటనల వెనుక ఏదైనా పెద్ద ఏజెన్సీ లేదా బృందం ఉండొచ్చు. దాన్ని గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. నేరాలకు పాల్పడేందుకు యువతను నియమించుకునేవారు, ఈ ఘటనలను చాలా వ్యవస్థీకృతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. కెనడాలో బెదిరింపు కాల్స్ చేస్తున్న వారిలో ఎక్కువ మంది యువకులే. అయితే వీరిలో అధిక శాతం మంది నిజమైన విద్యార్థులు కాదు. వారిని ఎవరు కెనడాకు పంపిస్తున్నారో తెలియడం లేదు. గత ఏడాదిన్నర కాలంగా కెనడాలో ఇలాంటి ఘటనలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. కెనడాలోని సిక్కులు, పెద్ద పంజాబీ వ్యాపారవేత్తలనే టార్గెట్గా చేసుకుంటున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో చాలా మంది ధనవంతులైన వ్యాపారవేత్తలు భయంతో తమ అసలు పేర్లు, చిరునామాలు కూడా దాచడం మొదలుపెట్టారు" అని టొరంటోలో జర్నలిస్ట్గా పనిచేస్తున్న ప్రభ్జోత్ సింగ్ పేర్కొన్నారు.
