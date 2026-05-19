పంజాబీ గాయని దారుణ హత్య- పెళ్లికి నిరాకరించడమే కారణమా?
మే 13న సరుకులు తెస్తానని చెప్పి ఇంటినుంచి వెళ్లిన ఇందర్ కౌర్- ఎంతకీ రాకపోవడంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన బాధిత కుటుంబం- దర్యాప్తులో ఇన్స్టా ద్వారా పరిచయమైన వ్యక్తిపై అనుమానం వ్యక్తం చేసిన పోలీసులు
Published : May 19, 2026 at 8:42 PM IST
Punjabi Singer Murdered : పంజాబ్ గాయని ఇందర్ కౌర్ దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. కొద్దిరోజుల క్రితం కనపడకుండా పోయిన ఆమె, సోమవారం ఓ నదిలో శవమై తేలారు. దీంతో కుమారై మరణం గురించి తెలుసుకున్న ఆమె కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. గాయని మృతికి అసలు కారణం ఏంటి? ఆమె చనిపోవడానికి ముందు అసలేం జరిగింది?
అసలేం జరిగింది?
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, లుథియానా జిల్లా జమాల్పుర్కు చెందిన ఇందర్ కౌర్, పంజాబీ సాంగ్స్తో 'యశిందర్ కౌర్'గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అయితే, ఈ నెల 13 నుంచి ఆమె కనిపించడం లేదని కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. రాత్రి 8 గంటల ప్రాంతంలో సరుకులు కొనడానికి వెళ్తున్నానని చెప్పి ఇంటి నుంచి బయలుదేరిన తమ కుమార్తె, ఎంతసేపటికీ తిరిగి రాకపోయేసరికి కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆందోళన చెందారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. తర్వాత బాధిత కుటుంబం ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలో సోమవారం ఉదయం 11 గంటల సమయంలో లుథియానా సమీపంలోని నీలోన్ కాలువలో ఆమె మృతదేహాన్ని గుర్తించినట్లు తెలిపారు.
పెళ్లికి నిరాకరించడమా కారణమా?
అయితే, ఇందర్ కౌర్కు, సుఖ్వీందర్ సింగ్ అనే వ్యక్తితో పరిచయం ఉందని, కొంతకాలంగా తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని ఇందర్ కౌర్ను వేధిస్తున్నట్లు బాధిత కుటుంబ సభ్యులు పేర్కొన్నారు. అయితే, సుఖ్వీందర్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఇందర్ కౌర్ నిరాకరించారని, ఈ నేపథ్యంలో తనని కిడ్నాప్ చేసి, హత్య చేశారని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు.
ఎవరు ఈ సుఖ్వీందర్ సింగ్?
పంజాబ్లోని మోగాకు చెందిన సుఖ్వీందర్ కెనడాలో ఉంటున్నాడని, ఇటీవలే నేపాల్ మీదుగా ఇండియాకు తిరిగి వచ్చాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అయితే, సుఖ్వీందర్ మరో ఇద్దరు స్నేహితులతో కలిసి ఇందర్ కౌర్ను తుపాకీతో బెదిరించి అపహరించాడని, ఆపై హత్య చేశాడని బాధిత కుటుంబం ఆరోపిస్తోంది. ప్రాథమిక దర్యాప్తులో అతడే ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఘటన అనంతరం మళ్లీ నేపాల్ మార్గంలోనే కెనడాకు వెళ్లిపోయినట్లు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి ఇప్పటికే ఇద్దరు నిందితులను అరెస్టు చేశామని పేర్కొన్నారు.
"తొలుత, ఇందర్కౌర్ కారును కాలువ పక్కన ఉన్నట్లు గుర్తించాం. అనుమానం వచ్చి కాలువలో గాలించగా ఆమె మృతదేహం లభ్యమైంది. వెంటనే పోస్టుమార్టం కోసం ఆస్పత్రికి తరలించాం. పోస్టుమార్టం నివేదిక వచ్చిన తర్వాతనే అసలు విషయం బయటపడుతుంది. ఈ ఘటనలో ప్రమేయం ఉన్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం."
- ఇందర్జిత్ సింగ్, డీఎస్పీ, సాహ్నేవాల్
కర్రతో భార్య తలపై కొట్టిన భర్త- (మరో ఘటన)
భార్య ప్రవర్తన సరిగాలేదని ఆమెను అత్యంత కిరాతకంగా అంతమొందిచాడో భర్త. కర్రతో తలపై బలంగా కొట్టడంతో ఆమె అక్కడికక్కడే మరణించింది. ఈ ఘటన చత్తీస్గఢ్లో వెలుగుచూసింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, భార్యా భర్తలిద్దరికి గత కొంత కాలంగా గొడవ జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో మంగళవారం మరోసారి గొడవ జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన భర్త, భార్య తలపై కర్రతో బలంగా కొట్టాడంతో ఆమె అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయింది. అయితే, మృతురాలికి నలుగురు పిల్లలు ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలిసింది.
