రూ.500తో రూ. 12 కోట్ల లాటరీ- అజ్ఞాత వ్యక్తికి జాక్పాట్
Diwali Bumper Lottery : పంజాబ్లో దీపావళి బంపర్ డ్రా ఫలితాలను సీఎంఎఫ్ పూనమ్ గార్గ్ సోమవారం సాయంత్రం వెల్లడించారు. ఈ డ్రా కోసం మొత్తం 36 లక్షల టిక్కెట్లను జారీ చేశారు.
Published : November 17, 2026 at 5:01 PM IST
పంజాబ్ ప్రభుత్వం నిర్వహించిన 'డియర్' లాటరీ దీపావళి బంపర్ 2026 ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. కేవలం రూ.500తో కొన్న లాటరీ టికెట్ ఏకంగా 12 కోట్ల రూపాయలను సంపాదించిపెట్టింది. ఈ రూ. 12 కోట్ల లాటరీని ఓ అజ్ఞాత వ్యక్తి గెలుచుకున్నాడని, విజేత ముందుకు వచ్చి బహుమతిని క్లెయిమ్ చేసుకున్న తర్వాతే అతడి వివరాలు తేలనున్నాయని వెల్లడించింది.
పంజాబ్ ప్రభుత్వం దీపావళి సందర్భంగా పంజాబ్ స్టేట్ డియర్ లాటరీ దీపావళి బంపర్ డ్రాను నిర్వహించింది. తాజాగా ప్రకటించిన ఫలితాల్లో 916674 నెంబర్ గల లాటరీ టికెట్ రూ. 12 కోట్ల రూపాయల బహుమతి గెలుచుకుంది. ఈ టిక్కెట్ను బఠిండాలోని రతన్ లాటరీ ఏజెన్సీ విక్రయించినట్లు నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు. అయితే, ఇప్పటివరకు విజేత ఎవరనేది ఇంకా తెలియరాలేదని చెప్పారు. లాటరీ గెలుచుకున్న వ్యక్తి బహుమతిని క్లెయిమ్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే తెలుస్తుందని తెలిపారు. అదే విధంగా రానున్న లోహ్రీ, మకర సంక్రాంతికి బంపర్ లాటరీని తీయనున్నట్లు పంజాబ్ స్టేట్ డియర్ లాటరీ సంస్థ నిర్వహకులు ప్రకటించారు.
టికెట్ ధర ఎంతటే?
పంజాబ్ లాటరీలో మొదటి బహుమతిగా 12 కోట్ల రూపాయలను అందిస్తారు. దీనితో పాటు మరో ముగ్గురు విజేతలకు రెండో బహుమతిగా ఒక్కొక్కరికి 1 కోటి రూపాయలు, మూడో బహుమతిగా ఒక్కొక్కరికి 50 లక్షల రూపాయలు ఇస్తారు. నాలుగో బహుమతిగా 12 మంది విజేతలకు ఒక్కొక్కరికి 10 లక్షల రూపాయలు, ఐదో బహుమతిగా 5 లక్షల రూపాయలను ఇవ్వనున్నారు. పంజాబ్ స్టేట్ డియర్ దీపావళి బంపర్ టిక్కెట్ ధరను రూ 500గా నిర్ణయించారు.
లాటరీలో 36 లక్షల టికెట్లు
ఈ లాటరీలో మొత్తం 12 సిరీస్లో 36 లక్షల టికెట్లను జారీ చేశారు. దీనికి సంబంధిచిన పూర్తి వివరాలను లాటరీ నిర్వాహకులు సీఎంఎఫ్ పూనమ్ గార్గ్ వెల్లడించారు. "ఈసారి పంజాబ్ స్టేట్ లాటరీ 36 లక్షల టిక్కెట్లను జారీ చేసింది. ఇందులో 25 లక్షలకు పైగా టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. 11 లక్షల టిక్కెట్లు అమ్ముడవకుండా మిగిలిపోయాయి. 12 కోట్ల రూపాయల మొదటి బహుమతిని అమ్ముడైన టిక్కెట్ల నుంచే తీశారు. విజేత టిక్కెట్ బఠిండాలో అమ్ముడైంది. విజేత ఎవరనేది వారు బహుమతిని క్లెయిమ్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే తెలుస్తుంది. అదే విధంగా రెండో, మూడో బహుమతుల విజేతలను కూడా నిర్ణయించాం. ఇతర బహుమతుల పూర్తి జాబితాను త్వరలోనే విడుదల చేస్తాం." అని పూనమ్ గార్గ్ వెల్లడించారు. సోమవారం జరిగిన లాటరీ డ్రా ప్రక్రియ మొత్తం పారదర్శకంగా నిర్వహించామని స్పష్టం చేశారు.
పెయింటర్కు జాక్పాట్
అంతకుముందు కొద్ది రోజుల క్రితం సెప్టెంబర్లో నిర్వహించిన మరో లాటరీలో పంజాబ్లోని సుల్తాన్పుర్కు చెందిన ఓ సాధారణ పెయింటర్ వరించింది. కేవలం రూ.100 పెట్టి కొనుగోలు చేసిన డీర్ లాటరీ టికెట్కు ఏకంగా రూ.25 లక్షల బహుమతి వచ్చింది. అయితే బహుమతిని క్లెయిమ్ చేసేందుకు వెళ్లే క్రమంలో ఆ టికెట్ నీళ్ల బాటిల్ కారణంగా తడిసిపోయింది. అదృష్టవశాత్తూ టికెట్పై ఉన్న నంబర్, స్కానర్ కోడ్ చెక్కుచెదరకపోవడంతో అతడికి బహుమతి దక్కే అవకాశం లభించింది. లుథియానాలోని గాంధీ ఓ దుకాణం కేంద్రం నుంచి సుల్తాన్పుర్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి రూ.100తో డీర్ లాటరీ టికెట్ను కొనుగోలు చేశాడు. ఆ టికెట్కు రూ.25 లక్షల బహుమతి వచ్చింది. దీంతో అతడి కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లివిరిసింది. లాటరీ విక్రేత కూడా విజేతకు ఘనంగా స్వాగతం పలికాడు. ఢోలు వాయిస్తూ, కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు జరిపారు. బహుమతిని క్లెయిమ్ చేసుకునేందుకు విజేత తన కుటుంబంతో కలిసి బస్సులో లుథియానాకు చేరుకున్నాడు.
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