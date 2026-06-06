పంజాబ్లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- 9 మంది మృతి!
ఫిరోజ్పుర్లో ట్రక్కు- కంటైనర్ ఢీ- 15 మందికి తీవ్ర గాయాలు
Road Accident In Punjab (ETV Bharat)
Published : June 6, 2026 at 2:20 PM IST
Road Accident In Punjab : పంజాబ్లో శనివారం ఉదయం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. పికప్ ట్రక్కు- కంటైనర్ ఢీకొన్న ఘటనలో 9 మంది మృతిచెందారు. 15 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మృతుల్లో ఐదుగురు మహిళలు, ముగ్గురు పురుషులు, ఒక బాలుడు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. క్షతగాత్రులను వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. ట్రక్కులో దాదాపు 25 మందికి పైగా ఉన్నారని, వీరంతా ఒకే కుటుంబానికి చెందినవారని పోలీసులు తెలిపారు.