పెయింటర్కు జాక్పాట్- రూ.100తో రూ.25లక్షల లాటరీ- కట్ చేస్తే టికెట్ విషయంలో!
Punjab Lottery Winner : పంజాబ్లోని సుల్తాన్పూర్ పెయింటర్కు జాక్పాట్ తగిలింది. రూ.100తో కొన్న లాటరీకి రూ.25 లక్షలు వచ్చాయి.
Published : November 12, 2026 at 1:13 PM IST
అదృష్టం ఎప్పుడు ఎలా తలుపు తడుతుందో చెప్పలేం. పంజాబ్లోని సుల్తాన్పుర్కు చెందిన ఓ సాధారణ పెయింటర్ జీవితంలోనూ ఇలాంటి అదృష్టమే వరించింది. కేవలం రూ.100 పెట్టి కొనుగోలు చేసిన డీర్ లాటరీ టికెట్కు ఏకంగా రూ.25 లక్షల బహుమతి వచ్చింది. అయితే బహుమతిని క్లెయిమ్ చేసేందుకు వెళ్లే క్రమంలో ఆ టికెట్ నీళ్ల బాటిల్ కారణంగా తడిసిపోయింది. అదృష్టవశాత్తూ టికెట్పై ఉన్న నంబర్, స్కానర్ కోడ్ చెక్కుచెదరకపోవడంతో అతడికి బహుమతి దక్కే అవకాశం లభించింది.
లుథియానాలోని గాంధీ ఓ దుకాణం కేంద్రం నుంచి సుల్తాన్పుర్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి రూ.100తో డీర్ లాటరీ టికెట్ను కొనుగోలు చేశాడు. ఆ టికెట్కు రూ.25 లక్షల బహుమతి వచ్చింది. దీంతో అతడి కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లివిరిసింది. లాటరీ విక్రేత కూడా విజేతకు ఘనంగా స్వాగతం పలికాడు. ఢోలు వాయిస్తూ, కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు జరిపారు. బహుమతిని క్లెయిమ్ చేసుకునేందుకు విజేత తన కుటుంబంతో కలిసి బస్సులో లుథియానాకు చేరుకున్నాడు. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్న కుటుంబానికి ఈ బహుమతి రావడంతో వారి ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయింది.
బ్యాగులోని నీళ్ల బాటిల్తో తడిసిన టికెట్
లాటరీ బహుమతిని క్లెయిమ్ చేసేందుకు విక్రేత వద్దకు వస్తున్న సమయంలో టికెట్ను ఓ బ్యాగులో పెట్టుకున్నాడు. అదే బ్యాగులో నీళ్ల బాటిల్ కూడా ఉండటంతో అది లీకై టికెట్ తడిసిపోయింది. దీంతో బహుమతి క్లెయిమ్ చేయగలడా లేదా అన్న సందేహం నెలకొంది. అయితే టికెట్పై ముద్రించిన నంబర్, స్కానర్ కోడ్ స్పష్టంగా ఉండటంతో సమస్య తప్పింది. లాటరీ నిర్వాహకుల ప్రధాన కార్యాలయంలో టికెట్ను పరిశీలించిన అనంతరం బహుమతి క్లెయిమ్ చేసేందుకు అవసరమైన పత్రాలను సమర్పించినట్లు విక్రేత తెలిపాడు.
పిల్లల చదువులు, అప్పుల చెల్లింపే లక్ష్యం
వృత్తిరీత్యా పెయింటర్గా పనిచేస్తున్న విజేత, తన కుటుంబంపై అప్పుల భారం ఉందని తెలిపాడు. పిల్లలకు మంచి చదువు చెప్పించడంతోపాటు అప్పులు తీర్చుకోవాలన్నది తన కోరిక అని పేర్కొన్నాడు. గతంలోనూ రెండు, మూడు సార్లు లాటరీ టికెట్లు కొనుగోలు చేసినప్పటికీ బహుమతి రాలేదని, ఈసారి మాత్రం అదృష్టం వరించిందని ఆనందం వ్యక్తం చేశాడు. ఈ సందర్భంగా లాటరీ విక్రేత ప్రజలకు ఓ సూచన చేశాడు. లాటరీ టికెట్ కొనుగోలు చేసినప్పుడు అది సాధారణ కాగితంలా కనిపించినా, బహుమతి వస్తే లక్షల రూపాయల విలువ కలిగి ఉంటుందని చెప్పాడు. ఫలితాలు వెలువడే వరకు టికెట్ను భద్రంగా ఉంచుకోవాలని సూచించాడు. విజేత టికెట్ పూర్తిగా పాడైపోయి ఉంటే బహుమతి క్లెయిమ్ చేయడంలో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యేవని, అదృష్టవశాత్తూ నంబర్, స్కానర్ కోడ్ చెరిగిపోకపోవడంతో సమస్య తప్పిందని వివరించాడు.
కూలీకి రూ.3 కోట్ల లాటరీ
సెప్టెంబర్లో పొట్టకూటి కోసం బంగాల్ నుంచి పంజాబ్కు వలస వచ్చిన ఓ సామాన్య రోజువారీ కూలీకి రూ.3 కోట్ల లాటరీ తగిలింది. మధు అనే వ్యక్తి ఉపాధి పనుల కోసం పంజాబ్ ప్రాంతానికి వలస వచ్చాడు. అక్కడ ఫగ్వారా సమీపంలోని బంగా, పరిసర ప్రాంతాల్లో చిన్న చిన్న పొలం పనులు చేస్తూ వచ్చే రోజువారీ కూలీతోనే కష్టంగా ఇల్లు గడిపేవాడు. సిక్కిం ప్రభుత్వం నిర్వహించిన గణేష్ చతుర్థి బంపర్ లాటరీ టికెట్ను మధు బంగాలోని సహోతా లాటరీ స్టాల్ నుంచి ఒకటి కొనుగోలు చేశాడు. లాటరీ టికెట్ను సాయంత్రం 5గంటలకు అలా కొన్నాడు. గంట తర్వాత ఫలితాలను ప్రకటించారు. మధుకు రూ.3 కోట్లు బంపర్ లాటరీ ఫస్ట్ ప్రైజ్ తగిలింది.
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