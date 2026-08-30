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'అదృష్టమంటే ఇదేనేమో'- లాటరీలో రూ.7 కోట్లు- ఆ లక్కీ పర్సన్ ఎవరంటే?

మొత్తం 14 లక్షల టిక్కెట్లలో 11,02,382 టిక్కెట్లు విక్రయం- మొదటి బహుమతి రూ.7 కోట్ల రూపాయలు- ఈ లాటరీ టిక్కెట్టును ఫిరోజ్‌పుర్‌లో కొనుగోలు చేసినట్లు నిర్ధరణ

Lucky Draw Punjab
పంజాబ్ రాఖీ బంపర్ లాటరీ ఫలితాలు విడుదల (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 30, 2026 at 10:32 AM IST

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Lucky Draw Punjab : అదృష్టం ఎవరిని ఎప్పుడు వరిస్తుందో ఊహకందని విషయం. తాజాగా పంజాబ్​లో ఇలాంటి సంఘటనే జరిగింది. లుథియానా జిల్లాలో శనివారం జరిగిన రాష్ట్ర రాఖీ బంపర్ డ్రాలో ఒకరికి అదృష్టం వరించింది. ఫిరోజ్‌పుర్‌లోని ఎన్‌కే లాటరీ స్టాల్‌లో అమ్మిన A612479 నంబర్ గల టికెట్‌కు రూ.7 కోట్ల మొదటి బహుమతి లభించింది. అందుకు సంబంధించిన వివరాలను లుథియానాలో పోస్టింగ్ ఉన్న ముఖ్యమంత్రి ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ వెల్లడించారు.

'ఎవరో ఆ అదృష్ట వంతుడు'
"శనివారం సాయంత్రం లుథియానాలోని జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయంలో ఈ బంపర్ ప్రైజ్ డ్రా ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఇందులో సీనియర్ అధికారులతో పాటు ఇతర అధికారులు కూడా పాల్గొన్నారు. మొత్తం 14 లక్షల టిక్కెట్లు ఉండగా, వాటిలో 11,02,382 టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. మొదటి బహుమతి రూ.7 కోట్ల రూపాయలు. అయితే, ఈ టికెట్టును ఎవరు కొన్నారో ఇంకా తెలియరాలేదు. బహుమతిని క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి టికెట్టు కొనుగోలుదారుడికి అవసరమైన పత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియ త్వరలో పూర్తి కానుంది. అయితే, రూ.7 కోట్ల బహుమతిని గెలుచుకున్న ఈ లాటరీ టికెట్టును ఫిరోజ్‌పుర్‌లో కొనుగోలు చేసినట్లు నిర్ధరణ జరిగింది. ఈ టికెట్టును ఎన్‌కే లాటరీ నుంచి కొనుగోలు చేశారు" అని పేర్కొన్నారు.

దీంతో పాటు, దీపావళి డ్రాను కూడా ప్రారంభించారు. దీనికి సంబంధించిన డ్రా నవంబర్ 16న జరుగుతుంది. "ఇందులో 36 లక్షల టిక్కెట్లు ఉంటాయి. మొదటి బహుమతిని రూ. 12 కోట్లుగా ఉంచారు. అంటే రాఖీ బంపర్ కంటే ఈ బహుమతిని రూ. 5 కోట్లు పెంచారు. అమ్ముడైన టిక్కెట్ల నుంచి మొదటి బహుమతి, అంటే బంపర్ ప్రైజ్‌ను డ్రా తీస్తారు. బహుమతుల మొత్తాన్ని క్రమక్రమంగా పెంచుతున్నారు. మొదట, ఒక కోటి, తర్వాత 2 కోట్లు, 3 కోట్లు, తర్వాత 5 కోట్లు, రాఖీ బంపర్ మొదటి బహుమతిని రూ. 7 కోట్లుగా ఉంచారు" అని ఫీల్డ్​ ఆఫీసర్ పేర్కొన్నారు.

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