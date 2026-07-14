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'3 ఏళ్ల ఫీజు వాపసు ఇచ్చేయండి'- ప్రైవేటు స్కూళ్లకు ప్రభుత్వ ఆదేశాలు

ప్రైవేటు స్కూళ్లకు ఆర్డినెన్స్​ జారీ చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం- ఇకపై ప్రైవేట్ పాఠశాలలు వార్షిక ఫీజులను 5శాతానికి మించి పెంచకూడదని ఆదేశాలు- నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే రూ.1 లక్ష వరకు జరిమానా

Private Schools Refund Fee In Punjab
Private Schools Refund Fee In Punjab (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 14, 2026 at 5:09 PM IST

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Private Schools Refund Fee In Punjab : ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో ఫీజుల పెంపుపై వివాదం కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్​ మాన్​ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రైవేట్ పాఠశాలలు గత నాలుగేళ్ల ఫీజు రికార్డులను పది రోజుల్లోగా సమర్పించాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. అలాగే, గత మూడేళ్లుగా రాష్ట్రంలో ఏటా 5 శాతానికి పైగా ఫీజులు పెంచిన ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, ఆ అదనపు మొత్తాన్ని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు తిరిగి చెల్లించాలని పేర్కొన్నారు. ఇకపై ఫీజు రికార్డులకు సంబంధించిన సమాచారం విద్యాశాఖ పోర్టల్‌లో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచనున్నట్లు తెలిపారు.

ఇకపై ప్రైవేట్ పాఠశాలలు వార్షిక ఫీజులను 5శాతానికి మించి పెంచకూడదని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు సీఎం. ఒకవేళ ఈ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే సంబంధిత పాఠశాలలపై రూ.50వేల నుంచి రూ.1 లక్షవరకు జరిమానా విధిస్తామని హెచ్చరించారు. అలాగే, ఆ పాఠశాల గుర్తింపును కూడా రద్దు చేస్తామన్నారు. ఈ మేరకు కొత్త ఆర్డినెన్స్​ జారీ చేశారు. అయితే, ఈ నిర్ణయం ద్వారా పంజాబ్‌లోని దాదాపు 32లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు ప్రయోజనం పొందుతారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవు!
ఇదిలా ఉండగా, ఈ ఆర్డినెన్స్ అమలుతో, పంజాబ్‌లోని ప్రైవేట్ పాఠశాలలు వార్షిక ఫీజులను 5 శాతానికి మించి పెంచలేవని సీఎం భగవంత్​ మాన్ తెలిపారు. ఒకవేళ ఏదైనా పాఠశాల దీనికంటే ఎక్కువగా ఫీజులను పెంచాలనుకుంటే, సంబంధిత అధికారి నుంచి ముందస్తు అనుమతి తీసుకోవడం తప్పనిసరి చెప్పారు. అలాగే, గత ప్రభుత్వాలు అనవసరమైన ఫీజులు విధించడానికి ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలను అనుమతించాయని, దీనివల్ల విద్యా వ్యవస్థకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లిందని ఆయన ఆరోపించారు. అయితే, విద్యా సంస్థలు, వివిధ ఖాతాల ద్వారా ఫీజులు వసూలు చేసి, విద్య పేరుతో లాభాలు ఆర్జించకూడదని తెలిపారు. మరోవైపు, ఈ ఆర్డినెన్స్​కు ఆమోదం తెలిపిన గవర్నర్‌కు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

"పంజాబ్ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు అనుకూలమైన ప్రయోజనాలను చేకూర్చడానికి మేం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయానికి ఆమోద ముద్ర వేసినందుకు గవర్నర్ సాహెబ్‌కు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ప్రైవేట్ పాఠశాలల ఫీజుల దోపిడీని అరికట్టడానికి ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన 'పంజాబ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఫీజు ఆఫ్ అన్‌ఎయిడెడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్ (సవరణ) ఆర్డినెన్స్ 2026'పై ఆయన సంతకం చేశారు. ఇకపై ఏ ప్రైవేట్ పాఠశాల కూడా తన ఇష్టానుసారం ఫీజులను 5 శాతానికి మించి పెంచడానికి వీలుండదు. విద్యను ఒక వ్యాపారంగా మారడానికి పంజాబ్ ప్రభుత్వం అనుమతించదు. సామాన్యుల జేబులపై అదనపు భారాన్ని తగ్గించడానికి ప్రభుత్వం పూర్తిగా కట్టుబడి ఉంది" అని ముఖ్యమంత్రి భగవంత్​ మాన్​ ఎక్స్​లో పోస్టు చేశారు.

నాణ్యమైన విద్య అందుబాటులో ఉండేలా చూడటమే మా బాధ్యత!
విద్య ఒక ఉన్నతమైన, పవిత్రమైన కర్తవ్యమని భగవంత్ మాన్​ అన్నారు. ఇది ప్రజా సంక్షేమానికి ఒక సాధనమని, అంతేగాని లాభం కోసం ఉపయోగించే వాణిజ్య సంస్థ కాదని ఆయన తెలిపారు. పంజాబ్‌లోని ప్రతి విద్యార్థికి నాణ్యమైన విద్య అందుబాటులో ఉండేలా చూడటమే తమ ప్రభుత్వ కర్తవ్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు. "పంజాబ్ వ్యాప్తంగా సుమారు 7,800 ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో దాదాపు 32 లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. ఆ విద్యార్థుల ప్రయోజనాలను పరిరక్షించడానికి ఈ ఆర్డినెన్స్‌ను ప్రత్యేకంగా రూపొందించడం జరిగింది. ఈ ఆర్డినెన్స్, ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థల పనితీరులో పూర్తి పారదర్శకతను నిర్ధారించడమే కాకుండా, ఫీజుల ఏకపక్ష పెంపు నుంచి విద్యార్థులకు, వారి కుటుంబాలకు ఉపశమనం కలిగించనుంది. మా ప్రభుత్వ చిత్తశుద్ధి ప్రయత్నాల వల్ల, విద్యా రంగంలో పంజాబ్ కేరళను అధిగమించింది" అని భగవంత్ మాన్ పేర్కొన్నారు.

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