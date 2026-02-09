ETV Bharat / bharat

'టిష్యూ కల్చర్​'తో బంగాళదుంప విత్తనోత్పత్తి- ఎక్కువ దిగుబడి- తెగుళ్లు, కీటకాల సమస్యకు చెక్​!

కణజాల వర్థనంతో బంగాళదుంపల విత్తనాలను అభివృద్ధి చేసిన పీఏయూ- తెగుళ్లను తట్టుకుని, పంట దిగుబడిని పెంచేలా- దేశవ్యాప్తంగా పంపిణీ చేసేందుకు ఏర్పాట్లు- దీనిపై పీఏయూలో ఉచితంగా శిక్షణ అందిస్తూ

PAU DEVELOPED POTATO SEEDS
PAU DEVELOPED POTATO SEEDS (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 9, 2026 at 10:46 PM IST

3 Min Read
Tissue Culture Technology Potato : సంప్రదాయ పద్ధితిలో బంగాళ దుంపలను సాగు చేసే క్రమంలో నేలలో నాటిని బంగాల దుంపలను ఎన్నో తెగుళ్లు, కీటకాలు వాటిని నాశనం చేస్తాయి. అయితే ఇక పద్ధతికి గుడ్​బై చెప్పేందుకు పంజాబ్​ అగ్రి యూనివర్సిటీ (పీఏయూ) నూతన పద్ధతిలో విత్తనాలను తీసుకొచ్చింది. వ్యవసాయ రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుడుతూ, 'టిష్యూ కల్చర్' సాంకేతికత ద్వారా వ్యాధి రహిత విత్తనాలను తయారు చేయడంలో పంజాబ్ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ అగ్రగామిగా నిలిచింది. ముఖ్యంగా బంగాళాదుంప సాగులో ఈ పద్ధతిని విజయవంతంగా అమలు చేసి, ధ్రువీకరించిన విత్తనాలను ఉత్పత్తి చేస్తోంది.

టిష్యూ కల్చర్ పద్ధతిలో అంటే
సాధారణంగా చెరకు, బంగాళాదుంప వంటి పంటలకు నేరుగా విత్తనాలు ఉండవు. వీటిని దుంపల ద్వారా లేదా కాండం ద్వారా నాటుతారు. దీనివల్ల నేల ద్వారా సోకే వ్యాధులు తదుపరి పంటకు సంక్రమించే ప్రమాదం ఉంది. మొక్కలోని ఆరోగ్యకరమైన భాగం నుంచి కణాలను సేకరించి, ల్యాబ్‌లో హార్మోన్లు, పోషకాల సమక్షంలో పెంచుతారు. ఈ పద్ధతిలో పెరిగే మొక్కలు 100 శాతం వ్యాధి రహితంగా ఉంటాయి. ల్యాబ్‌లో నియంత్రిత వాతావరణంలో పెరగడం వల్ల వీటి నాణ్యత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.

దాదాపు రెణ్నెల్ల సమయం పడుతుంది
పంజాబ్​ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలోని బయోటెక్నాలజీ విభాగానికి చెందిన డాక్టర్​ పవన్​ కుమార్ మల్హోత్రా మాట్లాడుతూ, "ఈ కణజాల పద్ధతిని ఉపయోగించి పెంచిన మొక్కలు సంప్రదాయ పద్ధతిలో పెరిగిన వాటికంటే ఎక్కువ దిగుబడిని సాధిస్తాయి. అంతేకాకుండా సాధారణ పంట కంటే ముందుగానే పంట చేతికి వస్తుంది. ఈ మొక్కలు భూమిలో నాటే ముందు వాటిని క్రిమిరహితం (స్టెరిలైజ్) చేస్తాము. తర్వాత మొక్క పూర్తిగా బయటి వాతావరణానికి అలవాటుపడటానికి హార్డెనింగ్ ప్రక్రియను ఉపయోగిస్తాము. తర్వాత వాటిని పాలిథిన్​ సంచుల్లో మట్టిని నింపి అందులో నాటుతాము. చివరిగా వాటిని పొలాల్లో నాటేందకు తీసుకెళ్తాము.​ ఈ మొత్తం ప్రక్రియకు సుమారు 45 నుంచి 60 రోజుల సమయం పడుతుంది" అని ఆయన వివరించారు. ఈ పద్ధతిలో బంగాళ దుంప విత్తనాలతో పాటు చెరకు, మెంథాల్ వంటి వాటిని కూడా అభివృద్ధి చేస్తున్నామని డాక్టర్​ పవన్​ తెలిపారు.

ఆ తెగుళ్లకైతే పెస్టిసైడ్స్​నే వాడాలి
సాధారణంగా సంప్రదాయ పద్ధతిలో నాటే బంగాళదుంపలకు ఎక్కువగా వైరస్​లు సోకే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ, ఇలా కణజాల వర్థనం చేసిన వాటికి రోగనిరోధక శక్తి ఎక్కువగా ఉండటంతో, అధిక దిగుబడులు సాధించవచ్చని డాక్టర్ పవన్​ మల్హోత్రా చెబుతున్నారు. అయితే, నేలలో ఉండే వ్యాధికారక వైరస్​లను తట్టుకుంటుంది కానీ, బయటి వాతావరణం వల్ల కలిగే వ్యాధుల నుంచి పురుగు మందులను స్ర్పే చేయాల్సి ఉంటుందని ఆయన వివరించారు.

ప్రభుత్వం కూడా ప్రోత్సహిస్తోంది
ఈ తరహా బంగాళ దుంపల సాగుకు పంజాబ్ ప్రభుత్వం కూడా అనుమతించిందని డాక్టర్ పవన్ తెలిపారు. ఇలా ఉత్పత్తి చేసిన విత్తనాలు ఇప్పుడు పంజాబ్​ రాష్ట్రంలోనే కాకుండా దేశ వ్యాప్తంగా కూడా పంపిణీ చేస్తున్నట్లు డాక్టర్ పవన్​ కుమార్ మల్హోత్రా చెప్పారు. అయితే, సాంకేతికతను ఉపయోగించి, సృష్టించే ఈ రకమైన విత్తనాల కోసం ప్రత్యేకమైన ల్యాబ్​లు అవసరమవుతాయన్నారు. వీటి ఏర్పాటుకు చాలా ఖర్చు అవుతుందని ఆయన తెలిపారుఇప్పటికే పంజాబ్‌లో 25 నుంచి 30 ప్రైవేట్ ల్యాబ్‌లు ఏర్పాటయ్యాయి. వీటి స్థాపనకు ప్రభుత్వం రాయితీలు కూడా అందిస్తోందని ఆయన తెలిపారు.

'బ్రీడర్ సీడర్' హోదా లభించింది
ఈ టిష్యూ కల్చర్ పొటాటో సీడ్స్​పై యూనివర్సిటీ వైస్​ ఛాన్స్​లర్​ మాట్లాడుతూ, మేము గోధుమలు, వరి, మొక్కజొన్న వంటి పలు రకాల ధ్రువీకరించిన విత్తనాలను తయారు చేయగలం. కానీ, కూరగాయల పాత విత్తనాలకు మేము హామీ ఇవ్వలేము. అందుకే మేము టిష్యూ కల్చర్​ ఉపయోగించి సృష్టించిన విత్తనాలకు వేర్వేరు జెనరేషన్లు ఉంటాయి. ప్రభుత్వ వీటికి 'బ్రీడర్ సీడర్' హోదా కల్పించింది. దీంతో వీటిని ప్రీమియం ధరలకు విక్రయించవచ్చు. ఆసక్తి గల రైతులకు, వ్యాపారస్థులకు దీనికి అవసరమైన శిక్షణను యూనివర్సిటీ ఉచితంగా అందిస్తోంది" అని ఆయన వివరించారు.

రెండు జనరేషన్లలో
ప్రస్తుతం ఏటా సుమారు 10 లక్షల మొక్కలను తయారు చేస్తున్నట్లు వైస్​ ఛాన్స్​లర్ చెప్పారు. వీటిని పంజాబ్​ పొటాటో I, పంజాబ్​ పొటాటో II వంటి రకాల రెండు జనరేషన్లలో తయారు చేస్తున్నట్లు ఆయన వివరించారు. రైతులు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి కొనుగోలు చేస్తున్నారన్నారు. దీంతో విత్తనాల నాణ్యత మరింత మెరుగుపడుతోందని ఆయన తెలిపారు. . ఈ ప్రయోగాలకు పంజాబ్ వాతావరణంలా ఇతర ప్రాంతాలు అనుకూలించికపోవడంతో దేశమంతటికీ అవసరమైనన్ని విత్తనాలను పంపిణీ చేసేందుకు సన్నద్ధమవుతున్నాం" అని వీసీ స్పష్టం చేశారు.

