'కాబోయే భార్యే ప్రియుడితో కలిసి లోయలోకి తోసేసింది'- యువ వ్యాపారవేత్త మృతి కేసులో షాకింగ్ విషయాలు
పుణెలో సంచలనం సృష్టించిన కేతన్ అగర్వాల్ మృతి కేసులో కీలక మలుపు- ప్రమాదవశాత్తు కాదు హత్యేనని తేల్చిన పోలీసులు- లోయలోకి తోసేసిన అగర్వాల్ కాబోయే భార్య, ఆమె ప్రియుడు
Published : June 23, 2026 at 9:16 PM IST
Ketan Agarwal Murder Case : మహారాష్ట్రలో సంచలనం సృష్టించిన యువ వ్యాపారవేత్త కేతన్ అగర్వాల్ మృతి కేసులో షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తొలుత ప్రమాదవశాత్తూ లోయలో పడి చనిపోయాడని భావించగా పథకం ప్రకారం చేసిన హత్యగా పోలీసులు తేల్చారు. కేతన్కు కాబోయే భార్య సియా గోయల్, ఆమె ప్రియుడు చేతన్ చౌదరి కలిసి ఈ హత్యకు కుట్ర పన్నినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. దీంతో ఇరువురినీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
పుణె జిల్లా గహుంజే ప్రాంతానికి చెందిన 26 ఏళ్ల కేతన్ అగర్వాల్ తమ కుటుంబం నిర్వహిస్తున్న రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్లో డైరెక్టర్గా ఉన్నారు. ఈ ఏడాది నవంబరులోనే సియా గోయల్తో అతని వివాహం జరగాల్సి ఉంది. దీని కోసం రాజస్థాన్ ఉదయ్పుర్లో అత్యంత వైభవంగా పెళ్లి ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు. అతిథుల కోసం ఏకంగా రూ. 17 కోట్ల విలువైన ప్యాలెస్ను బుక్ చేయడమే కాకుండా వారిని తీసుకెళ్లేందుకు ప్రత్యేక విమానాలు కూడా ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిసింది.
అయితే జూన్ 18న లోహగఢ్ కోట వద్ద కేతన్ 400 అడుగుల లోయలో పడి మృతి చెందాడు. ఫొటోలు దిగుతుండగా కేతన్ ప్రమాదవశాత్తూ లోయలో జారి పడిపోయాడని సియా గోయల్ చెప్పగా పోలీసులు అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేశారు. కానీ కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదుతో పోలీసులు మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేయగా అసలు విషయం బయటపడింది. సియా గోయల్ కొంత కాలంగా చేతన్ చౌదరితో ప్రేమలో ఉన్నట్లు తెలిసింది. కుటుంబ సభ్యుల ఒత్తిడితో కేతన్తో నిశ్చితార్థం జరిగినప్పటికీ, అతడిని పెళ్లి చేసుకోవడం సియాకు ఇష్టం లేదని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే తమ ప్రేమకు కేతన్ అడ్డుగా వచ్చాడని భావించిన సియా, చేతన్తో కలిసి అతడిని హత్య చేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు వెల్లడైంది.
బాలి ట్రిప్ క్యాన్సిల్- వెంటనే ఇలా
పోలీసులకు దర్యాప్తులో మరిన్ని షాకింగ్ విషయాలు కూడా తెలిశాయి. పెళ్లికి ముందు ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫొటోషూట్ కోసం కేతన్- సియా ఇండోనేసియాలోని బాలికి వెళ్లాలని ప్లాన్ చేశారు. ముంబై ఎయిర్పోర్ట్కు చేరుకున్నాక కేతన్ పాస్పోర్ట్ కనిపించకపోవడంతో ఆ ట్రిప్ రద్దయింది. సియా ఉద్దేశపూర్వకంగానే పాస్పోర్ట్ను మాయం చేసినట్లు విచారణలో తేలిందని పుణె రూరల్ ఎస్పీ సందీప్ సింగ్ గిల్ వెల్లడించారు. జూన్ 19న సియా బర్త్ డే వేడుకల్ని రెండు కుటుంబాలు కలిసి నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు కూడా చేశాయి. అది కూడా సియాకు ఇష్టం లేకపోవడంతో, జూన్ 18న కేతన్ను లోహగఢ్ కోటకు తీసుకెళ్లినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
బలమైన గాలులతో లోయలో పడిపోయాడని డ్రామా
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం- కేతన్ను సియా ట్రెక్కింగ్ పేరుతో లోహగఢ్ కోటకు తీసుకెళ్లింది. అప్పటికే అక్కడ చేతన్ చౌదరి వేచి ఉన్నాడు. సరైన సమయం చూసి ఇద్దరూ కలిసి కేతన్ను లోయలోకి తోసివేయడంతో అతడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. కోటపై ట్రెక్కింగ్ చేస్తూ ఫొటోలు తీసుకుంటుండగా బలమైన గాలులతో కేతన్ కాలుజారి లోయలో పడిపోయాడని తప్పుదారి పట్టించింది. కుటుంబ సభ్యులు అనుమానం వ్యక్తం చేయగా పోలీసులు ఆమె మొబైల్ ఫోన్ డేటా సహా కాల్ రికార్డులు, లొకేషన్ వివరాల్ని పరిశీలించారు. ఈ క్రమంలోనే సియా పలుమార్లు చేతన్ చౌదరితో మాట్లాడినట్లు, ఘటన జరిగిన సమయంలోనూ అతడు కోట దగ్గరే ఉన్నట్లు తేలింది. తర్వాత ఇద్దరినీ అదుపులోకి తీసుకొని విచారించగా నేరాన్ని ఒప్పుకున్నారు.
ఒక్క మాట చెబితే అయిపోయేది- ప్రాణం తీయాలా?
మృతుడు కేతన్ అగర్వాల్ తండ్రి విశాల్ అగర్వాల్ ఈ ఘటన గురించి మాట్లాడుతూ- 'సియా- చేతన్ ప్రేమ వ్యవహారం ఆమె కుటుంబానికి ముందే తెలుసు' అని ఆరోపించారు. తెలిసి కూడా విషయాన్ని దాచి పెళ్లి నిశ్చయించారని, ఈ కుట్రలో సియా కుటుంబం పాత్ర కూడా ఉండొచ్చని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. 'పెళ్లి ఇష్టం లేకుంటే ఒక్క మాట ముందుగా చెబితే సరిపోయేది. మేమే వెంటనే పెళ్లి రద్దు చేసేవాళ్లం. కానీ నా 26 ఏళ్ల కుమారుడి ప్రాణం తీయాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఇది సాధారణ తప్పు కాదు. దారుణమైన నేరం. అసలు ఇంతటి క్రూరమైన ఆలోచనలు ఎలా వస్తాయి? మాకు న్యాయం కావాలి. దోషుల్ని కఠినంగా శిక్షించాలి.' అని మృతుడి తండ్రి తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కేతన్ తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు సియా, చేతన్ చౌదరిపై హత్య, నేర కుట్ర తదితర సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేశారు.